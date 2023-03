El sabio consejo de Cate Blanchett a Ke Huy Quan, el actor ganador del Oscar

escuchar

“Este es el sueño americano”, decía emocionado Ke Huy Quan, el flamante ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto en su discurso de aceptación del premio, el pasado domingo 12, frente al auditorio colmado del Dolby Theatre de Los Ángeles y quienes seguían la transmisión por TV.

Aquel chico que aparecía con Harrison Ford en Indiana Jones había conseguido, finalmente, aquello por lo que había luchado durante décadas. El camino, según reconoció él mismo, no fue fácil, y esta semana, en una entrevista con Variety, la estrella de Todo en partes al mismo tiempo compartió el valioso consejo que recibió directamente de otra gran actriz, amada por Hollywood: Cate Blanchett.

Ke Huy Quan aseguró a la revista especializada que aún no sabe cuál será su siguiente papel, y que le contó eso mismo a Blanchett. “Le dije que no sé qué voy a hacer ahora, pero siento que tengo la responsabilidad de hacer algo bueno y no quiero decepcionar a toda la gente que me ha apoyado”, comentó. “‘Déjate llevar por tu corazón y sé irresponsable. No te preocupes por lo que piensen los demás. Elige algo en lo que creas, elige algo que ames, y las cosas saldrán bien’”, le contestó la dos veces ganadora del Oscar.

Al revisar los inicios de la carrera de Quan, nacido en Vietnam, esa premisa es la que ha imperado en sus decisiones. Llegó a los Ángeles tras haber estado en un campo de refugiados en Hong Kong cuando era niño. “No tenía la madurez necesaria para procesar los sacrificios que hicieron mis padres para que pudiéramos tener un futuro mejor”, aseguró. “Y el destino quiso que, cuatro años después, consiguiera un trabajo en Indiana Jones que cambió mi vida”, añadió para el mismo medio.

Mientras pronunciaba su emotivo discurso ante la audiencia de los Oscar, algunos reconocieron a Quan como el niño que aparecía en la película de 1984, dirigida por Steven Spielberg: Indiana Jones y el templo maldito.

Steven Spielberg fue el primero en darle un papel en el cine a Quan (Foto: GETTY)

Como una prueba de que no olvida a quienes lo ayudaron, buscó un momento para agradecerle tanto a Spielberg como a Ford. En una pausa comercia durante la transmisión, dijo, caminó hacia donde estaba sentado el afamado director junto con su esposa, Kate Capshaw. Al verlo, Spielberg puso los brazos sobre sus hombros y le recordó: “Ahora eres un ganador de un Oscar”.

Ke Huy Quan acepta el Oscar a Mejor Actor de Reparto, el domingo 12 de marzo de 2023 KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El segundo momento llegó casi por obra del destino, dado que fue Harrison Ford quien entregó la estatuilla a Mejor Película. De alguna forma, se la entregó a su pupilo. Al subir al escenario, junto con el elenco y la producción de Todo en todas partes al mismo tiempo, Quan lo abrazó en el escenario. “Le di un gran beso en la mejilla”, reconoció para Variety.

Ke Huy Quan junto al resto del elenco y equipo de la película Todo en todas partes al mismo tiempo BBC Mundo

El discurso que conquistó los Oscar 2023

Al recibir su premio individual como Mejor Actor de Reparto, dejó uno de los momentos más destacados de la noche, que después fue ampliamente replicado en redes sociales. “¡Mamá, acabo de ganar un Oscar!”, pronunció para la mujer de 84 años que lo veía desde casa. Después, comprobó que la llamada ‘magia del cine’ no era solo obra de los efectos especiales. “Mi viaje empezó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados. Y, de alguna manera, acabé aquí, en el mayor escenario de Hollywood”, aseguró entre lágrimas. “Dicen que historias como ésta solo ocurren en las películas. No puedo creer que me esté pasando a mí. Esto es el sueño americano”.

El discurso de Ke Huy Quan al consagrarse como Mejor Actor de Reparto en los premios Oscar 2023

Después de aparecer en Los Goonies, en 1985, Quan dejó de actuar porque se dio cuenta de que no había mucha representación para personajes asiáticos en Hollywood. El film Todo en todas partes al mismo tiempo fue su regreso. En la película interpreta a Waymond Wang, marido del personaje de la también ganadora del Oscar Michelle Yeoh.

Para llevarse la dorada estatuilla a casa venció a Judd Hirsch, por Los Fabelman, a Brendan Gleeson y Barry Keoghan, por Los espíritus de la isla, y a Brian Tyree Henry por Resurgir.

