El paso que deben completar los contribuyentes del IRS antes del 31 de diciembre de 2025

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) se encarga de procesar las distribuciones mínimas requeridas (RMD, por sus siglas en inglés), que son los montos que se deben retirar de las cuentas de jubilación cada año, para muchos casos, antes del 31 de diciembre. No cumplir con la norma puede generar multas.

El paso a completar antes del 31 de diciembre

El IRS explica en su sitio web oficial que no se puede mantener los fondos de jubilación en una cuenta indefinidamente. Generalmente, se deben comenzar a retirar fondos al cumplir 73 años. Esto incluye a algunos con una cuenta de jubilación individual heredada.

La regla del IRS señala que por cada año posterior a la fecha de inicio requerida, se debe retirar la RMD antes del 31 de diciembre Patrick Semansky - AP

A los 73 años, la mayoría de los jubilados deben comenzar a realizar distribuciones mínimas obligatorias o requeridas desde cuentas antes de impuestos.

“Una RMD es dinero que usted, una vez que alcanza cierta edad, debe retirar de los planes de jubilación patrocinados por el empleador, como 401(k)s e IRA (Individual retirement arrangements) tradicionales”, explica el sitio Principal Financial Services.

Es responsabilidad del beneficiario asegurarse de retirar el monto total de RMD antes de la fecha límite:

La primera vez que se toma un RMD, se tiene hasta el 1° de abril del año siguiente al año en que cumple 73 años para hacerlo.

que se toma un RMD, se tiene del año siguiente al año en que cumple 73 años para hacerlo. Después de eso, generalmente se tiene hasta el 31 de diciembre del año en curso para tomar el RMD de ese año.

en curso para tomar el RMD de ese año. Para los herederos que enfrentan RMD, la fecha límite anual también es el 31 de diciembre.

Aquí, un ejemplo del servicio financiero: Mary cumplió 73 años el 1° de mayo de 2025. Ella puede:

Tomar su primer RMD antes del 31 de diciembre de 2025 .

. Aplazar su primer RMD hasta el 1° de abril de 2026. Pero tendrá que tomar un segundo RMD antes del 31 de diciembre de 2026, y luego uno cada año después antes del 31 de diciembre.

Si un contribuyente cumplió 73 años en 2025, el RMD debe realizarlo por primera vez el 1º de abril de 2026 Freepik

Por su parte, Bankrate señala que la cantidad exacta que se debe retirar cambia cada año según la esperanza de vida. “Su RMD se calcula dividiendo el valor de su cuenta al final del año entre los años estimados de vida que le quedan, según datos del IRS”, agregan.

¿Qué tipos de planes de jubilación requieren distribuciones mínimas?

El IRS indica que las normas de RMD se aplican a todos los planes de jubilación patrocinados por el empleador, lo que incluye a aquellos de participación en las ganancias, los planes 401(k), 403(b) y 457(b).

Las normas de RMD también se aplican a las cuentas IRA tradicionales y a los planes basados ​​en IRA, como las SEP, las Sarsep y las Semple IRA.

Sin embargo, estas reglas no se aplican a las cuentas IRA Roth ni a las cuentas Roth Designadas mientras el titular esté vivo. “Sin embargo, estos beneficiarios están sujetos a las normas de distribución mínima requeridas”, añade.

La RMD es la cantidad mínima que debe retirar de su cuenta cada año

Lo que se debe saber sobre la multa

Si no realiza ninguna distribución, o si las distribuciones no son lo suficientemente grandes, antes de la fecha límite, la multa es del 25% del monto que debería haber retirado.

Pero, es importante saber que esta multa podría reducirse al 10% si la RMD se corrige a tiempo dentro de dos años y presenta el Formulario 5329, según el IRS.

En algunos casos, la agencia de impuestos podría eximir la multa por completo si el déficit se produjo debido a un “error razonable” y el beneficiario ha tomado “medidas razonables” para corregir el error, explica la agencia.