Adiós “Zar de la Belleza”: la noticia que Osmel Sousa confirma sobre el Miss Universo

El mundo de la belleza se estremeció con la noticia de que Osmel Sousa, el hombre detrás de la gloria venezolana y artífice de innumerables reinas internacionales, quedó fuera del certamen Miss Universo. Conocido como el "Zar de la Belleza", mantuvo cargos como asesor, consultor y presidente para ayudar a las candidatas a alcanzar la corona.

Osmel Sousa confirma que deja su cargo como asesor de Miss Universo

El "Zar de la Belleza" fue un pilar fundamental durante más de 40 años, ya que supo transformar su disciplina y exigencia en un récord de coronas (Miss Universo, Miss Mundo, Miss Internacional). A pesar de su legado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento, Sousa confirmó que “sale del concurso”, según la revista People.

Luego de varias décadas, el Zar de la Belleza se retira de Miss Universo (Instagram/@zardelabelleza)

Sousa mantuvo su relevancia tras participar en programas como Nuestra Belleza Latina (Univision) y en distintas plataformas digitales, donde ofrecía su mirada experta sobre los certámenes de belleza. Su retiro marca el final de una era legendaria y consolida su huella en la historia de la belleza latinoamericana.

Su trayectoria no se limitó al rol de asesor, sino que se distinguió por la conquista de múltiples títulos internacionales. Sousa fue el artífice detrás de las victorias de varias reinas, entre ellas Alicia Machado (Miss Universo 1996), Dayana Mendoza (2008), Stefanía Fernández (2009) y Gabriella Isler (2013). Asimismo, Clarissa Molina fue una de las candidatas que él preparó para el concurso de 2015, según destacó la revista Hola!.

Sousa se aleja del certamen por una decisión personal y sin conflictos con la organización (Instagram/@zardelabelleza)

Osmel Sousa revela el motivo de su salida de Miss Universo

Ante la controversia que generó su abrupta salida, el experto en misses se pronunció en redes sociales para confirmar que su retiro fue voluntario. Sousa explicó en su cuenta de Instagram que no se trató de un despido, sino que contempló con antelación la decisión de abandonar la competencia.

“Quiero aclarar y compartir con todos ustedes que, desde hace tres semanas, después de cumplir mi misión en el certamen de Miss Universo, tomé la decisión de renunciar al cargo de asesor de la organización. Esta no fue una decisión tomada a la ligera, sino un paso que sentí necesario luego de reflexionar sobre lo que logré y lo que quiero para el futuro”, manifestó el Zar.

Sousa junto a la Miss República Dominicana en el momento de su elección (Instagram/@zardelabelleza)

En su publicación también expresó: “Si bien decidí dar un paso al costado, ahora, más que nunca, hay Osmel para rato. Mi cariño por Miss Universo y mi compromiso con la belleza y el desarrollo de las nuevas generaciones siguen intactos. Esta experiencia me deja un aprendizaje invaluable que llevaré conmigo siempre”.

De manera personal, y para mantener la conexión con sus raíces, Sousa adelantó: “Estar lejos de mi Venezuela y vivir completamente solo, ya con cierta edad, me hizo reflexionar profundamente. En esta etapa de mi vida sentí que debía estar con los seres queridos que siempre me acompañan, apoyan y comprenden, tanto en los buenos momentos como en los difíciles. Por eso tomé la decisión de regresar a mi tierra, a ese lugar que siempre me ha dado fuerzas para seguir adelante”.

“Zar de la Belleza” asegura que no hay conflictos con Miss Universo

En el comunicado, Osmel agradeció por las experiencias vividas gracias al certamen más importante del mundo. “Durante mi tiempo en Miss Universo tuve el privilegio de compartir con grandes amigos y profesionales, y doy las gracias por todo lo que aprendí. Pude ver de cerca lo maravilloso que es el trabajo en equipo, la dedicación y la pasión que todos ponen en este certamen. A todos los que formaron parte de esta experiencia, les agradezco de corazón por el cariño, el respeto y el apoyo”.

El Zar de la Belleza volvería a Venezuela para comenzar nuevos proyectos (Instagram/@zardelabelleza)

Finalmente, el Zar de la Belleza aclaró que no tiene conflictos con la organización de Miss Universo y que su decisión fue voluntaria.

“Mi salida de la organización no está marcada por ningún tipo de conflicto; simplemente fue el cierre de un ciclo. Le agradezco al señor Raúl Rocha y a la señora Paulina por su comprensión y por la oportunidad, y les deseo todo lo mejor en los futuros proyectos”, concluyó en sus redes sociales.