Quién es la ganadora del Miss Venezuela: candidata para ganar el Miss Universo 2025

La ganadora del Miss Venezuela, Stephany Abasali, obtuvo su corona el 5 de diciembre de 2024 en la terraza de un centro comercial de Caracas, lejos del lujo de los grandes escenarios. La concursante ya se encuentra en Tailandia y es una de las favoritas para ganar el Miss Universo 2025.

Stephany Abasali, la candidata de Venezuela en el Miss Universo 2025

Stephany Abasali , de 25 años, es una economista y modelo venezolana, y es la actual Miss Universo Venezuela 2024 .

, de 25 años, es una economista y modelo venezolana, y es la actual . Una de las habilidades que distinguen a Stephany es su fluidez para hablar tres lenguas: español, inglés y el desafiante mandarín, informó el sitio oficial Miss Universo Venezuela.

Stephany Abasali se define como una mujer determinante, con pasión y ambición (Instagram/@stephany.abasali)

Su camino educativo comenzó en Rowellyn Park Primary School (Melbourne, Australia), continuó en el Colegio Nazaret (Puerto Ordaz, Venezuela), y culminó con su licenciatura en Economía por el Royal Melbourne Institute of Technology. Actualmente, complementa sus estudios en la Florida International University en Miami.

Tras ser electa como Miss Venezuela, Stephany comentó que quiere que la recuerden como una mujer con determinación y pasión.

“Soy una mujer que cree en el pilar como educación para nuestro futuro. Pienso que los venezolanos tenemos determinación, y que cuando tenemos una meta no importa cuál es el camino ni los obstáculos, con todo el esfuerzo y la pasión llegamos” declaró en Telemundo.

La concursante, además, cuenta con una buena formación en deportes, ya que participa activamente en disciplinas como el voleibol, el baloncesto, el cricket y la natación.

Stephany Abasali es modelo y economista (Instagram/@stephany.abasali)

Miss Venezuela, una de las favoritas para ganar el Miss Universo 2025

Si bien posee una gran preparación, Stephany cuenta uno de los principales requisitos para ganar el Miss Universo, que es la confianza. La representante de Venezuela señaló que su belleza y autenticidad, la podrían ayudar a conseguir la octava corona para su país, en una entrevista en Us Weekly.

“Muchas de nosotras nos ponemos el chip de que esto tiene que lograrse porque somos bellas físicamente, sin embargo, para mí lo primordial es demostrar la belleza interna y cómo nos preparamos para la vida”, analizó.

Stephany Abasali practica voleibol, baloncesto, cricket y natación (Instagram/@stephany.abasali)

Abasali se ve como ganadora del Miss Universo y aseguró que irá por todo en la competencia. “Estoy muy motivada por lograr un cambio en mi país y estoy presente en su carrera. Quiero dejarle ambición a quienes me ven y se dejan influenciar por mí”, aseveró Miss Venezuela.

Además, Osmel Sousa, presidente asesor de Miss Universo, compartió en varias oportunidades que la reina de belleza venezolana tiene posibilidades de llevarse la corona internacional. En un video con Abasali en su cuenta de Instagram comentó “Es una niña muy linda que puede ganar la corona”.

La representante de Venezuela logró que su nombre sea expuesto por la Inteligencia Artificial (IA), ya que Gemini la ubica como favorita para ganar Miss Universo 2025.

Stephany Abasali muestra su llegada a Tailandia para el Miss Universo 2025

La reina de belleza llegó a Tailandia con un traje de falda corta y saco largo en color negro con botones dorados y un tocado con discreto velo de tul. La elección del color fue para mostrar su respeto ante el luto que invade a la nación por el fallecimiento de la reina madre Sirikit Kitiyakara, destacó Hola.

La representante llegó a Tailandia y mostró luto con su vestuario por el fallecimiento de la reina Sirikit Kitiyakara (Instagram/@stephany.abasali)

“Lo tomo con respeto, con mucha prudencia porque es un momento de lamento para toda la población tai. Desafortunadamente, ocurrió ahora en donde estamos a punto de comenzar la competencia y se supone que va a haber mucho show, estrella, brillos, pero por los momentos tengo entendido que todo va a ser un poco más sublime, tranquilo, dándole el respeto que se merece a esta reina, que no solamente fue reina, sino también reina de belleza y representó a su país", sostuvo en El Nacional.

La elección de Miss Universo será el 21 de noviembre, donde Stephany Abasali dará todo para que Venezuela gane la corona del certamen, el cual no obtiene desde el 2013, cuando triunfó María Gabriela Isler.