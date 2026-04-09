Con la inminente llegada del Artemis II a la Tierra el 10 de abril, el interés por las misiones bajo el programa Apollo ha aumentado. Una de las figuras recordadas durante este período es la de Héctor Rafael Rojas, un astrofísico venezolano que fue fundamental para la llegada del primer hombre a la Luna.

Quién es el venezolano que llevó al primer hombre a la Luna

Héctor Rojas nació en Maracaibo el 10 de junio de 1928. Durante su infancia, su familia se mudó a Puerto Cabello y luego se estableció en el barrio La Barraca de Maracay, estado Aragua, de acuerdo con la biografía presentada por la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán.

A los 22 años partió a París con una beca para realizar estudios en la Sorbonne Université y en el Instituto Militar Politécnico de París Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología

Cursó sus estudios secundarios en el Liceo Agustín Codazzi de Maracay y luego se trasladó a Caracas para realizar dos años adicionales de especialización en Física y Matemáticas en el Liceo Fermín Toro.

Al cumplir 22 años, se mudó a París con una beca para estudiar en la Sorbonne Université y en el Instituto Militar Politécnico de París. Allí obtuvo sus doctorados en Física y Matemáticas, y más tarde en Astrofísica con la máxima distinción académica francesa: Mention Très Honorable (Summa Cum Laude).

Durante su estancia en Europa, alcanzó el rango de coronel de la Fuerza Aérea Francesa y se convirtió en asesor científico de la OTAN. No obstante, su carrera científica comenzó entre 1956 y 1958, cuando realizó sus primeros estudios astronómicos sobre las llamadas “estrellas azules” desde el Observatorio de París-Meudon.

Contacto de Héctor Rafael Rojas con la NASA y la misión Apollo

El vínculo de Héctor con la NASA inició en 1966, cuando la agencia espacial estadounidense solicitó su colaboración para el Programa Apollo en el contexto de la carrera espacial con la Unión Soviética.

Allí se integró como científico en el Manned Spacecraft Center en Houston, Texas (actualmente el Johnson Space Center), donde trabajó hasta 1971.

Entre 1966 y 1967, produjo al menos tres informes oficiales para la NASA sobre las características de la Luna Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología

Entre las contribuciones más significativas del astrofísico durante su tiempo con la agencia fue el “Método Rojas”. Esta técnica matemática permitía analizar con exactitud la superficie lunar y la influencia de su gravedad sobre el módulo de descenso.

Gracias a este método, pudo calcular las coordenadas exactas para el alunizaje del Apollo 11 en el “Mar de la Tranquilidad”.

Otras de sus labores con la NASA incluyeron:

Su participación en el entrenamiento de Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins . Les instruyó sobre las características topográficas de la Luna y las precauciones necesarias durante la exploración.

. Les instruyó sobre las características topográficas de la Luna y las precauciones necesarias durante la exploración. La producción de al menos tres informes oficiales para la NASA sobre las características de la Luna entre 1966 y 1967.

Participación como tripulante en las misiones Apolo 8 y Apolo 10.

Versiones cruzadas sobre su historia y legado en la NASA

Pese a sus descubrimientos, la historia de Rojas fue olvidada con el paso del tiempo debido a las tensiones políticas durante la Guerra Fría.

De acuerdo con el Ministerio para la Ciencia y Tecnología de Venezuela, el científico habría viajado a la Unión Soviética por encargo del entonces presidente venezolano Rafael Caldera. Según esta información, el hecho de viajar a la URSS provocó que el Departamento de Estado de EE.UU. lo considerara un riesgo para la seguridad nacional.

Según declaraciones de Héctor Rojas recopiladas por El Nacional, que cita al diario Últimas Noticias, el lunes 21 de julio de 1969, dijo: “Mi lucha es por no perder jamás mi nacionalidad”. “No podré viajar a la Luna portando otra bandera que no sea la de mi patria”. “Tengo que liberarme de la presión de hacerme ciudadano norteamericano”.

Según el propio Rojas, existía una presión del gobierno estadounidense y de la propia NASA para que se nacionalizara; pero el científico no lo quiso así.

Para 1972, regresó a Venezuela y trabajó como asesor en el Ministerio de Educación. En 1991 falleció y luego sus restos fueron trasladados al Panteón Regional del Zulia.