El estado de Florida es una gran potencia en Estados Unidos. Constantemente, se transforma hacia la modernidad en todos los aspectos, desde sus paisajes hasta los sectores empresariales, de negocios, turismo y entretenimiento. Ante este gran desarrollo, también necesita de trabajadores para poder funcionar, por lo que la escasez de mano de obra, el reciente éxodo de inmigrantes con la ley SB1718 y otros factores significan un gran desafío en el camino a alcanzar el máximo potencial en la región.

De acuerdo con una investigación del Miami Herald publicada en 2022, en Florida uno de cada cuatro trabajadores era inmigrante, lo que los volvía la principal fuerza laboral. En medio de la pandemia de Covid, por ejemplo, las políticas del gobierno de Donald Trump hicieron que la mano de obra extranjera tuviera complicaciones para migrar y establecerse y, aun así, fueron los que mantuvieron las empresas en funcionamiento. Ahora, el panorama es distinto.

En casi todas las comunidades, hay diferentes carteles con mensajes que evidencian una necesidad: “Estamos contratando”; “Se busca ayuda”, documentó el medio citado en un artículo reciente. Mientras tanto, la tasa de desempleo en el Estado del Sol se acerca a un mínimo histórico, incluso cuando la población no deja de crecer.

En diferentes sectores se reporta escasez de mano de obra en Florida Unsplash

De acuerdo con los expertos, esta podría ser la nueva normalidad de Florida, lo que tendría diferentes consecuencias, tales como salarios competitivos, tiempos de espera más altos para los servicios profesionales y domésticos y un mayor costo de vida.

El impacto de la ley antiinmigración ilegal en Florida

A estos contextos de dificultad para llenar los puestos de trabajo, se suman los primeros efectos de la ley SB1718, que entró en vigor el pasado 1º de julio y que no solo castiga a las empresas que empleen a indocumentados con fuertes multas, sino a quienes transporten a inmigrantes ilegales y desconoce las licencias de conducir emitidas en otros estados, entre más lineamientos. Según la Cámara de Comercio de Florida, que actualiza su Estudio de necesidades de mano de obra de 2021, la situación no es reciente, dado que el 73% de los creadores de empleo que participaron dieron conocer dificultades para contratar candidatos cualificados.

Las áreas o sectores que resienten más estos impactos son: el de la construcción, la restauración, la hostelería, el paisajismo y la agricultura, de acuerdo con El Herald. A su vez, en comentarios para El Universal, un vocero de la organización Florida Immigrant Coalition señaló: “Muchas áreas de construcción están casi vacías, sin trabajadores, igual en el campo y muchos hoteles y restaurantes”.

Por su parte, la Coalición Americana de Inmigración Empresarial de Florida (ABIC, por sus siglas en inglés), confirmó para el mismo medio que “en este momento ya hay una crisis de trabajadores para atender los diversos puestos de distintas áreas de industrias, que eran ocupados por migrantes que se han ido o que se mantienen escondidos por temor a ser detenidos o deportados”.

Greg Batista, fundador y propietario de G. Batista Engineering & Construction, sumó su visión para el Herald. Al menos en su sector, “el impacto inmediato es que tenemos cuatro o cinco trabajos de construcción en curso en este momento y menos gente para hacerlo. El trabajo que le diste al propietario, que le iba a tardar cinco meses, ahora va a tardar 10 meses”, reconoció.

Asimismo, una encuesta de The Associated General Contractor of America (AGC) hecha este año a 25 empresas de la construcción de Florida, reveló que casi todas tenían dificultades para cubrir alguno o todos sus puestos de artesanos y asalariados.

La conclusión a raíz de diferentes investigaciones es que, si bien también hay vías para ocupar esos puestos de trabajo de forma legal, Florida ha crecido demasiado y su mano de obra no le sigue el paso como para satisfacer la demanda. Mientras tanto, los propietarios de las compañías intentan ser creativos. Batista recordó que en agosto hizo una misión de reclutamiento en una gran conferencia en Puerto Rico, donde esperaba contratar a ciudadanos estadounidenses y evitar los trámites que conlleva la inmigración.