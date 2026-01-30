El video viral que expone la táctica del ICE contra migrantes que viajaban en un Uber

Una conductora de Uber, Hannah Armstrong, captó el momento en que agentes migratorios detuvieron a dos hombres durante un viaje solicitado desde Union Station, en Portland. Según relató la mujer, los oficiales interceptaron su vehículo, obligaron a descender a los pasajeros y los arrestaron.

La conductora de Uber denuncia que la detención fue sin una orden

Armstrong, de 28 años, describió que el arresto se desarrolló en pocos minutos el pasado 20 de enero, alrededor de las 17. Según dijo, los oficiales utilizaron una camioneta para inmovilizar el vehículo. La secuencia filmada por las cámaras del propio automóvil fue difundida en Storyful y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Una conductora de Uber grabó un operativo migratorio en pleno viaje en Portland

La conductora explicó a KOIN 6 que había avanzado “aproximadamente media milla” (800 metros) cuando advirtió que un automóvil detrás de ella encendió luces rojas y azules.

Al llegar a la intersección de Northwest Glisan Street y 11th Avenue, describió que “al menos dos vehículos sin identificación” rodearon su auto, y recordó la presencia de “entre cinco y ocho agentes federales”.

La mujer señaló que los oficiales bloquearon el paso y “saltaron del vehículo para intentar abrir las puertas”. A su vez, agregó que “vestían ropa de calle”, chalecos con la palabra “police” (policía) y cubrían sus rostros.

Luego de pedirle que no se moviera, abrieron las puertas traseras y ordenaron a los dos hombres que iban como pasajeros que descendieran.

El auto fue rodeado en una intersección por vehículos sin identificación Captura imagen Storyful

En una de las tomas registradas en el video se observa cómo uno de los pasajeros es esposado. Armstrong afirmó que “nunca mostraron una orden ni documentación”.

Tras la detención, retiraron el equipaje del baúl. A su vez, indicó que ningún agente habló con ella luego del procedimiento. “Me fui a casa porque quedé bastante alterada”, relató.

En otra entrevista con The Oregonian, la conductora cuestionó la forma en que se desarrolló el operativo y dijo que “simplemente no está bien cómo lo hacen”.

La conductora reportó el incidente en Uber: qué pasó

La chofer contó que reportó el episodio a Uber al día siguiente y que la empresa le envió un enlace para cargar las imágenes registradas por las cámaras. Sin embargo, dijo que no logró subir el material y que, tras notificar el problema, no recibió nuevas respuestas.

Armstrong también expresó su preocupación sobre cómo los agentes federales sabían quiénes viajaban en su auto y aseguró que desconoce si la plataforma compartió información sobre los pasajeros. “Espero que no abandonen a la gente de esa manera”, señaló, y advirtió que este tipo de operativos expone a los choferes a situaciones de riesgo, ya que “nunca se sabe qué podría pasar”.

Los oficiales bloquearon el paso y descendieron de forma abrupta Captura imagen Storyful

Qué dijeron Uber, la ciudad de Portland y las autoridades federales sobre el caso

KOIN 6 señaló que los dos arrestados no fueron identificados y que no está claro el motivo de la detención. El mismo medio indicó que consultó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

Según informó The Oregonian, una vocera de Uber afirmó que la empresa “no tiene información sobre el motivo ni las circunstancias que llevaron a la detención” de los pasajeros.

En tanto, un vocero de la ciudad de Portland informó que el personal de Union Station no tiene acceso a datos de pasajeros y recordó que, al tratarse de una jurisdicción santuario, no está permitido que empleados municipales colaboren con operativos de control migratorio.