El puente de Miami que cambió la forma en que se conectan dos comunidades clave

Luego de 40 años de discusiones sin llegar a ningún acuerdo, finalmente se abrió al tránsito vehicular el puente de NW 170th St. que conecta a Miami Lakes con Hialeah. Este martes, el alcalde de la ciudad, Esteban Bovo Jr., inauguró la obra. “Los puentes no son monumentos, existen para hacer conexiones. Nosotros queremos crear más conexiones en esta área, invertir y mejorar la calidad de vida de los residentes. Con este puente habrá mayor seguridad para atender emergencias”, expresó.

En números, la construcción beneficiará a cerca de 16.000 residentes del área incorporada de Hialeah y a otros 8000 si se sumas las zonas de Palm Springs North y la municipalidad de Miami Lakes, según consignó El Nuevo Herald.

El alcalde de Hialeah, Esteban Bovo Jr, centro, habla durante la ceremonia de inauguración del puente en NW 170th St que conecta a Hialeah y Miami Lakes, rodeado de funcionarios electos e invitados (Crédito: José A. Iglesias)

No obstante, no fue una celebración para todos. El alcalde de Miami Lakes, Manny Cid, y su equipo de gobierno no estuvieron presentes en el acto. De acuerdo con El Nuevo Herald, el número uno de la ciudad ya había advertido que no asistiría a la inauguración, ya que no existían motivos para festejar.

El puente no es la única obra que uniría a Miami Lakes y Hialeah. De acuerdo con René García, comisionado de Miami-Dade era necesaria buscar la conectividad con la I-75, por lo que se necesitaba la “colaboración federal, estatal y condal”.

Una caravana que incluye vehículos de emergencia y fuerzas del orden cruza el puente de NW 170th St. que cruza la interestatal 75 y conecta Hialeah y Miami Lakes (Crédito: Pedro Portal)

Conforme con el comisionado, los residentes de Miami Lakes están preocupados ante la posibilidad de que aumente el tráfico, sin embargo, se trata de una conexión necesaria. Los habitantes de Hialeah contaban con un solo acceso a su ciudad, una entrada y salida por la NW 97th St.

Además, patrullar el perímetro será mucho más cómodo. Si bien es una de las áreas de la ciudad con menor índice de criminalidad, el jefe de la policía de Hialeah, George Fuente, describió los beneficios. “Cualquier avenida o calle que se abra en esta zona será provechosa para los habitantes de la zona y para el patrullaje policial”, manifestó.

Un acuerdo que tardó cuatro décadas en llegar

La inauguración de la construcción no fue tarea fácil. Hubo litigios y hasta la construcción de un parque en el acceso a una de las conexiones. Se hicieron necesarias negociaciones políticas e incluso unas elecciones para que los dos municipios acordaran abrir una nueva plataforma sobre la I-75.

La ceremonia de inauguración para la construcción de Bridge Park, el miércoles 28 de agosto de 2019 (Crédito: Jessica Ferralls, Miami Lakes)

Al tener Hialeah una sola vía de entrada y salida, en caso de accidentes o de emergencias médicas, los habitantes no tenían opciones para maniobrar e ir en busca de ayuda. Según reseñó el diario de Miami, cuando Bovo era comisionado del Distrito 13 del Condado Miami-Dade y presidente de la Comisión de Transporte, se interesó en resolver esta disputa que causaba quejas entre los residentes de ambas comunidades. Sin embargo, tras cinco años de intentos, no lo consiguió.

Durante aquel tiempo, no hubo avances en el tema, pero sí una demanda presentada por Miami Lakes para impedir la apertura del acceso vehicular y la construcción de un parque llamado Bridge Park en el área que bloquearía el acceso definitivamente.

Existe otro puente que une las dos ciudades, el de NW 154th St., pero permanece cerrado. Miami Lakes insistía en que ninguno de los dos debía abrirse, pero luego de las negociaciones, las partes tuvieron que ceder y ahora el puente de NW 170th St. se presentó como una nueva vía de conexión.