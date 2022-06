El error que tuvo Elon Musk al despedir a 500 empleados de Tesla

Elon Musk despidió masivamente a 500 trabajadores de la planta de Tesla de Sparks, Nevada, y la noticia fue viral. No obstante, estos no se quedaron de brazos cruzados y presentaron una demanda en contra de la empresa que fabrica vehículos eléctricos con el argumento de que se incumplieron algunas leyes federales en el proceso de su despido. Sorprendentemente, el hombre más rico del mundo no se fijó en un detalle que podría ser contraproducente y ahora los demandantes se presentaron ante la justicia de Estados Unidos para exigir sus derechos como empleados y sobre todo para pedir una indemnización por los daños al quedarse sin trabajo de manera inesperada.

Los 500 trabajadores son representados por dos de ellos, y son quienes llevan a cabo la batalla legal en contra del CEO de la compañía. Los demandantes acusan a Musk de haber llevado a cabo un “despido masivo” entre mayo y junio como parte de un delito, dado que no se les notificó a las personas que se prescindiría de sus servicios con anticipación.

Elon Musk no confirmó o negó el mail que se filtró en el que decía que despediría a varios empleados; meses después se confirmó Twitter

Los representantes legales acudieron a Texas esta semana para defender a sus compañeros en una situación en la que se quedaron sin trabajo abruptamente. La Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores estipula que los empleados deben ser despedidos al menos con 60 días de antelación antes de retirarlos de un cargo o una empresa, así que su demanda tiene estos fundamentos.

Los despedidos por el también presidente de Space X tienen el objetivo de que la justicia admita el reclamo de los dos extrabajadores y que admita la demanda colectiva. “Musk cometió un grave error; Tesla no notificó a los empleados que sus despidos iba a materializarse de inmediato”, se lee en la demanda judicial.

La crisis de Tesla

Elon Musk dijo a comienzos de junio que la inflación en Estados Unidos mermaría indiscutiblemente la economía de Tesla, por lo que se tendrían que tomar medidas drásticas como recortar algunos puestos de trabajo. De hecho, hace unas semanas se filtró un correo que el magnate habría escrito, en el que decía que tenía “un presentimiento supermalo sobre la situación económica” y que ya consideraba la posibilidad de despedir al 10% de los empleados de la compañía. En ese momento, no confirmó ni desmintió los hechos, pero tres meses después, ante la caída de las acciones de Tesla, tomó la decisión.

Elon Musk tendrá que verse las caras con sus exempleados, ante la justicia estadounidense - (AP Foto/Susan Walsh, File)

Y no solo los trabajadores se vieron afectados, sino también los consumidores ante el incremento del 5% en los precios de los vehículos de esta empresa en el país norteamericano. Aunque este aumento ya había tenido registro también el año anterior, en mayo de 2021, cuando los clientes le reclamaron a Musk en Twitter y él les respondió que Tesla tenía una gran presión en el suministro de insumos para la fabricación de los autos.

Para nadie es un secreto que la fabricadora de autos enfrenta una problemática por los altos costos del litio y de la escasez de chips; así que su dueño se ha visto obligado a tomar otro tipo de decisiones para salvaguardar la economía de su empresa. “Los precios aumentan debido a la gran presión de precios de la cadena de suministro en toda la industria. Materias primas especialmente”, manifestó Musk en algún momento.