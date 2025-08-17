LA NACION

El nuevo golpe de Amazon a Walmart y Target: ahora entregará alimentos frescos y paquetes el mismo día

El nuevo servicio ofrece la posibilidad de recibir artículos para el hogar y comestibles en el mismo envío

Amazon ofrece entregas de alimentos frescos en el mismo día
Amazon ofrece entregas de alimentos frescos en el mismo díaAmazon

La compañía estadounidense Amazon lanza un nuevo servicio y asesta un nuevo golpe a competidores como Walmart y Target. Ahora, los usuarios podrán ordenar artículos y comestibles frescos y recibirlos en el mismo día. El anuncio ha elevado las acciones de la empresa y debilita a sus rivales.

Amazon entrega alimentos frescos y paquetes en el mismo día

El pasado miércoles, Amazon anunció que clientes de más de 1000 ciudades y pueblos de Estados Unidos pueden pedir alimentos frescos para recibirlos en el mismo día. La entrega es gratuita para miembros Prime en pedidos superiores a US$25.

Amazon ofrece entregas de alimentos frescos en el mismo día para 1000 ciudades de EE.UU.
Amazon ofrece entregas de alimentos frescos en el mismo día para 1000 ciudades de EE.UU.Amazon

Ahora, los usuarios de Amazon pueden comprar y recibir en el día frutas y verduras, lácteos, carne, mariscos, productos horneados y congelados. Además de otros de los millones de artículos básicos para el hogar, electrónica, moda y jardín que ofrece la compañía.

“Al incorporar productos frescos a nuestro servicio de entrega en el mismo día, creamos una experiencia rápida y sencilla para los clientes”, afirmó Doug Herrington, director ejecutivo de Amazon Stores Worldwide.

Herrington destacó que ahora los miembros de Prime pueden pedir leche junto con productos electrónicos; ordenar papas con una novela de misterio; o hasta pizza congelada junto con herramientas para hacer mejoras en el hogar. “Pueden pagar con un solo carrito y recibir todo en su domicilio en cuestión de horas”, remarcó.

El servicio complementa las ofertas de entrega de comestibles que ya ofrece la empresa, como Amazon Fresh, Whole Foods Market y una variedad de tiendas locales de comestibles y tiendas especializadas.

Se trata de una de las expansiones más significativas hacia el sector de productos comestibles para Amazon, ya que incorpora miles de alimentos perecederos a su red de logística y empieza a competir en otros mercados.

El objetivo de la firma es que el servicio llegue a más de 2300 ciudades estadounidenses para fines de 2025. Además, la compañía señaló que continuará con la ampliación de esta función a otras ciudades y pueblos hasta 2026.

¿Cómo funcionan las entregas en el día de Amazon?

El servicio de entregas en el mismo día es gratuito para miembros Prime en pedidos superiores a US$25. Si un pedido no alcanza el mínimo, los miembros pueden solicitar el envío rápido por un cargo de US$2,99.

Mientras que los clientes sin membresía, Prime también pueden utilizarlo, aunque el servicio tiene un cargo de US$12,99, independientemente del tamaño del pedido.

Los miembros de Prime pueden recibir entregas en el día gratis si sus compras son superiores a US$25
Los miembros de Prime pueden recibir entregas en el día gratis si sus compras son superiores a US$25Amazon

De acuerdo con la empresa, para distribuir alimentos frescos, Amazon se encarga de controlar la temperatura y asegurarse que los clientes reciban productos perecederos de alta calidad.

“Cada artículo se somete a un control de calidad de seis puntos a su llegada y antes de su entrega. Los productos sensibles se entregan en bolsas térmicas reciclables para garantizar que los productos se mantengan a la temperatura adecuada”, remarca Amazon.

Amazon se posiciona más fuerte contra Walmart y Target

De acuerdo con Associated Press, se espera que la expansión con el nuevo servicio tenga más presión sobre otras compañías que realizan envíos de comestibles como Walmart, Kroger y Target, cuyas acciones sufrieron un golpe en las primeras operaciones del miércoles. Mientras que las acciones de Amazon subieron un 1%.

La entrega de comestibles frescos en el día hizo subir las acciones de Amazon
La entrega de comestibles frescos en el día hizo subir las acciones de Amazon Amazon

En su comunicado, la compañía señaló que generó más de US$100 mil millones en ventas brutas de comestibles y artículos esenciales para el hogar el año pasado, sin incluir las ventas de Whole Foods Market y Amazon Fresh.

