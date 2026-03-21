Tiembla Abbott: la encuesta a la gobernación en Texas que preocupa al republicano

Una encuesta reciente en un distrito de Texas encendió algunas alarmas para Greg Abbott. Poco después de las elecciones primarias, el sondeo reveló las preferencias de los electores entre el republicano y Gina Hinojosa para los comicios a gobernador de noviembre. El resultado fue un empate.

La encuesta de Texas que dio un empate entre Greg Abbott y Gina Hinojosa

Como anticipaban los sondeos, ambos candidatos ganaron cómodamente sus internas en las elecciones primarias del Estado de la Estrella Solitaria. Los comicios del 3 de marzo dieron como resultado un triunfo con el 82,4% de los votos para Abbott y el 59,5% para Hinojosa.

La encuesta del Distrito 23 de Texas muestra un empate entre Greg Abbott y Gina Hinojosa Archivo/ X: @GinaHinojosaTX

Con diferencias amplias sobre sus competidores, ambos quedaron confirmados como los candidatos para las elecciones generales del 3 de noviembre. Con ese enfrentamiento, la primera encuesta posterior a las primarias no trajo buenas noticias para el republicano.

De acuerdo con la investigación que llevó a cabo Public Policy Polling en el Distrito 23 de Texas, actualmente hay un empate entre ambos candidatos. La encuesta contó con la participación de 521 votantes y se llevó a cabo entre el 10 y 11 de marzo, cuando ya se conocía el resultado de las primarias.

Entre otras cuestiones, se les consultó a los participantes sobre la intención de voto entre el republicano y la demócrata. Estos fueron los resultados:

Greg Abbott : 48%

: 48% Gina Hinojosa: 48%

El Distrito 23 tiene más de 800 mil habitantes y compone un territorio que va desde las afueras de San Antonio hacia el suroeste a lo largo de la frontera de EE.UU. y México. Debido a la cantidad de electores que tiene, se trata de una muestra importante.

El dato que más alerta a Abbott: Trump ganó el Distrito 23 de Texas por 15 puntos

Dentro de lo que representa un empate, otro dato que preocupa a Abbott es que trata de un distrito donde los republicanos habían obtenido un apoyo contundente en las elecciones presidenciales de 2024.

De acuerdo con lo que publicó el equipo de campaña de Hinojosa en su sitio web, en 2024 Donald Trump había ganado el Distrito 23 de Texas por 15 puntos. La diferencia con el resultado actual se observa en la captura de quienes se mantuvieron neutrales por parte de la demócrata.

Hinojosa apunta contra Abbott por el sistema educativo del estado

Los datos del sondeo indican que Abbott retuvo el 92% de los votos que obtuvo Trump, mientras que Hinojosa capturó el 95% de los apoyos a Kamala Harris. Sin embargo, la división entre los encuestados que no votaron por ninguno de los dos candidatos fue del 68% para la demócrata y solamente el 6% para el republicano.

Abbott todavía está virtualmente empatado entre los votantes independientes

La encuesta de Public Policy Polling realizada en el mencionado distrito del Estado de la Estrella Solitaria también evaluó cuál es el porcentaje de apoyo según la división partidaria entre los participantes.

Los datos señalaron que el 88% de los republicanos apoyaron a Abbott en el sondeo, mientras que el 91% de los que se identificaron como demócratas manifestaron su respaldo a Hinojosa.

A pesar de estos números, la ventaja fue ligeramente superior para el actual gobernador entre independientes, aunque se trata de un empate técnico. Entre quienes dijeron no tener preferencia partidaria, el republicano obtuvo el 47% de los votos y la demócrata, el 46%.