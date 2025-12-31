El estado de EE.UU. donde más sube el salario mínimo en 2026: ¿cuánto ganarán por hora los trabajadores?

A partir del 1° de enero de 2026, 19 estados de Estados Unidos aplicarán aumentos en el salario mínimo por hora. Entre ellos, Washington volverá a ubicarse como la entidad con el sueldo base más alto del país, al integrarse al grupo de los seis estados que pagarán más de US$16 por hora.

A cuánto aumentará el salario mínimo en Washington en 2026

Debido al impacto de la inflación y a los ajustes automáticos establecidos por ley estatal, el salario mínimo seguirá aumentando en varias entidades, en un contexto donde el federal permanece en US$7,25 por hora desde 2009.

El salario mínimo aumentará en California en 2026 (Unsplash)

De acuerdo con Axios, Washington encabezará nuevamente la lista nacional al fijar su salario mínimo en US$17,13 por hora a partir de enero de 2026, el más alto entre todos los estados.

Además de Washington, hay otras cinco entidades del país que pagarán más de 16 dólares por hora a partir de 2026:

Nueva York: hasta 17 dólares en algunas áreas; y de 16 dólares en todo el estado

hasta 17 dólares en algunas áreas; y de 16 dólares en todo el estado Connecticut: con 16,94 dólares por hora

con 16,94 dólares por hora California: dará 16,90 dólares por hora a sus trabajadores

dará 16,90 dólares por hora a sus trabajadores Hawái: Supera apenas los 16 dólares por hora

Supera apenas los 16 dólares por hora Rhode Island: apenas en el piso de los 16 dólares por hora

De acuerdo con el medio, otra entidad que también pagará más de 16 dólares por hora en 2026, será Washington D. C., con un sueldo mínimo de 17,95 dólares por hora.

Cuáles son los estados donde aumentará el sueldo mínimo en 2026

Según el informe del Proyecto Nacional de Derecho Laboral, 19 estados verán incrementos en sus tarifas mínimas por hora desde el primer día de 2026, y otras ajustarán los sueldos base a lo largo de dicho año.

En 19 estados de EE.UU. habrá aumentos del salario mínimo a partir del 1° de enero de 2026 (Pexels/Tima Miroshnichenko)

Washington: 17,13 dólares

17,13 dólares Nueva York: 17,00 dólares (con tarifas de 16 dólares para ciertos sectores)

17,00 dólares (con tarifas de 16 dólares para ciertos sectores) Connecticut: 16,94 dólares

16,94 dólares California: 16,90 dólares (con tarifas diferenciadas para ciertos sectores)

16,90 dólares (con tarifas diferenciadas para ciertos sectores) Hawái: 16,00 dólares

16,00 dólares Rhode Island: 16,00 dólares

16,00 dólares Nueva Jersey: 15,92 dólares

15,92 dólares Colorado: 15,16 dólares

15,16 dólares Arizona: 15,15 dólares

15,15 dólares Maine: 15,10 dólares

15,10 dólares Missouri: 15,00 dólares

15,00 dólares Nebraska: 15,00 dólares

15,00 dólares Vermont: 14,42 dólares

14,42 dólares Michigan: 13,73 dólares

13,73 dólares Virginia: 12,77 dólares

12,77 dólares Dakota del Sur: 11,85 dólares

11,85 dólares Minnesota: 11,41 dólares

11,41 dólares Ohio: 11 dólares

11 dólares Montana: 10,85 dólares

Las ciudades de Estados Unidos con los salarios mínimos por hora más altos

De acuerdo con Axios, los votantes en Washington aprobaron en 2016, la Iniciativa 1433, para aumentar el salario mínimo en el estado a 13,50 dólares por hora en 2020, donde se contemplaron los futuros aumentos debido a la inflación.

Los estados que elevarán su salario mínimo en 2026 y el avance de los ajustes frente al costo de vida en Estados Unidos Freepik

Ante ello, varias ciudades de Puget Sound aprobaron sus propias leyes sobre el salario mínimo, lo que les permite tener algunos de los pisos salariales más altos del país.