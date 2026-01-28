Tras días de críticas, suspendieron a los dos agentes que le dispararon a Alex Pretti en Minneapolis

MINNEAPOLIS.– Los dos agentes federales de inmigración involucrados en la muerte a tiros del norteamericano Alex Pretti el sábado pasado fueron suspendidos de sus funciones, informaron este miércoles medios estadounidenses, después de días de fuerte escrutinio sobre el gobierno de Donald Trump por este caso.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que los dos agentes de inmigración que dispararon sus armas durante el forcejeo con Pretti fueron puestos bajo licencia administrativa como parte de los procedimientos estándar, informaron los medios norteamericanos.

El sábado, cuando el enfermero de 37 años recibió múltiples disparos después de ser inmovilizado en el suelo por varios agentes cuando participaba de una protesta.

No estaba claro si el departamento había tomado medidas con respecto a los demás agentes involucrados en el encuentro con el enfermero de cuidados intensivos, incluidos quienes ayudaron a contenerlo antes de que los dos agentes le dispararan y lo mataran.

El momento en el que agentes de inmigración mataron a tiros a un hombre durante las protestas en Minneapolis

La suspensión se conoce mientras Minneapolis continúa bajo tensión por dos muertes recientes a manos de fuerzas migratorias federales. El 7 de enero había fallecido Renee Good, de la misma edad, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) le dispararon durante otro operativo. Ambas muertes desencadenaron protestas nacionales y pedidos de una investigación independiente.

En este contexto, el presidente Donald Trump elevó aún más el clima político al advertir que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, está “jugando con fuego” por cuestionar la política migratoria federal.

El martes, Frey había afirmado en su cuenta de la red social X que la ciudad “no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración”, una declaración que el mandatario republicano calificó como una “grave violación de la ley” en su plataforma Truth Social.

Las advertencias de Trump contrastan con la intención expresada un día antes por su administración de calmar los ánimos. El fin de semana, el consejero presidencial Stephen Miller había descrito a Pretti como un “asesino en potencia”, pero luego la Casa Blanca matizó esas declaraciones y aseguró que se referían a lineamientos generales y no específicamente al caso.

Mientras tanto, la crisis en Minneapolis ya es observada desde el exterior. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que las imágenes sobre la muerte de Pretti eran “preocupantes”, mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, calificó de “alarmante” el nivel de violencia registrado en Estados Unidos.

En esta imagen sin fecha, proporcionada por Michael Pretti, aparece Alex J. Pretti, el hombre abatido por dos agentes federales Michael Pretti

Más incidentes

La tensión interna también escala. La congresista demócrata Ilhan Omar, una de las críticas más visibles de la política migratoria federal, fue agredida el martes durante un acto público por un hombre que intentó rociarla con un líquido. Omar resultó ilesa y redobló su postura: pidió la abolición de la policía migratoria y la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El miércoles se supo que el líquido utilizado era aparentemente vinagre.

A la preocupación política se suman incidentes adicionales: un agente federal intentó ingresar al consulado de Ecuador en Minneapolis, lo que derivó en una nota de protesta del país sudamericano; y en Arizona un hombre de 34 años resultó herido tras un tiroteo con la Patrulla Fronteriza.

Dolientes visitan un monumento en memoria de Alex Pretti SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El relato oficial sobre la muerte de Pretti también comenzó a erosionarse. Videos analizados por varios medios desmintieron la versión de que el enfermero representaba una amenaza: aunque portaba legalmente un arma, nunca la desenfundó. Según un informe preliminar del Departamento de Seguridad Nacional conocido el martes por la noche, dos policías dispararon cinco segundos después de que un agente gritara “¡Tiene un arma!”.

Además, el informe señala que un oficial intentó sacar de la calle a Pretti y a una mujer, les roció gas pimienta cuando no se movieron y recuerda que los agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados —cuyo nivel de experiencia en control de multitudes se desconoce— fueron asignados a tareas migratorias pese a que normalmente trabajan en puertos de entrada al país.

Cambios en la dirección del operativo

En medio de las críticas, Trump nombró al “zar de la frontera”, Tom Homan, un comentarista político en Estados Unidos, para liderar la operación en Minnesota, tras la salida del jefe de la Protección de Aduanas y Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), Gregory Bovino, a quien el presidente describió como “bueno, pero excéntrico”. Sin aportar pruebas, Trump también sugirió que las protestas en Minnesota estaban infiltradas por “insurgentes a sueldo”.

El Comandante General de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza de EE. UU., Gregory Bovino BRANDON BELL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La Justicia estatal, por su parte, avanza con sus propias medidas. Una jueza prometió una respuesta rápida a la solicitud del fiscal general para suspender la operación federal contra migrantes irregulares, mientras que otra decisión judicial bloqueó la expulsión de un niño ecuatoriano de cinco años, Liam Conejo Ramos, y su padre. La imagen del pequeño, con un gorro azul con orejas de conejo mientras era detenido, se volvió viral en las últimas horas.

Agencias AP, Reuters, ANSA y The New York Times