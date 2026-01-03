El IRS publica nuevas reglas de desgravación fiscal para vehículos de fabricación estadounidense: lo que se sabe

De acuerdo con lo que establece la One Big Beautiful Bill que aprobó Estados Unidos tras la iniciativa de Donald Trump, se establecieron una serie de cambios. En ese contexto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) compartió una guía sobre las deducciones fiscales para vehículos estadounidenses nuevos. Según la norma, los propietarios pueden incluir los intereses de un préstamo en la cuenta de sus impuestos.

El IRS permitirá deducir impuestos de préstamos para comprar vehículos hechos en EE.UU.

“Las medidas emitidas hoy se refieren a una nueva deducción por los intereses pagados sobre préstamos para vehículos, incurridos después del 31 de diciembre de 2024, para la compra de rodados nuevos fabricados en EE.UU.“, presentó la entidad en un comunicado.

El IRS publicó las normas de la deducción fiscal por compras de vehículos fabricados en Estados Unidos

Las nuevas normas están detalladas en una guía que fue publicada en el Federal Register. Las condiciones para acceder a la deducción fiscal son:

El modelo adquirido debe entrar en algunas de las siguientes categorías: automóvil, minivan, camioneta, SUV o motocicleta .

. Tiene que haber sido fabricado en EE.UU. Esto se puede verificar mediante la etiqueta que se le colocó al vehículo en el concesionario.

Esto se puede verificar mediante la etiqueta que se le colocó al vehículo en el concesionario. Para que aplique el beneficio, el rodado debe ser adquirido para uso original . Esto excluye a los modelos de segunda mano .

. Esto . Existe un requisito de peso bruto máximo de 14.000 libras (6350 kilos).

Además, de acuerdo con el IRS, “este nuevo beneficio fiscal aplica tanto a los contribuyentes con la deducción estándar como a quienes detallan las deducciones“.

Otras condiciones para acceder a la deducción fiscal por vehículos estadounidenses del IRS

Junto con las características mencionadas sobre los modelos y su fabricación obligatoria en suelo estadounidense, también existen algunas normativas con respecto al tipo de préstamo y las condiciones de uso.

Entre otros requisitos, los autos deben ser adquiridos para uso original si los contribuyentes quieren calificar a la deducción fiscal del IRS

Según la guía del IRS, los contribuyentes que quieran acceder a este beneficio también deben cumplir otros requisitos englobados bajo la figura de un Préstamo Especificado para Vehículos de Pasajeros:

El préstamo debe estar asegurado por un primer gravamen sobre el rodado adquirido.

sobre el rodado adquirido. Regla del 50% . La persona debe haber solicitado el préstamo para utilizar el vehículo con fines personales más de la mitad del tiempo de uso .

. La persona debe haber solicitado el préstamo para . La evaluación de intención se realiza solo una vez. El IRS aclara que el requisito del tiempo debe ser cubierto por el contribuyente a la hora de obtener el préstamo. No existen revisiones posteriores sobre este ítem.

Los límites financieros y exclusiones de la deducción fiscal que anunció el IRS

Además de la información y las condiciones para acceder al beneficio impositivo, el IRS también detalló algunas de las limitaciones que tiene la norma.

La deducción fiscal del IRS por compra de vehículos estadounidenses tiene un tope

Concretamente, la deducción financiera tiene un tope de 10.000 dólares por declaración de impuestos, independientemente de si se presenta de forma individual o conjunta.

Además, comienza a reducirse si el ingreso ajustado bruto supera el umbral de los US$100 mil, o US$200 mil para declaraciones conjuntas. El beneficio baja US$200 por cada US$1000 que los ingresos superen ese monto.

Por otro lado, la entidad remarcó que ciertos conceptos como ventas de flotas, préstamos para vehículos comerciales de uso no personal y vehículos con títulos de salvamento o destinados a chatarra no califican para la deducción.