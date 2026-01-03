Los 5 perfumes con notas de pistacho que más enamoran, según el último ranking de Fragrantica

Arranca un nuevo año y Fragrantica realizó un listado donde resaltó cuáles fueron los perfumes con notas de pistacho mejor valorados por los usuarios. Se trata de un portal especializado en fragancias que frecuentemente realiza rankings con variadas aristas para analizar.

Los perfumes con notas de pistacho más votados

El ranking de Fragrantica tomó en cuenta perfumes elaborados con nota de pistacho desde 2020. Dentro de ese marco, dio a conocer cuáles fueron los mejores cinco al tener en cuenta el promedio entre votos positivos y negativos.

Yum Pistachio Gelato de Kayali (2023)

Se trata de una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal Gourmand unisex. Fue elaborada por los perfumistas Olivier Cresp y Sébastien Cresp.

Así se ve el Yum Pistachio Gelato de Kayali Fragrantica

Notas de salida: pistacho, helado, bergamota, avellana, ron y cardamomo.

pistacho, helado, bergamota, avellana, ron y cardamomo. Notas de corazón: lirio de los valles, pera, jazmín, peonía, geranio, durazno blanco y frambuesa.

lirio de los valles, pera, jazmín, peonía, geranio, durazno blanco y frambuesa. Notas de fondo: crema batida, malvavisco, algodón de azúcar, haba tonka, Loukhoum, sándalo, cedro y cacao.

Su precio de venta en Amazon ronda los 122 dólares. “Una fragancia verdaderamente deliciosa que encanta con un sendero de aroma inolvidablemente intenso y gourmand que te hará oler lo suficientemente bien como para comer”, dice su descripción.

Pistachio Latte de Theodoros Kalotinis (2024)

Es una fragancia de la familia olfativa Oriental Vainilla para hombres y mujeres. Se lanzó en 2024 y su creador es Theodoros Kalotinis.

Su precio de venta en Lucky Scent es de US$60 aproximadamente, en su versión de 50 ml. Las votaciones lo inclinaron como un perfume más apto para estaciones como el otoño y el invierno.

Angel Stellar de Mugler (2025)

Es una fragancia de la familia olfativa para mujeres. Es un perfume nuevo que se lanzó en 2025.

Así se ve el Ángel Stellar de Mugler, con notas de pistacho Fragrántica

Nota de salida: bergamota.

bergamota. Nota de corazón: pistacho.

pistacho. Nota de fondo: pachulí.

Su precio de venta en Amazon es de US$100 aproximadamente. “Magnético. Magnífico. Luminoso. Angel Stellar de Mugler, el nuevo Eau de Parfum, captura la feminidad deslumbrante con un cremoso acorde de pistacho”, dice su descripción.

Khair Pistachio de Paris Corner (2023)

Es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal Gourmand unisex.

Notas de salida: pistacho, helado, bergamota, avellana, cardamomo y ron.

pistacho, helado, bergamota, avellana, cardamomo y ron. Notas de corazón: pera, jazmín, peonía, frambuesa, geranio y durazno blanco.

pera, jazmín, peonía, frambuesa, geranio y durazno blanco. Notas de fondo: crema batida, malvavisco, algodón de azúcar y cedro.

Actualmente, en Amazon se encuentra a un 23% de descuento, y su precio es de US$30 aproximadamente. “Adecuado para cualquier ocasión, Khair Pistachio transita sin esfuerzo de día a noche, proporcionando un aroma dulce, pero sutil que eleva tu estado de ánimo”, dice su descripción.

Eclaire Pistache de Lattafa Perfumes (2025)

Es una fragancia de la familia olfativa Oriental Vainilla, para hombres y mujeres, que se lanzó en 2025. Su creadora es Dalia Izem.

Notas de salida: crema de pistacho.

crema de pistacho. Notas de corazón: cacao, crema batida y coco.

cacao, crema batida y coco. Notas de fondo: vainilla, leche y almizcle.

Así se ve el Eclaire Pistache de Lattafa Perfumes Fragrantica

Se encuentra con un 42% de descuento en Amazon a un valor de US$29 aproximadamente. “Perfecto para los amantes de las fragancias inspiradas en postres que buscan un aroma cremoso e indulgente que dure de día a noche”, se lee en la descripción.