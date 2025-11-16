Cambia la estrategia de Six Flags: el plan para cerrar nuevos parques temáticos en EE.UU.

Tras conocerse los resultados de su balance del tercer trimestre de 2025, la compañía Six Flags anunció que evaluará su red de parques y adoptará una estrategia más selectiva. En esa línea, inició una fase de ajustes estructurales para revertir un desempeño financiero inusual en la empresa.

¿Por qué Six Flags analiza cerrar parques de bajo rendimiento?

En el comunicado oficial, la firma detalló que registró una pérdida neta de aproximadamente 1200 millones de dólares entre julio y septiembre. Estos valores en rojo se explican en gran medida por un cargo contable no efectivo de US$1500 millones por deterioro de plusvalía e intangibles.

La compañía analiza desprenderse de parques con bajo rendimiento para reducir deuda Six Flags - Six Flags

El presidente y CEO, Richard Zimmerman, sostuvo que las medidas para incentivar la demanda no dieron los resultados esperados y que el aumento del gasto publicitario afectó especialmente a los complejos más débiles.

Según explicó, el objetivo consiste en fortalecer la experiencia del visitante e invertir solo en las operaciones con mayor retorno.

En la llamada con inversores, el director financiero Brian Witherow dijo que “es una prioridad reducir la cartera y volverla más ágil”.

Según NJ.com, añadió que los parques con bajo rendimiento podrían venderse o monetizarse, y que esos fondos se usarán para bajar la deuda, que ronda los US$5000 millones, según el propio reporte financiero.

¿Qué parques ya cerró Six Flags y por qué eligió esas ubicaciones?

El giro ya tuvo consecuencias: Six Flags America y Hurricane Harbor Maryland, ambos ubicados en Bowie, Maryland, cerraron de forma definitiva el 2 de noviembre de 2025.

La empresa comunicó que esos predios se destinarán a proyectos de reconversión inmobiliaria y que no formaban parte del plan de crecimiento a largo plazo.

Zimmerman aseguró, en declaraciones citadas por NJ, que esos parques “no encajaban” en la estrategia futura y que la revisión de la cartera continuará.

Six Flags ya cerró dos parques en Maryland como parte de su ajuste estratégico BRANDEN MORRIS

Los números del balance: ingresos, asistencia y consumo dentro de los parques

El reporte corporativo indica que los ingresos netos del trimestre alcanzaron los US$1320 millones, un descenso de 2% frente al mismo período de 2024. La asistencia subió 1% hasta 21,1 millones de visitas, mientras que el gasto promedio dentro de los parques cayó 4% hasta US$59,08 por persona.

Ese retroceso se explica por un aumento de promociones, una mayor proporción de visitantes con pases de temporada y menos entradas diarias de alto valor.

El Adjusted EBITDA del trimestre alcanzó los US$555 millones, un nivel prácticamente igual al del año anterior, lo que indica que la empresa mantuvo su rentabilidad operativa aun cuando los ingresos por persona se redujeron.

La compañía proyecta generar entre US$780 millones y US$805 millones en resultado operativo ajustado, una meta que depende del desempeño de la demanda en los últimos meses del año.

Los predios cerrados serán destinados a proyectos inmobiliarios y no encajaban en el plan de largo plazo Unsplash

El papel de los inversores y la apuesta por una nueva imagen

Six Flags informó que un grupo liderado por JANA Partners, que incluye al jugador de la NFL Travis Kelce —prometido de Taylor Swift—, tomó una participación relevante en la empresa.

Zimmerman afirmó que mantienen conversaciones “activas” para desarrollar un acuerdo de marca que aproveche la relación previa del deportista con los parques.

Según el comunicado, la compañía busca renovar su identidad, reforzar su presencia cultural y fortalecer el vínculo con los visitantes, un proceso que avanza en paralelo a la redefinición de su cartera de complejos y a la asignación más estricta de capital.