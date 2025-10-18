El producto esencial de invierno que Walmart remata antes de Navidad: cuesta menos de 10 dólares

El otoño aún no cumple un mes en Estados Unidos y las temperaturas todavía no bajan al punto de congelación. Sin embargo, en muchos hogares ya se preparan para hacerle frente a los meses más fríos del año y los aumentos en las facturas de energía por el uso de calefacción. En ese contexto, Walmart lanzó una oferta imbatible para uno de los productos más buscados en el invierno: una manta polar por menos de US$10.

La manta de diseño que arrasa en Walmart

Walmart ya ofrece en sus tiendas físicas y virtuales un producto elemental para el invierno a un precio de liquidación de fin de temporada. Se trata de una manta de polar soft, elaborada con 100% microfibra y con textura aterciopelada.

Una manta abrigada, ideal para ver series acurrucado en el sofá este invierno 2025 Shutterstock

Walmart destaca que, gracias a su diseño elegante, puede usarse también como cubrecama en el dormitorio o para decorar el sofá del living.

Está disponible en 14 colores, entre ellos negro, azul, rojo, blanco, chocolate, coral, dorado, marfil y turquesa, lo que permite adaptarla a distintos estilos. El tamaño Twin, que mide 50 pulgadas (127 centímetros) de ancho por 46 pulgadas (117 centímetros) de largo, cuesta US$9,44.

El precio varía según las medidas:

US$23,18 tamaño Queen

US$26,99 tamaño Full

US$41,40 King

US$44 California King

Polar soft, abrigada y elegante, la manta que Walmart vende por menos de US$10 Walmart

Opinión de los compradores: “La manta más suave”

La manta acumula más de 225 reseñas en el sitio de Walmart y una calificación promedio de 4,7 estrellas sobre 5. La mayoría de los compradores destaca la suavidad, calidez y durabilidad del producto.

“Extremadamente suave y muy cómoda. Se la recomiendo a todo el mundo”, escribió una usuaria. Otro cliente comentó: “¡Es tan suave y calentita, y queda genial! Les compré tres más a mis hijos”. El producto también fue valorado por mantener su calidad tras los lavados.

Cuándo empieza el invierno 2025 en Estados Unidos

De acuerdo con Farmers’ Almanac, el solsticio de invierno será el 21 de diciembre de 2025.

El pronóstico del clima para el invierno 2025-2026 anticipa una estación intensa, con nevadas y olas o tormentas invernales que afectarán diferentes regiones de la geografía de EE.UU.

El invierno 2025 en EE.UU. podría ser más frío que lo habitual en algunas regiones Reuters

Este invierno boreal estaría marcado por el regreso de La Niña, un fenómeno climático, conocido por enfriar las aguas del Pacífico ecuatorial y alterar los patrones globales de temperatura y lluvias. Tiende a provocar sequías, descensos térmicos y variaciones en la circulación de los vientos en América del Norte.

Durante los inviernos dominados por La Niña, el noroeste del Pacífico y el norte de Estados Unidos suelen registrar temperaturas más frías.

Los pronósticos sugieren que el noreste podría tener más nieve de lo habitual, aunque esa tendencia dependerá de que las temperaturas sean lo suficientemente bajas para permitir su acumulación.