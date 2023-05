Tras visitar a sus hijos en Miami, Piqué retomó una costumbre con Clara Chía en Barcelona

escuchar

El pasado 27 de abril, Gerard Piqué llegó a Miami para reencontrarse con sus hijos, luego de casi un mes de que los pequeños dejaron Barcelona para establecerse en la Ciudad del Sol con Shakira. Según los acuerdos estipulados en su separación, el exfutbolista puede pasar 10 días de cada mes con Milan y Sasha. Sin embargo, en esta primera visita solo tuvo derecho a cinco, dado que ya había usado la mitad de este tiempo a inicios de abril, cuando los niños aún vivían en Barcelona. El también empresario cumplió con sus hijos y de inmediato regresó a su país natal para reunirse con su novia, Clara Chía.

Previo a su viaje a Miami, el exdefensor del FC Barcelona tuvo una escapada romántica a Abu Dabi con su pareja, donde celebraron el cumpleaños de la joven. No obstante, Clara Chía no pudo acompañarlo a la Ciudad del Sol por un supuesto pedido de Milan y Sasha, quienes habrían condicionado a su padre para que en todos sus encuentros no estuviera presente su actual pareja.

Lo anterior lo dio a conocer Jordi Martin, colaborador del programa El Gordo y la Flaca, hace unas semanas. “Los nenes no quieren ver a Clara, ellos le han dicho a su padre: ‘No queremos conocerla, por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella’”, señaló el comunicador que por más de una década ha seguido la vida de Shakira y es dueño de Kosmos.

Clara Chía no acompañó a Gerard Pique a Miami por un supuesto pedido de sus hijos, Milan y Sasha Zuma Press/The Grosby Group

Esa sería la razón por la que Piqué llegó solo a Miami. Sin embargo, una de las primeras cosas que hizo al volver a Barcelona fue reencontrarse con su novia. La pareja fue captada mientras salían de la casa del exfutbolista a bordo de un auto, tan solo unas horas después de su arribo, por lo que los enamorados ya retomaron su vida cotidiana tras su breve separación.

Hasta el momento, el catalán no ha dado declaraciones respecto a su primera visita a sus hijos en Miami y se ha mantenido al margen de la prensa, incluso cuando fue abordado por varios periodistas durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad del Sol. El exfutbolista escapó del lugar en un taxi, sin decir una palabra.

Piqué se hospedó en un lujoso hotel en Miami

Durante su estadía en Miami, el presidente de la Kings League se alojó en un lujoso hotel que le costó aproximadamente US$1200 la noche, según explicó la periodista española Marisa Martin Blázquez en El Programa de Ana Rosa. Habían surgido rumores de que el empresario estaba en busca de una residencia fija en esa ciudad, donde estaría con sus hijos en sus visitas mensuales. No obstante, esto no será necesario hasta septiembre.

En el programa Y ahora Sonsoles, la comunicadora Lorena Vázquez detalló que Piqué desertó en su búsqueda de vivienda durante los próximos meses, ya que sus hijos viajarán a Barcelona en mayo, por las vacaciones. La custodia mensual de los menores está repartida en 20 días con Shakira y 10 con Piqué. Sin embargo, en el período vacacional el 70% del tiempo lo pasarán con su padre y el resto con su madre. Milan y Sasha viajarán a finales de este mes a Barcelona y regresarán a Miami hasta septiembre.

Gerard Piqué pasará las vacaciones con sus hijos Milan y Sasha en Barcelna Instagram/3gerardpique

LA NACION