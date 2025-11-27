El pequeño poblado en la costa de Oregon que ahora se enfrenta a la furia del ICE
Los habitantes, con gran parte de origen migrante, advirtieron un movimiento clave del gobierno de Estados Unidos
- 3 minutos de lectura'
Una ciudad costera de Oregon, con poco más de 10.000 habitantes, protagonizó concentraciones contra el incremento de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los primeros pasos de la agencia federal revelarían los planes de Donald Trump sobre los migrantes en Newport.
La alerta de los migrantes en Newport, Oregon, por la inminente llegada del ICE
Más de 300 y otros 800 manifestantes reclamaron frente a reuniones de las autoridades locales con carteles que decían: “No a ICE en Newport”.
Los habitantes del pueblo de Oregón advirtieron una serie de acciones que les llevaron a la conclusión de que el gobierno de Estados Unidos abrirá un nuevo centro de detención en el territorio. Y, para ello, habría eliminado un factor clave en su seguridad.
El primer indicio que llevó a los 10.500 habitantes de Newport a pensar que los planes del mandatario republicano incluyen una mayor presencia de agentes federales en la región fue la desaparición de un helicóptero de rescate de la Guardia Costera.
Su ubicación general es el aeropuerto municipal, pero fue trasladado a 153 kilómetros costa abajo a la terminal aérea de North Bend, según remarcó The New York Times.
Las familias de pescadores de los pueblos costeros de Oregon y la organización Newport Fishermen’s Wives reclamaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) priorizaría la aplicación de la ley migratoria sobre la seguridad costera.
Según sus deducciones, la administración de Trump pretendería instalar un centro de detención en el aeropuerto donde se encontraba el helicóptero de la Guardia Costera y que llevaba en la bahía de Yaquina desde 1985.
Las señales de que el ICE abriría un centro de detención de migrantes en Newport, Oregon
La primera alerta para la comunidad de poco más de 10.000 habitantes fue que no hubo un previo aviso del traslado del helicóptero de la Guardia Costera y que ese movimiento implicaría una demora de media hora adicional para atender un rescate.
Pero no fue la única. Los ciudadanos de Newport, que cuentan con gran parte de población de origen migrante, hallaron una tendencia recurrente en las últimas semanas. Las ofertas de trabajo en línea se habrían multiplicado, especialmente en los sectores de conducción de autobús, guardia de prisión con experiencia en inmigración o enfermería.
El representante estatal David Gomberg indicó que “la evidencia es cada vez más clara”. El demócrata añadió al medio citado que “alguien está considerando instalar un gran centro de detención en el aeropuerto donde antes estaba la Guardia Costera”.
Por qué el gobierno de EE.UU. planearía abrir un centro de detención del ICE en Newport
Los afectados de la ciudad de Oregon indicaron al medio citado que la estrategia que estaría en marcha tiene su base en que el aeropuerto de Newport tiene mayor capacidad para aviones más grandes, que permitirían trasladar tanto a los migrantes detenidos por el ICE como a los extranjeros que deban ser expulsados.
Además, este poblado conecta con dos carreteras federales que se unen en una intersección y, en el último tiempo, la población migrante del territorio se incrementó, en especial la hispana, debido al auge de la industria pesquera.
Otras noticias de Agenda EEUU
Preocupación en Texas. Qué dice la política del ICE sobre detener a mujeres embarazadas
“Con efecto inmediato”. La medida anunciada por Uscis que afecta a un grupo de inmigrantes tras el tiroteo en Washington
Normativa vigente. Detenciones del ICE con green card: lo que dice la ley, según el National Immigration Law Center
- 1
Acción de Gracias en inglés y en español: frases para compartir por WhatsApp este Thanksgiving 2025
- 2
Documentos válidos y qué hacer si el ICE o la CBP detiene a un migrante en una parada de auto en Acción de Gracias
- 3
Ola de frío polar: a cuánto llegarán las temperaturas en Texas para el Día de Acción de Gracias
- 4
El nuevo motivo por el que Uscis podría calificar de inadmisible a un migrante en EE.UU.