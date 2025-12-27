El ritual de los migrantes mexicanos para eliminar la mala energía en Año Nuevo: esparcir canela y barrer la casa
Se trata de uno de los múltiples ritos para cerrar bien el 2025 y atraer abundancia y buena energía en 2026
- 4 minutos de lectura'
Algunas personas creen que la casa también puede conservar las malas vibras, por lo que siguen rituales sencillos para purificar la energía del hogar. En este tipo de conjuros la canela juega un papel importante, además, es común realizarlo en fin de año para iniciar el próximo ciclo con la atracción de abundancia, prosperidad y otras cosas positivas.
El ritual de barrer la casa y poner canela en Año Nuevo
En México, la canela es un elemento importante en los rituales esotéricos, y existen diferentes formas de aplicarlo, así como variantes en sus propiedades espirituales.
Un ritual muy presente en Año Nuevo consiste en rociar canela en polvo y barrer el hogar durante las primeras horas del inicio de 2026, de acuerdo con Glamour.
Aunque el proceso puede llevarse a cabo cada inicio de mes, realizarlo en el inicio de un nuevo año también resulta efectivo para despedir las energías negativas guardadas en los meses anteriores.
Para este ritual solo se necesita la versión en polvo de esta especia, además de una escoba. El primer paso consiste en rociar la canela en lugares estratégicos, que suelen ser las esquinas de la casa y por la entrada principal.
Después, debe tomarse la escoba y barrer el polvo de adentro hacia afuera del hogar, una acción que simboliza la expulsión de energías negativas y la atracción de prosperidad y abundancia.
Otros rituales con canela para Año Nuevo
La canela es considerado uno de los ingredientes más importantes para potenciar la energía y orientarla hacia la atracción de cosas positivas, ya sea en riquezas o en amor, de acuerdo con HOLA!.
Esta es la razón por la que se encuentra presente en diferentes rituales de Año Nuevo, ya que permite iniciar el nuevo ciclo con buena fortuna y se considera purificadora y protectora de las energías.
- Rituales para el amor
Se puede crear un amuleto con ramas de canela que estén atadas con un listón de color rojo. Este debe portarse durante la noche del 31 de diciembre, ya sea como accesorio o guardado en el bolsillo, para así atraer a su pareja perfecta.
Otro ritual es amarrar un lazo de color rojo a la cintura la noche de fin de año, y cuando el reloj marque las 00.00 hs, morder una rama de canela mientras se pide por la llegada del ser amado, después se puede escupir en el jardín.
- Rituales para el dinero
Debe conseguirse un pequeño saco de tela de cualquier color, menos negro, y colocar un poco de canela, en ramas o en polvo, dentro de él junto con un diente de ajo. Después se amarra y se deja a un lado de la cama durante toda la Noche Vieja.
Ambos ingredientes se asocian con la abundancia y podrán manifestarla con un objetivo en mente antes de ir a dormir. Al otro día nuevamente se debe visualizar la riqueza y conservar el amuleto hasta conseguir el objetivo financiero planteado.
Otro método efectivo es encender una vela de color verde, y después mezclar granos de arroz con canela, todo mientras se dicen afirmaciones para atraer la riqueza.
Después, la vela deberá colocarse en medio de la mezcla, y permanecer ahí hasta que se consuma por completo. Una vez concretado el ritual, los restos pueden ser tirados en la naturaleza.
También se puede soplar un poco de canela en polvo desde la puerta de la casa hasta el interior del hogar, lo que simboliza la atracción de buena fortuna. Este último ritual puede hacerse durante el 1° de enero y todos los días primeros de los próximos meses.
