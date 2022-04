Steve Aoki estuvo en el concierto de BTS y causó furor al mostrar cómo se vivió el backstage

Uno de los momentos más esperados de la gira de BTS en Las Vegas fue sin dudas el reencuentro de la banda con Steve Aoki. Después de muchos años, el popular grupo de k-pop y el productor estadounidense-japonés se reunieron en el escenario del Estadio Allegiant. Recientemente, el DJ compartió en sus redes sociales un video del backstage del concierto que generó furor entre los fanáticos.

En el primer día de la gira Permission to Dance On Stage de la banda surcoreana, Aoki subió al escenario para cantar nuevamente con ellos. Fue en 2017 cuando el DJ hizo una remezcla del tema “MIC Drop”, un tema del EP “Love Yourself: Her”, y que se convirtió en uno de los sencillos más famosos de aquel álbum.

Steve Aoki estuvo detrás del escenario con BTS antes de su presentación en Las Vegas (Crédito: Instagram/@steveaoki)

En su cuenta de Instagram, Steve primero compartió varias fotos junto a los siete jóvenes cuando se encontraron detrás del escenario, momentos antes de su presentación. En un gesto de complicidad, escribió en referencia al outfit que la banda tenía para ese día: “Opps, olvidé vestirme de rojo y blanco”.

Asimismo, después del concierto también publicó video del backstage donde se los pudo ver abrazarse mientras se saludaban. Aoki felicitó a la banda por “el progreso y la evolución” que consiguieron durante los últimos cinco años. Además, conversaron acerca de la famosa colaboración que hicieron en 2017 y él resaltó que era un tema que tocaba en cada una de sus presentaciones y que los fanáticos enloquecían cuando la escuchaban.

Steve Aoki estuvo en el concierto de BTS y generó furor en los fanáticos

En ese sentido, a lo largo de la filmación se observaron algunos extractos de la presentación de la banda, así como cuando se reveló a los presentes que Steve estaba entre el público. Una vez que se levantó del asiento en el que estaba sentado “de incógnito”, la gente estalló en euforia y algunas fanáticas incluso lloraron. Más tarde, circularon en redes sociales otros videos que capturaron al productor de 44 años caminar entre los fans hasta llegar al escenario para interpretar el famoso tema.

“MIC Drop”, la exitosa colaboración entre BTS y Steve Aoki

“MIC Drop” es una canción que se grabó originalmente en dos idiomas: coreano y japonés. Al principio, el tema en coreano formó parte de Love Yourself: Her, el quinto EP de la banda. Posteriormente, vino la colaboración de Steve Aoki, quien hizo una remezcla que contó con la participación del rapero Desiigner.

El remix de "MIC Drop", BTS con Steve Aoki

En la letra, BTS celebra la popularidad en todo el mundo mientras narra el arduo trabajo que realizaron para conseguirlo. El tema se convirtió en el primer sencillo del grupo en entrar entre los primeros 40 puestos de la lista Bollboard Hot 100 en Estados Unidos. Asimismo, también arrasó en Francia, Canadá, Reino Unido, Alemania y Australia.

De acuerdo con una entrevista que RM, líder de la banda, dio a The Korea Herald en 2017, se inspiraron para hacer el tema tras ver un gesto que hizo Barack Obama durante su última cena de corresponsales en la Casa Blanca, antes de finalizar su mandato como presidente de los Estados Unidos.