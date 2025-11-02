En noviembre 2025: cuál es el precio de una Toyota Tacoma, la respuesta a la Hilux en EE.UU.
La camioneta presenta 11 modelos disponibles, que se adaptan a rutas en ciudad y todoterreno
- 3 minutos de lectura'
La Toyota Tacoma adquirió gran popularidad en Estados Unidos y actualmente está disponible en 11 modelos que presentan diversas funcionalidades y características. Este modelo surgió como sustitución de la Hilux, debido a que la versión japonesa dejó de comercializarse en el territorio. El precio base se sitúa en 31.590 dólares para noviembre de 2025.
Modelos y precios de la Toyota Tacoma en EE.UU., la sustitución de la versión Hilux
La Toyota Tacoma se lanzó en el territorio norteamericano en 1995, tras el cese de la comercialización de la Hilux. La versión de 2025 presenta 11 modelos que se adaptan a diversos tipos de terreno y cuentan con funcionalidades de potencia y tecnología.
Los 11 modelos disponibles en Estados Unidos de esta camioneta en noviembre de 2025 y sus precios son:
- SR: US$31.590.
- SR5: US$36.220.
- TRD PreRunner: US$38.520.
- TRD Sport: US$39.800.
- TRD Off-Road: US$42.200.
- TRD Sport i-Force MAX: US$46.720.
- TRD Off-Road i-Force MAX: US$47.020.
- Limited: US$52.955.
- Limited i-Force MAX: US$56.280.
- Trailhunter: US$63.135.
- TRD Pro: US$64.135.
Por qué la Toyota Tacoma sustituyó a la Hilux en Estados Unidos
La Toyota Hilux se comercializó en EE.UU. por primera vez en 1968, a través de importaciones desde la automotriz japonesa. Pero la implementación del impuesto “Chicken Tax”, que derivó en un arancel del 25% a las camionetas ligeras, dificultó su ingreso al territorio norteamericano.
Tras la medida, establecida por el 36º presidente de EE.UU. Lyndon Johnson, surgió la primera fábrica de Toyota en ese país, radicada en Kentucky en 1986. Casi una década después, se desarrolló la Tacoma, con un diseño más robusto y refinado.
Según US News, las principales diferencias entre ambas versiones radican en su tamaño (con mayores dimensiones en la Toyota Tacoma), la potencia (con dos motores para la Tacoma y tres para la Hilux) y ciertas funciones (como el frenado automático de emergencia que posee la primera y no la segunda).
Hilux se fabrica actualmente en seis países: Japón, China, Argentina, Tailandia, Sudáfrica y Pakistán.
Características de la Toyota Tacoma en Estados Unidos en 2025
Con opciones de carrocería, desde las más clásicas, como el negro o el gris, hasta las más atrevidas, como un rojo vivo; la Toyota Tacoma presenta una serie de funcionalidades aptas para los conductores en EE.UU. Entre ellas, se encuentran:
- Motor híbrido: con sistema de propulsión i-Force MAX y un motor turboalimentado de 2,4 L combinado con otro eléctrico de 48 caballos de fuerza.
- Suspensión trasera: multibrazo con resortes helicoidales, que permiten un mayor control sobre la tracción en terrenos rocosos o el asfalto.
- Espejo retrovisor digital: en el que se puede acercar o alejar la imagen.
- Velocidades: cuenta con una transmisión manual de seis disponibles, con tecnología antibloqueo.
- Bloqueo electrónico: en el diferencial trasero, para incrementar la seguridad en ciertos terrenos e impulsar los neumáticos sobre el obstáculo.
- Tecnología de remolque: posee Trailer Backup Guide con Straight Path Assist, que presenta un controlador de freno integrado y un monitor de punto ciego.
- Pantalla digital: de 12,3 pulgadas para la navegación, acceder a controles de audio o funcionalidades todoterreno.
- Conectividad: con wifi y de seguridad para localizador de vehículos.
