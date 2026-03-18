Adiós a California: sigue el éxodo de millonarios y ahora uno de los fundadores de Uber se muda a Texas

El proyecto que podría imponer un impuesto único del 5% a los multimillonarios de California provocó un éxodo de residentes acaudalados. El último en revelar su mudanza fue Travis Kalanick, cofundador de Uber. El empresario, que nació y creció en Los Ángeles, se trasladó a Texas, donde las tasas impositivas y regulaciones comerciales favorables atraen a inversores de la industria tecnológica.

El cofundador de Uber que se mudó a Texas desde California

A principios de 2026, la propuesta presentada en California por el sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West evidenció una realidad: decenas de millonarios se trasladaron del estado en los últimos meses.

El proyecto, que impondría un impuesto único a los residentes más acaudalados, se aplicaría a quienes están en la jurisdicción desde el 1° de enero. Por este motivo, Kalanick decidió actuar a tiempo.

El multimillonario, conocido principalmente por su participación en Uber, se trasladó en diciembre, por lo que quedaría exento del gravamen.

“Para empezar, que quede claro. El 18 de diciembre me mudé a Texas. Así que soy residente principal de Texas“, explicó en una entrevista en TBPN el viernes.

Nacido y criado en Los Ángeles, Kalanick estudió en la Universidad de California en LA (UCLA, por sus siglas en inglés) y mantuvo residencias en el área. En 2009, cofundó Uber en San Francisco junto a Garrett Camp.

Algunos años después, en 2017, renunció como CEO, acorralado por presiones de los inversores que surgieron por un presunto ambiente laboral tóxico y discusiones con los reguladores.

El impuesto a los millonarios en California que provocó un éxodo de residentes

La propuesta, impulsada por el sindicato SEIU-UHW, establecería un gravamen único del 5% a los residentes de California cuyo patrimonio supera los US$1000 millones.

El 90% de lo que se recaude iría a fondos de salud y el 10% restante, a asistencia alimentaria y programas educativos.

y el 10% restante, a asistencia alimentaria y programas educativos. Todavía no es una ley estatal ni un impuesto oficialmente vigente , sino que se encuentra en la etapa de recolección de firmas para ingresar a la boleta electoral de noviembre.

, sino que se encuentra en la etapa de recolección de firmas para ingresar a la boleta electoral de noviembre. Para lograrlo, los organizadores deben recolectar 874.641 firmas válidas de votantes registrados antes de una fecha límite, de acuerdo con SF Gate.

En caso de que el grupo alcance este umbral, los electores deberían elegir si la aprueban o no. Para que entre en vigor, la medida necesitaría una aprobación de más del 50%.

El cofundador y exCEO de Uber se trasladó de California a Texas y sigue el éxodo masivo de millonarios Reuters

Las discusiones sobre la propuesta benefician indirectamente a Texas, donde el auge tecnológico y los millones de dólares que llegan actualmente mediante inversiones atraen a los empresarios.

En los últimos meses, las construcciones de centros de datos y la expansión de empresas impulsaron la economía regional.

Un ejemplo perfecto es Austin, que se convirtió en un destino clave para empresas e inversores tecnológicos, y donde cada vez la apuesta por el crecimiento del mercado es más fuerte.

Asimismo, a finales del año pasado, la bolsa de valores Nasdaq anunció su llegada a Dallas’s ‘Y’all Street’.

Al anunciar su arribo, los directivos destacaron el impacto de la industria del petróleo y el gas del estado en la economía.

Éxodo de California: los millonarios que abandonaron el estado en 2026

Si bien el cofundador de Uber no explicó las razones detrás de su decisión, la mudanza de Kalanick sigue la estela de una salida masiva de capitales de la jurisdicción.

Uno de los casos más llamativos es el del cineasta Steven Spielberg. Aunque Nueva York también es conocido por su alta carga tributaria, Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, se convirtieron oficialmente en residentes de Manhattan el 1° de enero de 2026.

La pareja se instaló en el icónico edificio San Remo en Central Park West, un inmueble habitado anteriormente por celebridades como Bono y Tiger Woods.

El mismo día que decidió establecerse definitivamente en la Gran Manzana, su compañía de producción, Amblin Entertainment, abrió una nueva oficina en la ciudad.

Del mismo modo, otros residentes con más de US$1000 millones en su patrimonio optaron por destinos con mayores ventajas fiscales corporativas:

Elon Musk mudó sus empresas SpaceX, Tesla, X y The Boring Company a Texas.

mudó sus empresas SpaceX, Tesla, X y The Boring Company a Texas. Gigantes tecnológicos como Oracle, Hewlett Packard Enterprise y Charles Schwab trasladaron sus bases de operaciones.

trasladaron sus bases de operaciones. Larry Page , cofundador de Google, blindó su capital en Florida tras adquirir propiedades frente al mar por aproximadamente US$173 millones en Coconut Grove, Miami.

, cofundador de Google, blindó su capital en Florida tras adquirir propiedades frente al mar por aproximadamente US$173 millones en Coconut Grove, Miami. Peter Thiel, cofundador de PayPal, expandió la presencia de su firma de inversión, Thiel Capital, también en Miami.

El gobernador Gavin Newsom criticó la propuesta y resaltó su temor a que el impuesto asfixie la innovación en California @CAGovernor

Desde su lugar, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, se posicionó en contra de la propuesta.

“Esto será derrotado, no tengo dudas. Haré lo que tenga que hacer para proteger al Estado”, manifestó en una entrevista con The New York Times.

Además, resaltó su temor a que el impuesto asfixie la innovación en California, donde la industria tecnológica hizo durante años que los ingresos estatales se dispararan e impulsó drásticamente la economía.