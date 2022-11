El impactante “baile del caño” que dejó sin palabras a Simon Cowell y a todo America’s Got Talent

escuchar

“He probado con diferentes estilos de baile y probé el pole dancing, pensé: ‘esto es asombroso’”, dijo Kristy Sellars al presentarse con una pequeña valija en el famoso escenario del show America’s Got Talent, mientras tenía la mirada de los jueces sobre ella, especialmente la de Simon Cowell, quien no parecía muy convencido del acto que estaban por ver.

“¿Entonces tú crees que este es un acto de un millón de dólares?”, le preguntó Heidi Klum, también incrédula sobre el desafío que representa el pole dancing, popularizado en últimos años pero cuyos orígenes se remontan a los años 80 en Inglaterra. “Eso espero”, dijo Kristy antes de empezar su coreografía, vestida con un traje en color vino de terciopelo y llevando en la mano un maletín.

La rutina con la que una bailarina australiana impactó en America's Got Talent

Cuando descubrieron la escenografía y la iluminación de la presentación de la bailarina, los asistentes comenzaron a emocionarse. Una atmósfera clásica que recordó a la película Bailando bajo la lluvia fue el contexto del éxito de Kristy con un jurado exigente. Para la mitad de su acto, que incluyó acrobacias en el tubo, ya había robado la atención de todos en la mesa desde Klum hasta Cowell.

Cuando “guardó la magia” en el maletín, el jurado, conformado también por Howie Mandel y Sofía Vergara, se puso de pie para aplaudirle y aunque Simon Cowell se resistió, terminó uniéndose a la ovación con una sonrisa en el rostro.

La presentación de Sellars no solo fue merecedora de una impresionante ola de aplausos de pie, sino que también se volvió viral en redes sociales. Sin embargo, no todos los comentarios han sido positivos, hay quienes creen que Kristy se ayudó demasiado de la escenografía para impresionar: “No hay nada especial en esta coreografía en comparación con las otras. Es una pole dancer con un escenario móvil. ¿Deberíamos aplaudirle a ella o al equipo por crear tan buenos efectos? Sin los efectos visuales, sería poco interesante”, criticó un usuario.

Tras participar en dos ediciones del show de talentos, Kristy Sellars ha proyectado su nombre y su talento @kristysellars - @kristysellars

También aparecieron comentarios en defensa del talento de la bailarina: “Para aquellos que decían que se trataba principalmente de los efectos visuales y no de su baile... Ella cronometró una rutina de piso con una presentación visual y de audio pregrabada. Ejecutó esa rutina a la perfección frente a una audiencia en vivo. Eso es talento. Eso es habilidad”, comentó otra usuaria.

Esta no es la primera vez que Kristy Sellars, de 36 años, impresiona a un jurado. La bailarina australiana, que además es madre de tres hijos, dejó la escuela para entregarse al cien por ciento a su pasión en los escenarios. En 2019 se llevó el primer lugar del Australia’s Got Talent mostrando sus habilidades en el pole dance.

Ese éxito le ha permitido abrir clases de baile en su país y hasta aventurarse a competir en el auténtico America’s Got Talent, el certamen que no solo enfrenta a bailarines, también a cantantes, magos, acróbatas y comediantes.

Además el hecho de que su nombre sea cada vez más conocido ha potenciado su alcance en redes sociales. En su cuenta de Instagram ya tiene más de 50 mil seguidores, quienes celebran sus videos con rutinas de ejercicio y también clips con exhibiciones de baile.

