El insólito pedido de Claudia Sheinbaum en México que involucra a una banda de k-pop

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó en una de sus conferencias matutinas un tema que trascendió la agenda política y económica habitual. En el marco de anuncios relacionados con programas sociales y regulaciones para la venta de boletos, la mandataria confirmó que su administración realizó gestiones diplomáticas para atender la alta demanda de conciertos del grupo surcoreano BTS en México.

Las gestiones de Sheinbaum ante la alta demanda por los conciertos de BTS en México

Luego de que se confirmara que la banda de k-pop ofrecerá únicamente tres presentaciones en la Ciudad de México durante mayo de 2026, Sheinbaum decidió realizar gestiones diplomáticas con su par de Corea del Sur debido a la alta demanda que se registró para la compra de tickets.

Claudia Sheinbaum pide más conciertos de BTS en México

“Este grupo BTS es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina el lunes 26 de enero. “Quieren comprar cerca de un millón de boletos y solo hay 150 mil”, precisó.

Fue esta diferencia entre oferta y demanda lo que, según explicó, motivó al gobierno a explorar alternativas para ampliar el acceso al espectáculo.

Como primer paso, informó que se comunicó Alejandro Soberón, el responsable de Ocesa, empresa promotora de conciertos en México. “Le pregunté qué posibilidad habría de más conciertos”, señaló.

Sin embargo, pese a sus intentos, la respuesta fue que la gira solo contempla tres presentaciones y que no existen condiciones logísticas para sumar más shows. “No hay más fechas, todo el mundo quiere que vaya este grupo”, le respondió Soberón, según indicó Sheinbaum.

La banda de pop coreana BTS se presentará en México el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 Richard Shotwell - Invision

Sheinbaum envió una carta al primer ministro de Corea del Sur

Tras la respuesta negativa a su pedido de incrementar la cantidad de shows, Sheinbaum explicó que decidió recurrir a un canal diplomático. Según reveló, el gobierno mexicano envió una carta formal al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, con el objetivo de solicitar su intervención.

“Le escribí pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva, o que permitan pantallas. Esperemos encontrar la manera de que los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México”, agregó.

La presidenta subrayó que esta solicitud se realizó de manera respetuosa y bajo un enfoque cultural, tras reconocer el impacto del grupo. “Es por los jóvenes de México”, enfatizó.

Las entradas para los conciertos de BTS en México se encuentran todas agotadas

BTS en México en 2026: alta demanda por las entradas para los shows

La visita de BTS a México forma parte de su gira mundial titulada BTS World Tour Arirang. Según la información disponible en su sitio web oficial, la banda tiene programadas tres fechas en la Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo de 2026. Las presentaciones se realizarán en el Estadio GNP Seguros, con un aforo de hasta aproximadamente 65.000 asistentes.

Según la información oficial, los boletos en México para BTS presentaban un rango de precios variados, donde la entrada más barata se conseguía a $1767 pesos mexicanos (US$102).

En tanto, los tickets más costosos ascendían a $17.782 pesos (US$1026). Se trata de paquetes VIP, que incluyen entradas, accesos a la prueba de sonido previa al show y artículos de regalo exclusivos, entre otros beneficios.

La plataforma oficial de venta, Ticketmaster, reportó que las entradas para las tres fechas se encuentran actualmente agotadas. Esto generó una alta actividad en sitios de reventa, donde los precios se incrementaron de manera considerable en comparación con los costos originales establecidos por la promotora. Según un relevamiento realizado por CNN en el sitio Viagogo, oscilan entre US$900 y casi US$9000.