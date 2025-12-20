El ritual venezolano para la llegada del espíritu de Navidad: para atraer prosperidad

La llegada del espíritu de la Navidad es uno de los momentos más esperados en Venezuela para quienes buscan renovar las energías y decretar prosperidad. Este ritual se celebra durante las últimas horas del solsticio de invierno, que combina elementos simbólicos como el agua, el fuego y las fragancias cítricas para limpiar las cargas del año viejo. Combinado con una carta de deseos, permite abrir las puertas a la buena fortuna del año nuevo.

La tradición venezolana para recibir el espíritu de Navidad con un ritual especial

Preparar recibir el espíritu de la Navidad se requiere un ambiente limpio, armonioso y lleno de intenciones positivas, según Univisión.

El ritual venezolano para la llegada del espíritu de Navidad

Para este ritual, se necesitan los siguientes elementos:

Velas blancas, doradas y azules

Inciensos

Flores frescas

Frutas de estación (ideal mandarina)

Sal marina

Dólares

Papel y lapicera

Paso a paso para realizarlo:

Lo primero que se debe hacer es limpiar el espacio, ya que no se puede recibir lo nuevo en un lugar lleno de cosas viejas. La tradición venezolana indica que se debe realizar una limpieza integral para elevar la frecuencia vibratoria, destacó La República

Luego, es necesario ventilar el hogar durante el solsticio de invierno para asegurar que la energía de la prosperidad circule libremente. Se aconseja abrir ventanas y prender inciensos.

Lo próximo será elaborar un altar especial donde se pueden incluir, según 2001 online:

Velas blancas , doradas y azules que simbolizan paz, espiritualidad y abundancia

, doradas y azules que simbolizan paz, espiritualidad y abundancia Flores frescas en tonos claros como blanco o amarillo

en tonos claros como blanco o amarillo Frutas de temporada , que representan prosperidad como la mandarina

, que representan prosperidad como la mandarina Recipientes con agua o sal para transmutar energías

o sal para transmutar energías Algunos dólares

En este ritual se deben escribir 21 deseos que se quieran atraer en 2026 (Pexels/Pixabay)

A continuación, se deben escribir 21 deseos o peticiones para el año entrante en una hoja de papel. Se puede colocar los deseos en el altar o quemarlos como símbolo de entrega al universo.

Otra opción es guardarla hasta el año siguiente y verificar cuáles de los deseos se hicieron realidad, para luego quemarla e iniciar otra lista.

Muchos venezolanos optan también por preparar una cena para compartir en familia. La cena debe estar acompañada de velas y esencias para atraer la prosperidad.

Cuándo se debe realizar el ritual para recibir el espíritu de la Navidad

El 21 de diciembre representa en Venezuela un punto de encuentro entre lo ancestral y lo festivo con la llegada del espíritu de la Navidad. En esta fecha, el espíritu de la Navidad baja a la Tierra y visita a todas aquellas personas de buena voluntad por la noche.

Específicamente entre las 22 y las 00.00 hs, es un espacio propicio para hacer peticiones y agradecimientos, de acuerdo con quienes celebran esta tradición, detalló El Diario Venezuela.

Este ritual debe realizarse en el solsticio de invierno, entre las 22.00 y las 12:00 hs. (Unsplash)

Esta celebración tiene sus raíces en el Solsticio de Invierno, una fecha que los pueblos originarios venezolanos ya honraban como un símbolo de esperanza y renacimiento natural antes de la era cristiana, consignó Venezuela News.

Con el paso del tiempo, esta transición astronómica, que marca el retorno del sol y el inicio del invierno, se entrelazó con la fe cristiana, consolidándose como un ritual de luz y renovación que une a las familias en una atmósfera de profunda alegría.

Qué es el espíritu de la Navidad y cuáles son sus raíces

El espíritu de la Navidad se define como una vibración de amor, paz y abundancia. Sus raíces se hunden en el Yule, la antigua festividad nórdica y germánica donde se encendían hogueras para honrar el retorno del sol, explicó La República.

Con la expansión del cristianismo, esta tradición pagana evolucionó hacia una figura mística: un ser de luz que, según la leyenda, desciende a la Tierra durante el solsticio para bendecir los hogares.

En muchas corrientes, esta energía se personifica a través del ángel Uriel, quien actúa como el mensajero celestial encargado de abrir camino a esta poderosa entidad de prosperidad.