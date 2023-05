El video de Clara Chía de fiesta sin Piqué que genera revuelo: “Tirada en el piso”

escuchar

La vida privada de Clara Chía Martí, la novia del exfutbolista Gerard Piqué, aún es tema de conversación en los medios españoles, sobre todo por los nuevos rumores que circulan en torno a ella después de que Shakira dejó Barcelona y se instaló en Miami. Ahora un nuevo video de la joven causó revuelo en las redes sociales, dado que se la vio supuestamente con unas copas de más y divirtiéndose con sus amigas. Desde la consideración de muchos, sus actitudes fueron inapropiadas, aunque también hubo quienes la defendieron.

El programa de espectáculos Chisme No Like fue el encargado de dar a conocer las nuevas imágenes. Los conductores aseguraron que se trataba de un clip viejo, que fue filmado antes de que se revelara la identidad de la joven como novia de Gerard Piqué. Incluso afirmaron que fue posteado en la cuenta de una de sus amigas, donde la estudiante de Relaciones Públicas habría sido etiquetada con un perfil de Instagram que ya no usa. De esta manera, su allegada sería la responsable de la filtración.

En la grabación, baila en medio de la calle junto a otra joven, en un estilo que en varios países de Latinoamérica se conoce como “perreo”. Además, se observa cómo estalla en risas mientras hace estos peculiares pasos. La gente que transita por la avenida pasa por detrás mirándola.

Se filtró un video de Clara Chía supuestamente con unas copas de más

También hay una imagen en la que la joven hace una pose con sus piernas, mientras está tirada en el piso junto a su acompañante. Ambas llevan una botella de lo que parece ser licor. Cabe aclarar que todo esto se trata de especulaciones, ya que el video no tiene sonido, por lo que no se pudo constatar si realmente se encontraba en un estado de ebriedad.

Esta es la imagen que habría causado controversia por el actuar de Clara Chía Chisme No Like

Asimismo, se especuló sobre que esta salida habría sido mientras Piqué estaba en el sur de Florida en la primera visita con sus hijos desde la mudanza de estos a Miami, en un encuentro al que no asistió la catalana como parte de los acuerdos que fijaron previamente. No obstante, los mismos comunicadores del programa citado aseguraron que no eran imágenes actuales.

El “berrinche” de Clara Chía a Gerard Piqué que se volvió viral

El video en cuestión no es la única filtración que ha involucrado a la pareja en los últimos días. Recientemente, un usuario de Twitter publicó una fotografía en la que se captó a los novios españoles mientras cenaban con un grupo de amigos. Lo que llamó la atención fue que la joven de 24 años le hizo un “berrinche” al presidente de la Kings League.

El supuesto berrinche de Clara Chía a Piqué Twitter

Si bien no se dieron detalles de en qué lugar se encontraban o cuál fue la situación exacta, la instantánea deja ver que hace un estilo de puchero, al mismo tiempo que el papá de Milan y Sasha la observa con un semblante de preocupación. Sin embargo, algunos usuarios señalaron que se trataba de una actitud muy común entre ellos, dado que se les ha visto hacer diferentes gestos mientras comen y están juntos.

LA NACION