En noviembre 2025: cuál es el precio de una Toyota Tacoma, la respuesta a la Hilux en EE.UU.

La Toyota Tacoma adquirió gran popularidad en Estados Unidos y actualmente está disponible en 11 modelos que presentan diversas funcionalidades y características. Este modelo surgió como sustitución de la Hilux, debido a que la versión japonesa dejó de comercializarse en el territorio. El precio base se sitúa en 31.590 dólares para noviembre de 2025.

Modelos y precios de la Toyota Tacoma en EE.UU., la sustitución de la versión Hilux

La Toyota Tacoma se lanzó en el territorio norteamericano en 1995, tras el cese de la comercialización de la Hilux. La versión de 2025 presenta 11 modelos que se adaptan a diversos tipos de terreno y cuentan con funcionalidades de potencia y tecnología.

Con un diseño más robusto que la Hilux, la Tacoma se adapta a cualquier tipo de terreno toyota.com

Los 11 modelos disponibles en Estados Unidos de esta camioneta en noviembre de 2025 y sus precios son:

SR: US$31.590.

US$31.590. SR5: US$36.220.

US$36.220. TRD PreRunner: US$38.520.

US$38.520. TRD Sport: US$39.800.

US$39.800. TRD Off-Road: US$42.200.

US$42.200. TRD Sport i-Force MAX: US$46.720.

US$46.720. TRD Off-Road i-Force MAX: US$47.020.

US$47.020. Limited: US$52.955.

US$52.955. Limited i-Force MAX: US$56.280.

US$56.280. Trailhunter: US$63.135.

US$63.135. TRD Pro: US$64.135.

La Tacoma cuenta con un mayor espacio de almacenamiento en cabina de remolque toyota.com

Por qué la Toyota Tacoma sustituyó a la Hilux en Estados Unidos

La Toyota Hilux se comercializó en EE.UU. por primera vez en 1968, a través de importaciones desde la automotriz japonesa. Pero la implementación del impuesto “Chicken Tax”, que derivó en un arancel del 25% a las camionetas ligeras, dificultó su ingreso al territorio norteamericano.

Tras la medida, establecida por el 36º presidente de EE.UU. Lyndon Johnson, surgió la primera fábrica de Toyota en ese país, radicada en Kentucky en 1986. Casi una década después, se desarrolló la Tacoma, con un diseño más robusto y refinado.

La Toyota Hilux se dejó de comercializar en EE.UU. debido a una serie de factores toyota.com

Según US News, las principales diferencias entre ambas versiones radican en su tamaño (con mayores dimensiones en la Toyota Tacoma), la potencia (con dos motores para la Tacoma y tres para la Hilux) y ciertas funciones (como el frenado automático de emergencia que posee la primera y no la segunda).

Hilux se fabrica actualmente en seis países: Japón, China, Argentina, Tailandia, Sudáfrica y Pakistán.

Características de la Toyota Tacoma en Estados Unidos en 2025

Con opciones de carrocería, desde las más clásicas, como el negro o el gris, hasta las más atrevidas, como un rojo vivo; la Toyota Tacoma presenta una serie de funcionalidades aptas para los conductores en EE.UU. Entre ellas, se encuentran: