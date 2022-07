El mejor restaurante vegano “ortodoxo” de Miami que solo los locales conocen y fue fundado por dos argentinos

MIAMI.- En Little River, un barrio que está recibiendo a los artistas que escapan de Wynwood, hay mezcla de viejo con moderno, de descuido con pulcritud, de abandono con aire joven. A pasos de las vías de un tren con el pasto crecido, un local de venta de ropa usada, y algunas paredes con grafitis callejeros, The Plantisserie aparece como una joya escondida que solo los miamenses conocen. Al menos por ahora. Un enorme local blanco, rodeado de un patio e impecables detalles vintage, dan la bienvenida a un mundo de comida orgánica y sana, a base de plantas.

El sueño arrancó en 2015, cuando un matrimonio de argentinos, Luciano Gatti y María Laura Alemann, empezaron a cocinar en el garaje de su casa. Ella es vegana, y con la preocupación de ampliar su menú de comida sana cuando se enteró de que estaba embarazada, se animó a ofrecer sus nuevas creaciones a un grupo de amigos. Redactaron un email con algunas viandas y alquilaron una cocina comercial para obtener una licencia.

Luciano Gatti y María Laura Alemann comenzaron a cocinar en el garaje de su casa (Cortesía Luciano Gatti)

Enseguida empezaron a recibir pedidos, y al poco tiempo ya tenían un stand en diferentes mercados de agricultores, que ocurren una vez a la semana en diferentes ciudades. Con una pequeña clientela ya estable, en 2019, después de una inversión de 100.000 dólares, la pareja abrió una pequeña rotisería a la que llamaron The Plantisserie, con comida vegana y sobre todo casera. Querían que el comensal tuviera la sensación de que estaba comiendo en la casa de su abuela.

“Estuvimos tres años en los farmers’ market y hacíamos viandas. Nuestro salto cuántico ocurrió cuando empezamos a vender empanadas veganas, hace siete años, cuando nadie lo hacía. Ahora, tenemos cerca de 20 cuentas a las que les proveemos como mayoristas, eso nos ayudó a crecer a otro nivel”, recuerda Gatti.

Situado en Little River, Le Plantisserie le hace un guiño a la gastronomía argentina, así como a la asiática, india, italiana y mexicana (Cortesía Luciano Gatti)

La historia siguió a toda velocidad: a los pocos meses de abrir sus puertas tiraron abajo una pared y duplicaron el tamaño de su local, lo cual sumó mucho espacio para mesas. Pese al crecimiento vertiginoso, todo fue a pulmón. “El empapelado del local lo pusimos nosotros, mi mamá pintó la puerta, yo patiné la mesada. Lo hicimos todo con mucho amor. La decoración también, buscamos muebles usados, reciclados, por eso hay mesas de diferente estilo y color. Hay gente que nos ha preguntado a qué decorador contratamos”, se ríe María Laura.

El concepto fue ofrecer comida lista, artesanal, a la vieja usanza. Con el crecimiento de la empresa también nacieron dos hijos, lo que les llevó a hacer malabares y turnarse en los quehaceres domésticos y comerciales. “Buscamos rodearnos de gente que pudiera sumar, que fuera un ingrediente más y tuviera conocimiento. En total, somos 15 empleados”, expresa.

The Plantisserie, un restaurante de comida vegana en Miami creado por dos argentinos

En ese sentido, agrega que tienen muchos clientes a quienes llaman ortodoxos, esto porque buscan que la comida no solo vea vegana, sino también casera. “Veganismo no es sinónimo de alimento sano, a veces están muy procesados. Nosotros ofrecemos un montón de opciones que no son lechuga y tomate, es comida real. De hecho, la mitad de nuestros clientes, o más, no son veganos”, aporta María Laura, quien vive en Miami desde hace 23 años.

El mejor restaurante vegano de Miami

La “frutilla de la torta” llegó en junio de este año, cuando el diario local New Times los eligió como el mejor restaurante vegano en Miami. Hace unas semanas, su vecina de al lado, quien vende galletas, le envió a Gatti un mensaje de felicitación que él no logró entender. “Te seleccionaron como el mejor lugar vegano de Miami”, rezaba el texto.

En junio, el diario New Times eligió a The Plantisserie como el mejor restaurante vegano en Miami (Crédito: Instagram/@theplantisserie)

Luciano desconocía que existía un concurso. “En general, los comercios le piden a sus clientes que voten, pero nosotros ni sabíamos que corría la encuesta, así que fue glorioso. Se ve que mucha gente nos eligió”, cuenta. El New Times es un diario local gratuito que desde hace varios años hace una encuesta anual online que se volvió prestigiosa. El matrimonio cree que la mención les abrirá una puerta a nuevos clientes.

En abril, Le Plantisserie celebró su tercer aniversario desde que abrió sus puertas (Crédito: Instagram/@theplantisserie)

Mientras tanto, en la cocina hay seis personas que pelan cerca de 100 kilos de cebolla por semana, y despachan 1000 docenas de empanadas al mes, entre otros productos. En la charla llega un alfajor de maicena, uno de los manjares que ofrecen. Si bien se trata de pistas de argentinidad, como el pastel de papa, las empanadas o el chimichurri, también ofrecen comida asiática, india, italiana, o mexicana.

The Plantisserie nació en Little River, pero se expandirá a otras ciudades. “Queremos abrir otro local, pero siempre manteniendo nuestra esencia. Mucha gente nos ha venido con la idea de abrir por Aventura, por Brickell, por ejemplo, pero somos padres que nos consideramos ‘presentes y este es un bebé más al que debemos atender. Requiere de mucho tiempo para lograr lo mismo. Creemos que para el año que viene estaríamos preparados para abrir otro local”, cierra Gatti.