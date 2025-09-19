El mapa de la trayectoria de la tormenta tropical Gabrielle que se convertiría en huracán el fin de semana: ¿Llega a EE.UU.?

La tormenta tropical Gabrielle avanza sobre el Atlántico y los especialistas advirtieron que podría convertirse en huracán en los próximos días. El fenómeno, que nació como una depresión tropical tras varias semanas de calma en la temporada ciclónica, se perfila como el segundo huracán del Atlántico en 2025.

La posición actual y el desplazamiento de Gabrielle

El último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), emitido este viernes, ubicó el centro de la tormenta en la latitud 21.9 norte y longitud 54.8 oeste. Gabrielle se mueve en dirección oeste y noroeste con una velocidad cercana a 12 millas por hora (19 km/h).

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) reportó que Gabrielle mantiene vientos máximos sostenidos de 50 mph (80 km/h) NHC

Los especialistas indicaron que la presión mínima central es de 1004 milibares, un valor típico para ciclones en fase de organización. En cuanto a los vientos, el sistema mantiene ráfagas sostenidas de 50 millas por hora (80 km/h), con ráfagas que alcanzan los 55 nudos, es decir, 65 millas por hora (105 km/h).

El fortalecimiento previsto para Gabrielle: cuándo alcanzaría categoría de huracán

Los pronósticos del NHC son claros: Gabrielle se intensificará gradualmente a medida que disminuya la cizalladura del viento y encuentre aguas más cálidas. Según las proyecciones:

Para este viernes por la tarde se esperan corrientes con velocidades máximas de 50 millas por hora (80 km/h) .

se esperan corrientes con velocidades máximas de . El sábado al amanecer alcanzaría las 60 millas por hora (96 km/h).

alcanzaría las (96 km/h). El sábado por la noche , los vientos subirían a 65 millas por hora (105 km/h).

, los vientos subirían a (105 km/h). El domingo de madrugada llegaría a 70 millas por hora (112 km/h).

llegaría a (112 km/h). El domingo por la tarde alcanzaría 80 millas por hora (129 km/h), ya en fuerza de huracán .

alcanzaría (129 km/h), . El lunes en la madrugada podría registrar 90 millas por hora (145 km/h).

podría registrar (145 km/h). El martes, el pico de intensidad llegaría a 105 millas por hora (169 km/h), equivalente a un huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

A partir del miércoles, los meteorólogos estimaron que la tormenta podría empezar a debilitarse debido al ingreso a aguas más frías y a la influencia de fuertes corrientes en altura.

La trayectoria pronosticada indica que el sistema seguirá un rumbo noroeste durante el fin de semana para luego curvarse hacia el norte NHC

La trayectoria prevista para Gabrielle: el papel de Bermuda y el Atlántico occidental

La tormenta seguirá un rumbo al noroeste durante el fin de semana y tenderá a curvarse hacia el norte a medida que encuentre un sistema de vaguada frente a la costa sudeste de Estados Unidos. Los modelos de predicción coinciden en que el ciclón pasará al este de Bermuda.

El propio Centro Nacional de Huracanes advirtió: “Los modelos ahora muestran que el centro de Gabrielle pasará al menos a 140 millas náuticas (259 kilómetros) al este de Bermuda en unos tres días”. Sin embargo, también recordó que el margen de error promedio en este tipo de pronósticos a 72 horas es de unas 90 millas náuticas, por lo que no puede descartarse que la isla sienta efectos de los vientos y el oleaje.

Los mapas de referencia indican que el lunes, cuando el ciclón se ubique cerca de los 28.9 grados de latitud norte y 61.2 grados de longitud oeste, Gabrielle ya tendría fuerza de huracán y se desplazaría en dirección a latitudes más altas del Atlántico central.

Las alertas de viento, mar y oleaje en Puerto Rico y Estados Unidos

Aunque Puerto Rico y la costa este de Estados Unidos no enfrentarán impactos directos, sí existen riesgos asociados al fuerte oleaje y a las corrientes marinas. El NHC subrayó que los efectos de Gabrielle se sentirán lejos de su centro debido a la extensión de sus vientos.

Aunque Puerto Rico y la costa este de Estados Unidos no enfrentarán impactos directos, el NHC advirtió sobre riesgos de fuerte oleaje y corrientes marinas NHC

Las ráfagas con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 130 millas náuticas (230 kilómetros) al noreste del centro.

En el cuadrante sureste alcanzan 100 millas náuticas (185 kilómetros).

En el noroeste llegan a 70 millas náuticas (129 kilómetros).

El área marítima con olas de más de 13 pies (cuatro metros) se proyecta en más de 300 millas náuticas (555 kilómetros) hacia el noreste.

En el caso de Bermuda, el NHC estimó una probabilidad de entre 20% y 25% de registrar vientos con fuerza de tormenta tropical durante el inicio de la semana. Además, se espera que desde la noche de este viernes comiencen a llegar las primeras marejadas, que se intensificarán durante el fin de semana, con alto potencial de provocar corrientes de resaca y oleaje peligroso para la navegación.