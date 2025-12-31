El estado de EE.UU. donde más sube el salario mínimo en 2026: ¿cuánto ganarán por hora los trabajadores?
Al menos 19 estados del país subirán los sueldos por hora a partir del 1° de enero de 2026
- 3 minutos de lectura'
A partir del 1° de enero de 2026, 19 estados de Estados Unidos aplicarán aumentos en el salario mínimo por hora. Entre ellos, Washington volverá a ubicarse como la entidad con el sueldo base más alto del país, al integrarse al grupo de los seis estados que pagarán más de US$16 por hora.
A cuánto aumentará el salario mínimo en Washington en 2026
Debido al impacto de la inflación y a los ajustes automáticos establecidos por ley estatal, el salario mínimo seguirá aumentando en varias entidades, en un contexto donde el federal permanece en US$7,25 por hora desde 2009.
De acuerdo con Axios, Washington encabezará nuevamente la lista nacional al fijar su salario mínimo en US$17,13 por hora a partir de enero de 2026, el más alto entre todos los estados.
Además de Washington, hay otras cinco entidades del país que pagarán más de 16 dólares por hora a partir de 2026:
- Nueva York: hasta 17 dólares en algunas áreas; y de 16 dólares en todo el estado
- Connecticut: con 16,94 dólares por hora
- California: dará 16,90 dólares por hora a sus trabajadores
- Hawái: Supera apenas los 16 dólares por hora
- Rhode Island: apenas en el piso de los 16 dólares por hora
De acuerdo con el medio, otra entidad que también pagará más de 16 dólares por hora en 2026, será Washington D. C., con un sueldo mínimo de 17,95 dólares por hora.
Cuáles son los estados donde aumentará el sueldo mínimo en 2026
Según el informe del Proyecto Nacional de Derecho Laboral, 19 estados verán incrementos en sus tarifas mínimas por hora desde el primer día de 2026, y otras ajustarán los sueldos base a lo largo de dicho año.
- Washington: 17,13 dólares
- Nueva York: 17,00 dólares (con tarifas de 16 dólares para ciertos sectores)
- Connecticut: 16,94 dólares
- California: 16,90 dólares (con tarifas diferenciadas para ciertos sectores)
- Hawái: 16,00 dólares
- Rhode Island: 16,00 dólares
- Nueva Jersey: 15,92 dólares
- Colorado: 15,16 dólares
- Arizona: 15,15 dólares
- Maine: 15,10 dólares
- Missouri: 15,00 dólares
- Nebraska: 15,00 dólares
- Vermont: 14,42 dólares
- Michigan: 13,73 dólares
- Virginia: 12,77 dólares
- Dakota del Sur: 11,85 dólares
- Minnesota: 11,41 dólares
- Ohio: 11 dólares
- Montana: 10,85 dólares
Las ciudades de Estados Unidos con los salarios mínimos por hora más altos
De acuerdo con Axios, los votantes en Washington aprobaron en 2016, la Iniciativa 1433, para aumentar el salario mínimo en el estado a 13,50 dólares por hora en 2020, donde se contemplaron los futuros aumentos debido a la inflación.
Ante ello, varias ciudades de Puget Sound aprobaron sus propias leyes sobre el salario mínimo, lo que les permite tener algunos de los pisos salariales más altos del país.
- Seattle: La ciudad aumentará su salario mínimo desde el 1 de enero de 2026 hasta los 21,30 dólares por hora
- Tukwila: Tendrá uno de los salarios más altos del país con 21,65 dólares por hora
- Burien: Dará 21,63 dólares por hora a los trabajadores
- Renton: Tendrá un sueldo mínimo por hora de 21,57 dólares
- Everett: La ciudad fijó el salario mínimo por hora en 20,77 dólares la hora
- SeaTac: Un sueldo base de 20,74 dólares por hora, con algunas de las tasas más altas del país para ciertos empleadores