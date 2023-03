El sitio que beneficia a los cubanos que quieren viajar a Estados Unidos

escuchar

Los cubanos, haitianos, nicaragüenses o venezolanos que quieran emigrar a Estados Unidos a través del patrocinio humanitario, también conocido como parole, ahora podrán hacerlo a través de una página web. Welcome US es una plataforma en la que los estadounidenses pueden registrarse para convertirse en patrocinadores de un extranjero. El sitio web tendrá esta opción disponible solo una vez por mes; el 15 de marzo será la primera.

La página funciona como un tipo de red social, en la que los patrocinadores pueden encontrar a un beneficiario y viceversa. “La participación directa de los estadounidenses comunes, las organizaciones religiosas, cívicas y otras organizaciones comunitarias ahora es más importante que nunca para garantizar que estas poblaciones vulnerables puedan acceder a un camino hacia la seguridad y la protección”, se lee en la plataforma.

Lo único que se debe hacer es entrar a la convocatoria de Welcome US. Luego de que se registren, serán sometidos a un proceso de revisión, en el que también colabora el gobierno de EE.UU., y verificarán su identidad, que no tengan antecedentes penales y que cumplan los requisitos para formar parte de la base de datos. De esta forma, los interesados y patrocinadores pueden conectarse entre sí.

El asilo humanitario permite a inmigrantes trabajar y vivir en EE.UU. Unsplash

Cómo registrarse en Welcome US

El registro es en fechas concretas. “El día 15 de cada mes se abrirá la página de registro para las inscripciones de beneficiarios. Una vez que se alcanza el umbral para un programa, se pausará nuevamente hasta el 15 del mes siguiente”, específica Welcome US. Los horarios de inscripción son:

Nicaragua: 9 hs, hora estándar central

Haití o Cuba: 10 hs, hora estándar del este

Venezuela: 11 hs, hora estándar del Atlántico

Todos los posibles patrocinados con el parole humanitario necesitan un número de pasaporte y una dirección de correo electrónico. Con estos datos podrán crear un perfil en la plataforma y luego seleccionar hasta siete posibles patrocinadores para enviarles una solicitud de conversación. Si alguno acepta la petición, ambos podrán mandarse mensajes para concretar, o no, el patrocinio.

¿Qué es el parole humanitario?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) inició un proceso simplificado para que los extranjeros que viven en países considerados como de riesgo pidan asilo. “Este programa es similar a Unidos por Ucrania, que ofreció seguridad a casi 100 mil ucranianos entre abril y diciembre de 2022″, afirmó Welcome US.

El parole humanitario está vigente únicamente para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos

El objetivo es que las personas que “huyen de la violencia, la opresión y los conflictos” de sus naciones, puedan vivir legalmente en EE.UU. hasta por dos años con el apoyo de una persona que los patrocine, es decir, que cubra todos sus gastos dentro del país mientras consigue trabajo.

Ambas partes deben cumplir con algunos requisitos que se reiteran en el portal oficial del USCIS. En el caso del patrocinador, deberá probar que tiene la solvencia económica necesaria para ayudar a alguna persona vulnerable. En tanto que, en el del beneficiario, también deberá comprobar que se encuentra en una situación de riesgo en su nación de origen.

