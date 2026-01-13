El trabajo secundario “de invierno” con el que se puede ganar hasta US$15.000 en Estados Unidos
Los proyectos que abarcan viviendas completas o superficies extensas elevan de manera significativa los pagos
- 3 minutos de lectura'
El trabajo como organizador profesional se consolida como una alternativa para completar los ingresos en Estados Unidos durante el invierno, una época en la que muchos buscan ordenar sus espacios tras las fiestas. Según datos de una plataforma de servicios para el hogar, los ingresos por cliente pueden llegar hasta 15.000 dólares.
¿Cuánto se gana en total por ser un organizador en EE.UU.?
- Según informó Angi, que realizó un estudio, el ingreso promedio nacional del trabajo de una persona especializada en organizar casas se paga entre US$251 y US$836 por proyecto.
- También existen servicios más sencillos, con honorarios que comienzan en torno a los US$100, y trabajos de mayor complejidad cuyos costos pueden alcanzar hasta los US$15.000.
De acuerdo con el análisis, la hora de trabajo se paga entre US$50 y US$150. Los valores más altos pueden ser cobrados por los profesionales con mayor experiencia o certificaciones, mientras que los asistentes o perfiles con menor trayectoria suelen obtener hasta US$75.
¿Qué incluye el servicio de organización profesional?
Esta labor se organiza en distintas etapas para ordenar los espacios y mantener el resultado en el tiempo e incluye las siguientes prestaciones:
- Una consulta inicial
- La planificación del sistema de orden
- El trabajo manual en el espacio
- Una instancia de seguimiento
En la mayoría de los casos, se exige un mínimo de contratación de tres horas, aunque en proyectos de mayor escala se aplican precios cerrados por paquete.
A su vez, los organizadores pueden ofrecer prestaciones complementarias que incrementan el costo total, como la instalación de estanterías, el retiro o donación de objetos descartados, la planificación del espacio o la atención de pedidos urgentes.
¿Cuánto se paga por la organización en Estados Unidos?
El valor del pago depende del tamaño del espacio, el volumen de objetos y la ubicación geográfica. Los valores registrados por la plataforma son:
- Organización de dos ambientes, como cocina y dormitorio o cuarto y oficina doméstica: entre US$1000 y US$2000.
- Intervenciones que incluyen varios ambientes o una vivienda completa: hasta US$5000.
- Propiedades de gran tamaño o con múltiples plantas: montos que pueden llegar a US$15.000.
- Organización de una habitación individual: entre US$200 y US$500.
- Áreas especiales como garajes, sótanos, altillos u oficinas domésticas: entre US$300 y US$1200.
- Reorganización de oficinas o espacios comerciales: entre US$500 y US$3500.
- Organización digital de archivos, fotos o documentos: entre US$100 y US$500.
- Preparación de mudanzas, con tareas de empaque y reducción de objetos: entre US$300 y US$1500.
En los casos de acumulación severa los valores van desde US$2000 hasta US$15.000, según el tiempo y las habilidades requeridas.
Los insumos no siempre están incluidos en la tarifa. El uso de cajas, canastos, estanterías, organizadores de cajones y sistemas de rotulado suelen cobrarse aparte.
Los productos básicos tienen costos relativamente bajos, mientras que las soluciones personalizadas o empotradas elevan el valor final, con precios que comienzan en US$200 por unidad, informó Angi sobre este trabajo secundario.
Otras noticias de Agenda EEUU
Según las reseñas. De Colorado a Carolina del Norte: los cinco destinos que recomienda Google para viajar por Estados Unidos
Documentos válidos en Florida y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en enero 2026
DMV en California. Cómo actualizar los datos de registro en enero 2026 y qué pasa con los migrantes
- 1
Por el error del DMV de California: miles de migrantes con visa y green card deben repetir su trámite urgente
- 2
Tiene 26 años y vive en Manhattan con US$53.000 al año: su estrategia de “tres puntos” para los gastos y el alquiler
- 3
Buenas noticias para migrantes: consulado móvil de México en Chicago ofrece ayuda para tramitar INE y pasaportes en enero
- 4
“No podía salir”: se mudó de California a Texas por amor y seis meses después se dio cuenta de la realidad