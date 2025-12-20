El parque de aguas termales a una hora de Wyoming para escapar de las bajas temperaturas en EE.UU.

Las aguas termales ofrecen una fusión perfecta entre las propiedades curativas de los minerales y la paz que inspira su bello emplazamiento. En Estados Unidos, existe un parque de aguas termales a una hora de Wyoming, que es perfecto para disfrutar en esa época invernal.

Cuál es el parque de aguas termales a una hora de Wyoming

El Parque Estatal de Hot Springs está ubicado en el pueblo de Thermopolis, a una hora de viaje desde Wyoming y a tres horas en coche del parque nacional de Yellowstone. Este lugar tiene muchos atractivos, pero las aguas termales se llevan la atención de los visitantes, destacó Booking.

Las aguas termales son una escapada perfecta para realizar en inverno en EE.UU. (Archivo) (Fuente: BBC Mundo / BRAD PARRY)

El nombre de la ciudad deriva de las palabras griegas que significan “calor” y “ciudad”, dado que allí se encuentren las aguas termales minerales más grandes en el mundo.

Sobre las coloridas terrazas a lo largo del río Big Horn en Thermopolis fluye agua de aguas termales minerales, más de 18 mil galones (68.14 litros) cada 24 horas a una temperatura constante de 135 grados Fahrenheit (57º Celsius), consignó Visit The Usa.

En Thermopolis, el Parque Estatal Hot Springs cuenta con tres piscinas de inmersión, que incluye la Casa de Baños Estatal de Wyoming, la cual es de acceso gratuito y está abierto al público. También se pueden visitar los espacios de Star Plunhttps y Hellie’s TePee Pools, este último rodeado de terrazas arcoíris, un puente colgante y el lugar ideal para la observación de bisontes.

Muchas de las aguas termales de Wyoming son gratuitas y abiertas al público en general (Archivo) Estrella Herrera

Los pueblos indígenas creen que las aguas termales de Wyoming poseen poderes curativos. Los visitantes acuden en masa a los balnearios de todo el estado para relajarse, recargar energías y admirar el paisaje circundante, afirmó World Record Academy.

Aguas termales que se pueden encontrar en Wyoming

En el suroeste de Wyoming, Saratoga cuenta con un consolidado complejo de aguas termales y una piscina pública gratuita. El Saratoga Hot Springs Resort combina alojamiento, restaurantes y aguas termales naturales. También, ofrece las aguas termales Hobo, de acceso gratuito al público, junto al río North Platte.

Estas aguas termales están abiertas al público las 24 horas del día, los siete días de la semana y cuenta con temperaturas del agua que varían entre 101 y 110°F (de 38.33 a 43.33°C), señaló Discover Carbon County.

Por otra parte, en la esquina noroeste, cerca de Jackson, Granite Hot Springs y Astoria Hot Springs ofrecen aguas termales a los visitantes. Granite Hot Springs en invierno brinda trineo tirado por perros, esquí o fat bike, y una aventura en las aguas termales, que resultan terapéuticas, señaló Visit Wyoming.

Consejos de seguridad para disfrutar de las aguas termales

Nadar únicamente en las zonas designadas: estas zonas se supervisan y mantienen cuidadosamente para ofrecer una experiencia segura y placentera.

estas zonas se supervisan y mantienen cuidadosamente para ofrecer una experiencia segura y placentera. Buscar información sobre la etiqueta de las aguas termales : las aguas termales deben respetarse para preservar su belleza natural y su seguridad, por lo que se debe seguir las normas y regulaciones locales, consignó Visit Wyoming .

: las aguas termales deben respetarse para preservar su belleza natural y su seguridad, por lo que se debe seguir las normas y regulaciones locales, consignó . Compruebe la seguridad del agua: algunas aguas termales en Wyoming albergan ecosistemas enteros, que incluyen bacterias y amebas, lo que puede poner en riesgo la salud.

Las aguas termales cuentan con normas de seguridad. Los visitantes deben asegurar que el ingreso a las mismas es seguro (Archivo)

Beneficios de las aguas termales para el cuerpo

Las aguas termales modifican factores químicos, físicos y biológicos en el cuerpo. Los factores químicos tienen lugar en el momento de inmersión en las aguas termales en un proceso llamado ósmosis, donde las sustancias del agua penetran y forman parte del torrente sanguíneo, destacó Univision.

Dentro de los factores físicos, la temperatura del agua produce una dilatación de los vasos sanguíneos, con lo cual los tejidos se oxigenan y se liberan sustancias que producen un efecto antiinflamatorio y relajante.

Finalmente, en el agua coexisten macro y microorganismos de flora y fauna acuática que se denominan peliodes termales o biogleas. Algunos de estos elementos actúan regenerando la piel a través de sus propiedades reconstitutivas.