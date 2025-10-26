El plan de una popular cadena estadounidense que busca abrir más de 1300 tiendas en todo el mundo

La cadena de tiendas de ofertas TJ Maxx anunció que abrirá seis nuevas sucursales en Estados Unidos entre octubre y noviembre de 2025, como parte de su plan de expansión nacional, con el que busca alcanzar más de 1.300 tiendas operativas en el país y en el extranjero.

TJ Maxx abrirá seis tiendas en Estados Unidos

De acuerdo con The Sun, la primera de las seis tiendas ya abrió sus puertas el pasado 19 de octubre en el estado de Mississippi, mientras que las siguientes aperturas están programadas en distintos puntos del país durante las próximas semanas.

TJ Maxx pretende abrir 1300 tiendas en todo el mundo (Instagram @tjmaxx)

Asimismo, la cadena de ofertas tiene planes de expansión para el futuro, con lo que busca abrir 1300 sucursales en todo el planeta, según el medio.

Las próximas aperturas de TJ Maxx en Estados Unidos en los siguientes dos meses son las siguientes:

19 de octubre: 192 Covenant Drive, Batesville, Mississippi

23 de octubre: 80 Cobblestone Court Dr., Victor, Nueva York

6 de noviembre: 25959 Lorrain Rd., North Olmstead, Ohio

6 de noviembre: 6384 Ridgewood Ct., Jackson, Mississippi

832 E. Main Street, Gardner, Kansas

13 de noviembre: 8101 NE Parkway Dr., Vancouver, Washington

Un portavoz de la compañía indicó a USA Today que, hasta el 14 de octubre de 2025, el grupo TJX Companies (matriz de TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods, Sierra y HomeSense) ha inaugurado 34 tiendas netas en todo el país, y que prevé sumar más aperturas antes de que finalice el año.

Además de estas seis nuevas ubicaciones, TJ Maxx abrió recientemente dos tiendas adicionales: una en Riverbank, California, y otra en Salem, New Hampshire, fortaleciendo su presencia en ambos estados.

TJ Maxx cierra sucursales en Estados Unidos

En contraste con su expansión, la cadena confirmó el cierre de una tienda en Boston, Massachusetts, previsto para el 3 de enero de 2026, tras una revisión estratégica de su red comercial.

Un portavoz señaló que la decisión no afecta la importancia del mercado de Boston, donde la compañía tiene su sede desde hace casi 50 años.

TJ Maxx cerrará algunas sucursales en Estados Unidos (Instagram @tjmaxx)

Según CBS News, el cierre podría impactar a unos 100 trabajadores, aunque la empresa ofreció reubicar al personal en otras sucursales de la zona. Los despidos se prevén a partir del 5 de enero, según Boston Business Journal.

TJ Maxx cerrará sus tiendas durante Día de Acción de Gracias

TJ Maxx confirmó que cerrará todas sus tiendas el Día de Acción de Gracias en 2025, siguiendo una tendencia que busca priorizar el descanso de los empleados antes del Black Friday, una de las fechas más importantes del comercio minorista en Estados Unidos.

TJ Maxx cerrará en Día de Acción de Gracias (Instagram @tjmaxx)

Entre las empresas que también cerrarán ese día se encuentran Costco, Kohl’s, Best Buy, Target, Walmart, Home Depot, Ikea, Nordstrom, Sephora, PetSmart y Trader Joe’s, entre otras. Todas retomarán operaciones al día siguiente para aprovechar la jornada de mayores ventas del año.

Con esta nueva ola de aperturas, TJ Maxx busca reforzar su presencia en el mercado de las tiendas de descuento, un sector que ha crecido significativamente tras la pandemia gracias a los consumidores que buscan productos de marca a precios reducidos.

Según analistas de Retail Dive, la empresa forma parte del grupo de minoristas que han sabido adaptarse a la inflación y a los cambios en los hábitos de compra, ofreciendo una mezcla entre moda asequible, artículos para el hogar y conveniencia, lo que le ha permitido mantener una sólida posición frente a gigantes como Target o Walmart.