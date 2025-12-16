Si gano US$700 en Estados Unidos cuánto me quita el IRS de impuestos: todas las deducciones

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) es el organismo encargado de recaudar los gravámenes en ese país. La cantidad que se descuenta o debe abonarse cuando una persona gana US$700 mensuales depende del tipo de trabajador y de los aportes obligatorios al sistema de Seguridad Social y Medicare.

La retención del IRS a los trabajadores que ganan US$700 por mes

De acuerdo con el propio sitio web del IRS, a los trabajadores en relación de dependencia en Estados Unidos se les retiene un 6,2% de su salario para el Seguro Social, gestionado por la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) y un 1,45% destinado al Medicare.

El IRS retiene dinero de los trabajadores en todo Estados Unidos Freepik - Freepik

En el caso de un ingreso mensual de US$700 (US$8400 anuales), los descuentos son los siguientes:

Seguro Social: US$43,4.

Medicare: US$10,15.

En total, le retendrán unos US$53,55 mensuales o bien US$642,6 anuales en concepto de impuestos.

Cabe destacar que estos montos corresponden exclusivamente a impuestos sobre la nómina y no al impuesto federal sobre la renta.

Cuánto deben pagar los trabajadores autónomos que ganan US$700

Por otro lado, para los trabajadores independientes de Estados Unidos no hay retenciones automáticas. No obstante, el contribuyente debe pagar el denominado self-employment tax.

Tal como detalla el IRS, el impuesto equivale a:

Un 12,4% para el Seguro Social.

2,9% para el Medicare.

Es decir, un total de 15,3% mensual.

Así, los trabajadores autónomos que ganen US$700 deberán pagar US$107,1 por mes, o bien unos US$1285,2 al año.

El IRS es el organismo encargado de recaudar impuestos en Estados Unidos Patrick Semansky - AP

Qué pasa con la deducción estándar del IRS para quienes ganan US$700 en EE.UU.

En el caso analizado, tanto los trabajadores autónomos, como los que están en relación de dependencia, están exentos del pago del Impuesto federal sobre la renta.

Esta retención, conocida como standard deduction, para el año fiscal 2025 fue fijada en el monto base para solteros de US$15.750 al año. Por lo tanto, si alguien cobra 700 dólares mensuales (US$8400 anuales), está por fuera de esta obligación.

Pago de estímulo de diciembre de 2025: qué se sabe sobre el depósito directo del IRS

En el pasado, el IRS distribuyó pagos de impacto económico, esto llevó a muchos contribuyentes a preguntarse si habrá nuevos estímulos en diciembre de 2025. Aunque el organismo anticipó modificaciones en el sistema de depósito directo para el próximo año, no emitió ninguna comunicación oficial vinculada a nuevos abonos.

La última ronda de estímulos se concretó en 2021 y, en 2024, algunos contribuyentes calificaron para un depósito automático si no habían solicitado el Crédito de Reembolso de Recuperación antes de la fecha estipulada.

Quienes ganen US$700 quedan exentos del pago de la deducción estándar del IRS Freepik

Para diciembre de 2025, no hubo anuncios. De acuerdo con Fox 5, cualquier nuevo cheque dependería de que el Congreso apruebe una legislación adicional.

En la entrega previa, el monto máximo fue de US$1400 por persona, distribuidos mediante depósitos directos o cheques entre diciembre de 2024 y enero de 2025, lo que sumó un total de US$2400 millones.

La fecha límite para presentar la solicitud correspondiente a ese pago venció el 15 de abril de 2025.

El incentivo de US$2000 anunciado por Trump para diciembre de 2025

No obstante, el presidente Donald Trump mencionó un posible cheque de reembolso de US$2000 para los ciudadanos, presentado como una compensación vinculada a los aranceles. El anuncio se difundió el 9 de noviembre a través de una publicación en Truth Social.

Trump prometió un incentivo de US$2000 como contribución por los aranceles en EE.UU. Fuente: X

“Inversión récord en Estados Unidos, con plantas y fábricas por todos lados. Se pagará un dividendo de al menos 2000 dólares por persona (¡sin incluir a quienes tienen ingresos altos!)”, escribió el mandatario republicano.

Sin embargo, la iniciativa está rodeada de dudas: el pago depende de la aprobación del Congreso y, según especialistas citados, no sería viable concretarlo antes de fin de año.