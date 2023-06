Cómo fue la visita sorpresa de Ron DeSantis a la frontera con México

escuchar

Ron DeSantis, el gobernador de Florida y quien aspira a la nominación republicana para la presidencia de Estados Unidos, viajó este miércoles al sur de Arizona. Esta fue su primera visita cercana a la frontera entre Estados Unidos y México desde que anunció su candidatura, hace dos semanas, que además tuvo lugar un día después de que se atribuyera la responsabilidad del traslado de decenas de migrantes de Texas a California. En un acto público, DeSantis culpó a las políticas del Estado Dorado por incentivar el flujo de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos.

Mientras estaba en Sierra Vista, rodeado de funcionarios, como el sheriff del condado de Cochise, Mark Dannels, DeSantis aludió a California mientras criticaba la administración del presidente demócrata Joe Biden: “Estas jurisdicciones santuario son parte de la razón por la que tenemos este problema, porque han respaldado este tipo de políticas de fronteras abiertas”, afirmó el republicano. “Atacan los esfuerzos del gobierno anterior para tratar de tener seguridad fronteriza”, comentó, en referencia a las medidas aplicadas por el expresidente Donald Trump.

Ron DeSantis critica las políticas de Joe Biden desde la frontera sur de EE.UU.

“¿Y entonces qué? Cuando tienen qué lidiar con algunas de las consecuencias, de repente se molestan. Bueno, no tengo simpatía por ellos”, pronunció mientras participaba en una mesa redonda con sheriffs en Sierra Vista, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. El político anunció una asociación con varios estados liderados por representantes republicanos para abordar la migración en la frontera sur y la propagación del fentanilo.

Asimismo, DeSantis atribuyó a su gobierno el traslado de decenas de migrantes de El Paso a Sacramento. El martes, el Departamento de Gestión de Emergencias de Florida reconoció el movimiento y enfatizó que las personas fueron reubicadas voluntariamente, mientras que las autoridades de California defienden que, en realidad, fueron engañadas bajo promesas falsas de trabajo y refugio.

El precandidato presidencial mantiene un acalorado debate con el gobernador de California, Gavin Newsom. De acuerdo con los reportes, los migrantes, oriundos de Venezuela y Colombia, fueron conducidos inicialmente a Nuevo México y luego los embarcaron en aviones privados con destino a Sacramento, capital de California. El primer vuelo fue el 2 de junio y el segundo este lunes. Mientras se investigaba la figura responsable de los traslados, Newsom sugirió que el gobernador de Florida había cometido un delito. “Son seres humanos usados como peones para el ascenso político de un tipo. Eso es triste y patético”, declaró para NBC News.

Ron DeSantis organizó una mesa redonda en la frontera sur de EE.UU. @GovRonDeSantis

Fuertes ideas de DeSantis sobre la inmigración ilegal en EE.UU.

DeSantis ha dado un despliegue de su pensamiento sobre la inmigración con sus políticas en Florida, como su reciente ley que aumenta las penas para quienes contraten o trasladen a personas indocumentados. Asimismo, en varios de sus eventos públicos, prometió que si llega a la presidencia de EE.UU. cerrará por completo la frontera entre ese país y México, además de concretar y finalizar el muro fronterizo, ambas ideas alineadas a pasadas campañas e iniciativas del expresidente Donald Trump. “Como republicano, durante toda mi vida adulta he luchado contra este problema en la frontera sur. He escuchado muchas promesas sobre cuidar y garantizar la seguridad durante años. Puedo prometerles que, cuando sea presidente, seremos nosotros quienes realmente llevemos ese tema al fin. Vamos a cerrar la frontera”, afirmó desde Manchester, New Hampshire, la semana pasada.

LA NACION