El regreso de un clásico: la icónica tienda de artículos para el hogar que reabre con un nuevo nombre tras dos años

Después de cerrar todas sus tiendas hace dos años en Estados Unidos, Bed Bath & Beyond inauguró una nueva sucursal física en Tennessee. Si la apertura del establecimiento resulta exitosa, la compañía espera abrir más locales en el país antes de que termine el 2025.

Bed Bath & Beyond regresó a EE.UU. con un nuevo nombre

El 8 de agosto de 2025, Bed Bath & Beyond abrió su primera tienda física después de declararse en bancarrota en abril de 2023. El regreso del negocio especializado en artículos para el hogar llegó con un cambio en su nombre, porque ahora se llama Bed Bath & Beyond Home.

Varias personas hicieron fila para ser los primeros en entrar a la nueva sucursal (Instagram/@bedbathandbeyond)

En sus redes sociales, la empresa anunció que la nueva sucursal se encuentra en Nashville, Tennessee.

ABC News explicó que, después de que la empresa cerrara sus 360 tiendas, el minorista de muebles Overstock compró la propiedad intelectual de la marca.

El primer paso para revivir el negocio fue reanudar las ventas en línea. Esta nueva tienda será una prueba para ver qué tan rentable es que Bed Bath & Beyond vuelva a tener establecimientos físicos.

The Brand House Collective (la empresa matriz de Overstock) le explicó a ABC News que si el experimento tiene éxito, abrirán otras cuatro tiendas en el otoño de este año.

Bed Bath & Beyond compartió un video en su cuenta de Instagram donde se observó que algunas personas hicieron fila para ser los primeros en entrar a la inauguración de la tienda.

“Esto no es solo una tienda, es un nuevo comienzo para una marca que significa algo especial para tantas familias. Es una gran incorporación a nuestro portafolio y un paso significativo en nuestra transformación”, aseguró Amy Sullivan, directora ejecutiva de The Brand House Collective, de acuerdo con ABC News.

Por qué Bed Bath & Beyond cerró todas sus tiendas en el país en 2023

El 23 de abril de 2023, Bed Bath & Beyond anunció que la compañía estaba en bancarrota. En el comunicado, la empresa detalló que algunas de sus tiendas cerrarían de forma paulatina, como informó CNN.

La nueva tienda de la compañía fue inaugurada dos años después de declararse en bancarrota (Facebook/Bed Bath & Beyond)

En ese entonces, el negocio contaba con 360 sucursales físicas, además de 120 establecimientos de Buy Buy Baby, donde se vendían artículos para niños. El futuro se veía incierto para los 14 mil empleados que trabajaban en Bed Bath & Beyond, reportó CNN.

Aunque declararse en bancarrota no siempre significa que un negocio cierra sus puertas para siempre, Bed Bath & Beyond después confirmó que todas sus tiendas dejarían de operar en junio de 2023, reportó CBS News.

“Gracias a todos nuestros clientes leales. Hemos tomado la difícil decisión de empezar a reducir nuestras operaciones”, anunció la compañía en su página web.

Bed Bath & Beyond pasó de ser un caso de éxito a estar en bancarrota

Bed Bath & Beyond fue fundada en 1971 y durante 52 años se estableció como una de las tiendas de artículos para el hogar más populares en Estados Unidos. Forbes explicó que su caída se debió a una combinación de factores.

Antes de cerrar sus puertas, las tiendas ofrecieron descuentos para reducir el inventario (Wikimedia Commons/Phillip Pessar)

En 2019, la junta directiva contrató un CEO que cambió la estrategia de negocios de la compañía. Como resultado, los productos que vendían en sus establecimientos cambiaron y los clientes no apreciaron esa transformación.

De acuerdo con Forbes, Bed Bath & Beyond le hizo frente a competidores como Amazon gracias a su catálogo de productos con precios accesibles. Pero los últimos líderes de la compañía no supieron conservar la reputación de la marca, ni atender las necesidades de sus clientes.

La caída fue estrepitosa: en enero de 2014, las acciones de Bed Bath & Beyond se vendían en 81 dólares. En abril de 2023, el valor se redujo a menos de siete centavos. Ese mismo mes, la empresa pidió un préstamo de 240 millones de dólares para financiar sus operaciones en bancarrota, reportó Forbes.