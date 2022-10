El video del pánico en el avión de LATAM que iba de Santiago de Chile a Asunción: “Se sacudía”

escuchar

Una terrible experiencia vivieron los 48 pasajeros de un vuelo de LATAM que se dirigía a Asunción, Paraguay, desde Santiago de Chile durante la tarde-noche del miércoles debido a las malas condiciones climatológicas en la región.

Un fuerte temporal obligó a la tripulación a decidir un desvío hacia Foz de Iguazú, en Brasil, pero la pesadilla continuó cuando retomaron el camino hacia la capital paraguaya bajo la tormenta.

Pasajeros de un vuelo de LATAM hacia Asunción vivieron una pesadilla

“Las turbulencias no paraban, el avión se sacudía, sentíamos esa gravedad, como que el avión caía, una especie de montaña rusa y se volvía a estabilizar (...) Fue realmente traumático”, relató una de las pasajeras en entrevista con Radio Ñandutí, quien aseguró que previo al abordaje confirmaron dos veces que existían las condiciones para volar.

De acuerdo con los testimonios, el avión despegó y completó la mayor parte del recorrido sin contratiempos, sin embargo, poco antes de aterrizar en Asunción las turbulencias comenzaron a aterrorizar a los pasajeros, quienes gritaban y lloraban desesperados, como se puede ver en algunos videos que han compartido.

“Los tripulantes de cabina nos indicaron qué posición debíamos tomar (...) nosotros entendíamos que estábamos a punto de morir”, agregó la mujer que viajaba en la aeronave.

Los videos de los momentos de crisis se viralizaron en Twitter ante el asombro de miles de usuarios y ahora se han conocido algunos de los testimonios. “Se me desabrochó mi cinturón de seguridad y pedí socorro. Un hombre se apiadó de mí y me ayudó a colocar el cinturón, gracias a Dios nunca llegó el impacto. Yo pensé que el freno no funcionaba y que nos fuimos al carajo”, contó a Monumental Radio otra pasajera que viajaba junto a su hija y vivió el pánico después de que el piloto informara que debían prepararse para un aterrizaje forzoso.

La mujer asegura que intentó mantener la calma, pero en cierto momento sintió que iban a morir en el avión: “En ese momento tenía que demostrar a mi hija que estábamos bien; y en el último, con toda la angustia me despedía de mi hija, diciéndole que la amaba y adoraba”.

LATAM informó lo sucedido en un comunicado y lamentaron los inconvenientes causados a los pasajeros: “La aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en Asunción, procedimiento que se realizó sin inconvenientes a las 23:09 (hora local). Tanto los pasajeros como la tripulación se encuentran en buenas condiciones”.

Pasajeros de un vuelo de Santiago de Chile a Asunción captaron la angustia de las turbulencias

Sin embargo, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de Paraguay (DINAC) expresó que desconocen los motivos por los cuales decidieron retomar el vuelo hacia el Aeropuerto Silvio Pettirossi pese a las condiciones que ya los habían obligado a detenerse en un primer momento en Foz de Iguazú.

La aeronave llegó al aeropuerto con los parabrisas rotos, sin uno de los motores o con la parte frontal destrozada. Las imágenes también se han compartido en redes sociales.

La DINAC junto a un grupo de especialistas de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile iniciaron una investigación para conocer los detalles sobre este hecho que conmocionó a los pasajeros.

LA NACION