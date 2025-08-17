El nuevo golpe de Amazon a Walmart y Target: ahora entregará alimentos frescos y paquetes el mismo día

La compañía estadounidense Amazon lanza un nuevo servicio y asesta un nuevo golpe a competidores como Walmart y Target. Ahora, los usuarios podrán ordenar artículos y comestibles frescos y recibirlos en el mismo día. El anuncio ha elevado las acciones de la empresa y debilita a sus rivales.

Amazon entrega alimentos frescos y paquetes en el mismo día

El pasado miércoles, Amazon anunció que clientes de más de 1000 ciudades y pueblos de Estados Unidos pueden pedir alimentos frescos para recibirlos en el mismo día. La entrega es gratuita para miembros Prime en pedidos superiores a US$25.

Amazon ofrece entregas de alimentos frescos en el mismo día para 1000 ciudades de EE.UU. Amazon

Ahora, los usuarios de Amazon pueden comprar y recibir en el día frutas y verduras, lácteos, carne, mariscos, productos horneados y congelados. Además de otros de los millones de artículos básicos para el hogar, electrónica, moda y jardín que ofrece la compañía.

“Al incorporar productos frescos a nuestro servicio de entrega en el mismo día, creamos una experiencia rápida y sencilla para los clientes”, afirmó Doug Herrington, director ejecutivo de Amazon Stores Worldwide.

Herrington destacó que ahora los miembros de Prime pueden pedir leche junto con productos electrónicos; ordenar papas con una novela de misterio; o hasta pizza congelada junto con herramientas para hacer mejoras en el hogar. “Pueden pagar con un solo carrito y recibir todo en su domicilio en cuestión de horas”, remarcó.

El servicio complementa las ofertas de entrega de comestibles que ya ofrece la empresa, como Amazon Fresh, Whole Foods Market y una variedad de tiendas locales de comestibles y tiendas especializadas.

Se trata de una de las expansiones más significativas hacia el sector de productos comestibles para Amazon, ya que incorpora miles de alimentos perecederos a su red de logística y empieza a competir en otros mercados.

El objetivo de la firma es que el servicio llegue a más de 2300 ciudades estadounidenses para fines de 2025. Además, la compañía señaló que continuará con la ampliación de esta función a otras ciudades y pueblos hasta 2026.

¿Cómo funcionan las entregas en el día de Amazon?

El servicio de entregas en el mismo día es gratuito para miembros Prime en pedidos superiores a US$25. Si un pedido no alcanza el mínimo, los miembros pueden solicitar el envío rápido por un cargo de US$2,99.

Mientras que los clientes sin membresía, Prime también pueden utilizarlo, aunque el servicio tiene un cargo de US$12,99, independientemente del tamaño del pedido.

Los miembros de Prime pueden recibir entregas en el día gratis si sus compras son superiores a US$25 Amazon

De acuerdo con la empresa, para distribuir alimentos frescos, Amazon se encarga de controlar la temperatura y asegurarse que los clientes reciban productos perecederos de alta calidad.

“Cada artículo se somete a un control de calidad de seis puntos a su llegada y antes de su entrega. Los productos sensibles se entregan en bolsas térmicas reciclables para garantizar que los productos se mantengan a la temperatura adecuada”, remarca Amazon.

Amazon se posiciona más fuerte contra Walmart y Target

De acuerdo con Associated Press, se espera que la expansión con el nuevo servicio tenga más presión sobre otras compañías que realizan envíos de comestibles como Walmart, Kroger y Target, cuyas acciones sufrieron un golpe en las primeras operaciones del miércoles. Mientras que las acciones de Amazon subieron un 1%.

La entrega de comestibles frescos en el día hizo subir las acciones de Amazon Amazon

En su comunicado, la compañía señaló que generó más de US$100 mil millones en ventas brutas de comestibles y artículos esenciales para el hogar el año pasado, sin incluir las ventas de Whole Foods Market y Amazon Fresh.