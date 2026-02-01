El plan de UPS para eliminar 30.000 empleos y cerrar 24 edificios en EE.UU. este 2026

La empresa de repartos United Parcel Service, más conocida por sus siglas de UPS, planea para este 2026 el recorte de 30.000 empleos operativos como parte de una iniciativa de reestructuración. En paralelo, se planea el cierre de decenas de edificios, medida que se concretaría durante la primera mitad del año. Esto se suma a una ola de modificaciones que realizó la compañía durante 2025.

UPS planea recortes de empleos y cierres de instalaciones para 2026

De acuerdo con información de Associated Press, la empresa de reparto de paquetes estadounidense continúa con sus planes de reestructuración para 2026. Según declaración que hizo el director financiero Brian Dykes durante el último martes, se tomó la decisión de avanzar en recortes de empleos.

En específico, se eliminarán 30.000 puestos de trabajo, meta que está dispuesta para cumplirse a lo largo de 2026.

Por otro lado, Dykes también mencionó cambios en las instalaciones. Sobre este punto, detalló que la idea es cerrar 24 edificios durante la primera mitad del año. Durante los meses restantes podrían llevarse a cabo más clausuras, según lo que determine la empresa.

El director financiero lo definió como un “movimiento táctico”, que responde a una nueva estrategia de la compañía para redireccionar ciertos aspectos de su actividad.

“Hicimos algo similar el año pasado para ayudarnos a ajustar los niveles de posición y la infraestructura de la red con los nuevos volúmenes y niveles de entrega“, explicó.

Por qué UPS recortará empleos en EE.UU.

Según lo que explicó Dyke, las decisiones se alinean detrás de un objetivo claro: reducir las entregas de Amazon que realiza el servicio.

A pesar de que se trata de su mayor cliente actualmente, los repartos para compras en la plataforma otorgan una baja rentabilidad para la compañía.

Además, UPS considera que no quiere ayudar al crecimiento de un rival en el rubro, por lo que busca reducir drásticamente este tipo de entregas.

Los recortes en la fuerza laboral se realizarán mediante dos caminos.

En primer lugar, la empresa no repondrá vacantes que se abran durante el proceso en el que considere que debe reducir sus puestos de empleo.

que se abran durante el proceso en el que considere que debe reducir sus puestos de empleo. Por otro lado, le hará ofertas de retiro a conductores de tiempo completo para incentivar su salida.

UPS ya recortó empleos y cerró edificios en 2025

La noticia sobre el enfoque que tomará la compañía de repartos en 2026 se suma a los pasos en esa dirección que ya tomaron en 2025. Según Reuters, UPS eliminó en 2025 unos 48.000 puestos de trabajo y cerró sus operaciones en 93 edificios.

Durante el último año, las medidas tuvieron la misma intención de ir contra los repartos de Amazon. Según presentó la CEO de la empresa, Carol Tome, lograron reducir el volumen de la plataforma en alrededor de un millón de piezas por día.

"Estamos en los últimos seis meses de nuestro plan de reducción acelerada de Amazon y, para todo el 2026, pretendemos reducir otro millón de piezas por día mientras continuamos con la reconfiguración de nuestra red", explicó Tome con respecto a los objetivos para este año.