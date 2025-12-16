Nueva York demanda a UPS por falta de pago a miles de empleados: “Jornadas brutales en el frío por los paquetes navideños”

La Oficina del Fiscal General de Nueva York presentó este lunes una demanda contra United Parcel Service (UPS) por lo que considera una serie de tácticas aplicadas con el objetivo de disminuir el pago a empleados temporales. Según el documento judicial y un comunicado, la investigación se originó a partir de quejas sindicales sobre estos problemas.

Nueva York demandó a UPS por tácticas para pagar menos a empleados temporales

De acuerdo con la demanda, que ingresó el 15 de diciembre, la fiscal general del estado, Letitia James, indica que la compañía ha llevado a cabo estas prácticas desde hace años y que ha privado a empleados de millones de dólares en ingresos que les correspondían.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusó a UPS de pagar menos a sus empleados temporales intencionalmente John Clark - FR171764 AP

“UPS construyó su negocio navideño a costa de trabajadores que no recibieron remuneración por su tiempo y labor”, expresó la funcionaria en un comunicado.

En esa misma línea, destacó que el esfuerzo de los empleados temporales en Nueva York no es debidamente recompensada: “Trabajan jornadas brutales en el frío para entregar los paquetes navideños con los que cuentan las familias. En lugar de compensar a estos trabajadores de forma justa por su labor, UPS ha jugado el papel de Grinch. Lucho para que estos trabajadores recuperen su dinero y para impedir que UPS continúe con su cruel e ilegal robo de salarios”.

El equipo de James comenzó la investigación a partir de una denuncia del sindicato de choferes Teamsters Local 804. Finalmente, concluyó que UPS tiene una estrategia deliberada para disminuir los pagos a empleados y que no se trata de errores aislados. Ahora, el reclamo comenzó su proceso en la Justicia.

Empleados temporales de UPS reclaman por prácticas de la empresa para pagar menos en Nueva York Shutterstock

Cuáles fueron los reclamos de los empleados temporales de UPS en Nueva York

Según la Fiscalía, mediante el reclamo sindical, los trabajadores denunciaron diversas prácticas de la empresa:

Debían esperar por horas en puntos de entrega sin paga y, en ocasiones, incluso eran enviados a sus hogares sin fichar.

No se les pagaba el tiempo de desplazamiento entre tareas ni de entrega del equipo al final de la jornada.

Otras tareas no remuneradas por UPS incluían la devolución de paquetes y el tiempo dedicado a ver videos de capacitación obligatorios.

Aunque no se especificó un monto en específico, Nueva York reclama que los empleados perjudicados reciban una indemnización por los “millones de dólares” que les retuvieron injustamente.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, reclamó indemnizaciones millonarias a UPS Seth Wenig - AP

Las tácticas de UPS que perjudicaban a trabajadores temporales en Nueva York

A partir de la investigación, el equipo de James asegura que descubrió "prácticas ilegales de control de horario" en las que incurrió la compañía de reparto de paquetes para pagar menos a sus empleados temporales:

Registraba el horario de entrada recién cuando un trabajador entregaba su primer paquete, aunque ya llevara horas de su jornada.

Descontaba de forma automática 30 minutos de almuerzo, incluso si los empleados no utilizaban el descanso.

El salario se calculaba según la hora de inicio programada o el retraso en el registro de entrada, lo que ocurriera más tarde, con el objetivo de no pagar trabajo adelantado.

Sumado a esto, Nueva York asegura que muchos trabajadores excedían las 40 horas semanales, pero UPS no pagaba las horas extras que contempla la ley.