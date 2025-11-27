El pequeño poblado en la costa de Oregon que ahora se enfrenta a la furia del ICE

Una ciudad costera de Oregon, con poco más de 10.000 habitantes, protagonizó concentraciones contra el incremento de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los primeros pasos de la agencia federal revelarían los planes de Donald Trump sobre los migrantes en Newport.

La alerta de los migrantes en Newport, Oregon, por la inminente llegada del ICE

Más de 300 y otros 800 manifestantes reclamaron frente a reuniones de las autoridades locales con carteles que decían: “No a ICE en Newport”.

Los habitantes de Newport advirtieron el traslado del helicóptero de la Guardia Costera sin aviso previo Facebook/Newport Airport

Los habitantes del pueblo de Oregón advirtieron una serie de acciones que les llevaron a la conclusión de que el gobierno de Estados Unidos abrirá un nuevo centro de detención en el territorio. Y, para ello, habría eliminado un factor clave en su seguridad.

El primer indicio que llevó a los 10.500 habitantes de Newport a pensar que los planes del mandatario republicano incluyen una mayor presencia de agentes federales en la región fue la desaparición de un helicóptero de rescate de la Guardia Costera.

Su ubicación general es el aeropuerto municipal, pero fue trasladado a 153 kilómetros costa abajo a la terminal aérea de North Bend, según remarcó The New York Times.

Las familias de pescadores de los pueblos costeros de Oregon y la organización Newport Fishermen’s Wives reclamaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) priorizaría la aplicación de la ley migratoria sobre la seguridad costera.

Según sus deducciones, la administración de Trump pretendería instalar un centro de detención en el aeropuerto donde se encontraba el helicóptero de la Guardia Costera y que llevaba en la bahía de Yaquina desde 1985.

El ICE contaría con un centro de detención en Newport, Oregon Archivo

Las señales de que el ICE abriría un centro de detención de migrantes en Newport, Oregon

La primera alerta para la comunidad de poco más de 10.000 habitantes fue que no hubo un previo aviso del traslado del helicóptero de la Guardia Costera y que ese movimiento implicaría una demora de media hora adicional para atender un rescate.

Pero no fue la única. Los ciudadanos de Newport, que cuentan con gran parte de población de origen migrante, hallaron una tendencia recurrente en las últimas semanas. Las ofertas de trabajo en línea se habrían multiplicado, especialmente en los sectores de conducción de autobús, guardia de prisión con experiencia en inmigración o enfermería.

Las instalaciones del aeropuerto municipal serían usadas para un centro de detención del ICE Google Maps

El representante estatal David Gomberg indicó que “la evidencia es cada vez más clara”. El demócrata añadió al medio citado que “alguien está considerando instalar un gran centro de detención en el aeropuerto donde antes estaba la Guardia Costera”.

Por qué el gobierno de EE.UU. planearía abrir un centro de detención del ICE en Newport

Los afectados de la ciudad de Oregon indicaron al medio citado que la estrategia que estaría en marcha tiene su base en que el aeropuerto de Newport tiene mayor capacidad para aviones más grandes, que permitirían trasladar tanto a los migrantes detenidos por el ICE como a los extranjeros que deban ser expulsados.

Además, este poblado conecta con dos carreteras federales que se unen en una intersección y, en el último tiempo, la población migrante del territorio se incrementó, en especial la hispana, debido al auge de la industria pesquera.