El trabajo secundario “de invierno” con el que se puede ganar hasta US$15.000 en Estados Unidos

El trabajo como organizador profesional se consolida como una alternativa para completar los ingresos en Estados Unidos durante el invierno, una época en la que muchos buscan ordenar sus espacios tras las fiestas. Según datos de una plataforma de servicios para el hogar, los ingresos por cliente pueden llegar hasta 15.000 dólares.

¿Cuánto se gana en total por ser un organizador en EE.UU.?

Según informó Angi, que realizó un estudio, el ingreso promedio nacional del trabajo de una persona especializada en organizar casas se paga entre US$251 y US$836 por proyecto.

del trabajo de una persona especializada en organizar casas se paga También existen servicios más sencillos, con honorarios que comienzan en torno a los US$100, y trabajos de mayor complejidad cuyos costos pueden alcanzar hasta los US$15.000.

La remuneración por hora varía según la experiencia, con diferencias claras entre perfiles consolidados y asistentes Freepick

De acuerdo con el análisis, la hora de trabajo se paga entre US$50 y US$150. Los valores más altos pueden ser cobrados por los profesionales con mayor experiencia o certificaciones, mientras que los asistentes o perfiles con menor trayectoria suelen obtener hasta US$75.

¿Qué incluye el servicio de organización profesional?

Esta labor se organiza en distintas etapas para ordenar los espacios y mantener el resultado en el tiempo e incluye las siguientes prestaciones:

Una consulta inicial

La planificación del sistema de orden

El trabajo manual en el espacio

Una instancia de seguimiento

En la mayoría de los casos, se exige un mínimo de contratación de tres horas, aunque en proyectos de mayor escala se aplican precios cerrados por paquete.

La contratación suele exigir un mínimo de horas, aunque los proyectos grandes se acuerdan con precios cerrados Freepick

A su vez, los organizadores pueden ofrecer prestaciones complementarias que incrementan el costo total, como la instalación de estanterías, el retiro o donación de objetos descartados, la planificación del espacio o la atención de pedidos urgentes.

¿Cuánto se paga por la organización en Estados Unidos?

El valor del pago depende del tamaño del espacio, el volumen de objetos y la ubicación geográfica. Los valores registrados por la plataforma son:

Organización de dos ambientes , como cocina y dormitorio o cuarto y oficina doméstica: entre US$1000 y US$2000.

, como cocina y dormitorio o cuarto y oficina doméstica: entre US$1000 y US$2000. Intervenciones que incluyen varios ambientes o una vivienda completa: hasta US$5000.

o una vivienda completa: hasta US$5000. Propiedades de gran tamaño o con múltiples plantas: montos que pueden llegar a US$15.000.

o con múltiples plantas: montos que pueden llegar a US$15.000. Organización de una habitación individual: entre US$200 y US$500.

Los materiales no siempre forman parte del precio base y pueden modificar el presupuesto inicial Freepick

Áreas especiales como garajes, sótanos, altillos u oficinas domésticas : entre US$300 y US$1200.

: entre US$300 y US$1200. Reorganización de oficinas o espacios comerciales : entre US$500 y US$3500.

: entre US$500 y US$3500. Organización digital de archivos, fotos o documentos : entre US$100 y US$500.

: entre US$100 y US$500. Preparación de mudanzas, con tareas de empaque y reducción de objetos: entre US$300 y US$1500.

En los casos de acumulación severa los valores van desde US$2000 hasta US$15.000, según el tiempo y las habilidades requeridas.

Los insumos no siempre están incluidos en la tarifa. El uso de cajas, canastos, estanterías, organizadores de cajones y sistemas de rotulado suelen cobrarse aparte.

Los productos básicos tienen costos relativamente bajos, mientras que las soluciones personalizadas o empotradas elevan el valor final, con precios que comienzan en US$200 por unidad, informó Angi sobre este trabajo secundario.