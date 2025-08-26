El regreso del Checo Pérez a la F1 con la escudería menos esperada en 2026

Tras un año fuera de la Fórmula 1 y luego de una salida polémica de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez volverá a la máxima categoría en 2026 con la escudería menos imaginada: Cadillac. La marca estadounidense debutará en la grilla y eligió al piloto mexicano junto al finlandés Valtteri Bottas para dar inicio a un proyecto que pretende marcar una nueva era en el automovilismo.

Cadillac desembarca en la F1 con dos figuras: Checo Pérez y Valtteri Bottas

La expectativa creció durante meses hasta que Cadillac confirmó, con un impactante video en sus redes sociales, que Sergio Pérez y Valtteri Bottas serán sus pilotos titulares en la temporada 2026. La decisión tomó relevancia no solo por el regreso del mexicano, sino también porque se trata del estreno de la tradicional marca norteamericana en el campeonato de Fórmula 1.

Cadillac

Dan Towriss, director ejecutivo del equipo, explicó que la apuesta principal fue incorporar a dos corredores con vasta experiencia, capaces de aportar conocimiento y liderazgo en el desarrollo del auto.

En esa misma línea se expresó, Graeme Lowdon, director del equipo, en diálogo con Carburando: “Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1”.

El proyecto se cimentará sobre tres sedes claves: Fishers, en Indiana; Charlotte, en Carolina del Norte; y Silverstone, en Reino Unido. La idea es fusionar el potencial de la ingeniería estadounidense con la experiencia europea en la categoría.

Cadillac, el nuevo capítulo en la carrera de Checo Pérez

El piloto mexicano Checo Pérez atravesó momentos difíciles tras su desvinculación anticipada de Red Bull. Su permanencia en la Fórmula 1 parecía cerrada, pero Cadillac le abrió la puerta a un proyecto que, según él mismo admitió, tenía el sentido que buscaba para volver.

Checo Pérez anunció su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac

“Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera”, afirmó Pérez, según citó Carburando. También destacó el valor histórico de la marca: “Cadillac es una leyenda del automovilismo estadounidense y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una enorme responsabilidad”.

El mexicano reforzó su compromiso con un mensaje emotivo hacia sus seguidores en redes sociales: “¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí, corrí con mi familia, acompañado de amigos, con la esperanza de millones que soñaban conmigo”.

Bottas y la combinación con Pérez para llevar a Cadillac a la gloria

Valtteri Bottas, quien se desempeñó como piloto de reserva en Mercedes durante 2025 tras su salida de Sauber, será el compañero de Pérez en Cadillac. La experiencia del finlandés en la grilla es incuestionable: compitió en 246 Grandes Premios, con diez victorias y 67 podios.

Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez renuevan su ilusión en la Fórmula 1

Los números de Pérez también hablan por sí solos. Desde su debut en 2011, acumuló 281 carreras, con 39 podios y seis victorias, la última en Bakú, Azerbaiyán. Entre ambos suman más de 500 participaciones en la máxima categoría, lo que representa un aporte de jerarquía invaluable para una escudería que arrancará de cero.

Historial de los nuevos pilotos de Cadillac en F1: