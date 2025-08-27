En agosto de 2025: cuál es el precio del Tesla Cybertruck 2024 usado en Estados Unidos

El Tesla Cybertruck 2024 conserva su popularidad en el mercado automotor de Estados Unidos. A pesar de un precio variado en muchas configuraciones, las unidades usadas ya están disponibles en diferentes plataformas de compra y venta, lo que representa una gran ventaja para quienes quieren acceder al vehículo a menor costo.

¿Cuánto cuesta un Cybertruck 2024 usado?

En agosto de 2025, los precios de un Cybertruck de segunda mano de 2024 muestran una amplia brecha. Las ofertas van desde cerca de 57.900 dólares hasta más de US$119.999, de acuerdo con listados reportados recientemente.

La variación responde principalmente al nivel de uso, las condiciones mecánicas y el equipamiento opcional que incorpora cada unidad.

Un Tesla Cybertruck usado puede valer a partir de US$57.000 Ian L. Sitren� - ZUMA Press Wire�

Las versiones más buscadas, como la Cyberbeast o las que incluyen tracción total, suelen cotizarse más alto. En contraste, los modelos con mayor kilometraje o configuraciones estándar registran precios más accesibles dentro del mercado.

Ejemplos de precios de Cybetrucks usados

Dentro de la oferta disponible en Edmunds, se encuentra un Tesla Cybertruck listado en Dakota del Sur con un valor de US$89.950. Esta unidad presenta:

Kilómetros recorridos: 19.633

Color de interior: negro

Motor: eléctrico

Transmisión de accionamiento directo y tracción total

Capacidad de remolque: 4990 kilos

Capacidad de carga útil: 1134 kilos

Asientos: cinco.

En California aparece una de las opciones más económicas registradas en agosto de 2025 a un precio de US$57.987. Ese ejemplar cuenta con:

Kilómetros recorridos: 19.728

Color interior: cuero sintético negro

Motor: eléctrico

Transmisión de tracción total

Sus capacidades de remolque y carga útil son las mismas que en otros modelos, con 4990 kilogramos y 1134 kilos respectivamente.

Por otra parte, la plataforma TrueCar reportó precios a partir de US$66.990 para modelos con color exterior en acero inoxidable, interior negro, kilometraje de 19.403 y transmisión automática de tracción integral. El vehículo conserva su motorización eléctrica y las mismas características de carga y remolque que las demás versiones.

Cuánto mayor sea el kilometraje de un auto usado, menor será su valor en el mercado de segunda mano Archivo

Características del Tesla Cybertruck 2024

El diseño del Cybertruck 2024 permite transportar hasta 1134 kilos de carga en su caja trasera. El espacio puede ampliarse mediante el plegado de los asientos traseros, lo que facilita su uso tanto en actividades recreativas como laborales.

Equipamiento eléctrico y funcionalidad

Dos tomas de corriente de 120 V en la cabina y otras dos en la caja trasera

Una salida adicional de 240 V

Hasta 9,6 kW de potencia eléctrica, suficientes para conectar equipos de trabajo como compresores o herramientas eléctricas

La caja de carga mide 1,8 metros de largo y puede cerrarse con una cubierta de aluminio que funciona como bóveda. Además de brindar seguridad, el fabricante señala que la lona reduce la resistencia al aire y suma aproximadamente 21 kilómetros adicionales de autonomía.

Materiales y seguridad en la carrocería del Cybertruck

Los paneles exteriores están fabricados en acero inoxidable con el objetivo de otorgar mayor durabilidad estructural. Las ventanas y el techo incorporan vidrio tratado para resistir impactos de alta magnitud, como el de objetos de gran tamaño.

En términos de suspensión, el Cybertruck cuenta con un sistema adaptativo que permite modificar la altura de manejo. La regulación electrónica facilita el acceso al habitáculo al reducir la altura de entrada y, al mismo tiempo, optimiza el despeje del suelo en condiciones de conducción todoterreno.

El sistema de dirección electrónica, sumado a la dirección en las ruedas traseras, permite giros más cerrados y maniobras de espacio reducido, un aspecto relevante para un vehículo de gran tamaño.

Su capacidad de remolque llega a 4990 kilogramos y la caja trasera admite cargas de hasta 1134 kilogramos Tesla.com

Tecnología y confort

El interior incluye dos pantallas principales , una en la parte delantera y otra en la zona trasera, desde las cuales se gestionan los controles de climatización, entretenimiento y ajustes de conducción.

, una en la parte delantera y otra en la zona trasera, desde las cuales se gestionan los controles de climatización, entretenimiento y ajustes de conducción. Sistema de audio fue diseñado por Tesla para ofrecer sonido de alta calidad con 15 altavoces distribuidos en la cabina .

. El ambiente interior puede personalizarse mediante iluminación ambiental regulable y perfiles de usuario que ajustan automáticamente la posición de asientos y volante.

El techo de cristal panorámico aporta visibilidad hacia el exterior y filtra los rayos ultravioleta al mantener una temperatura interior estable.

al mantener una temperatura interior estable. En materia de comodidad, los asientos disponen de calefacción y ventilación tanto en la primera como en la segunda fila.

Prestaciones mecánicas y modos de conducción del Tesla Cybertruck 2024

En su configuración más avanzada, el Tesla Cybertruck 2024 alcanza una aceleración de 0 a 96,56 kilómetros por hora, con una potencia de 845 caballos de fuerza.

El vehículo incorpora distintos modos de conducción, lo que incluye uno específico para remolque, donde es posible registrar el peso transportado y optimizar la respuesta del sistema eléctrico. También ofrece configuraciones para tránsito urbano y terrenos fuera de carretera.

Con estas especificaciones, el Cybertruck 2024 se consolida aún más como uno de los vehículos eléctricos más relevantes dentro del mercado estadounidense, tanto en versiones nuevas como usadas.