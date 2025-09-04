En Estados Unidos: cuál es el precio de la Toyota Highlander híbrida 2026

Toyota confirmó el lanzamiento de la Grand Highlander 2026 en el mercado estadounidense y reveló los precios de cada versión, incluidas las variantes híbridas y MAX. El modelo, fabricado en EE.UU., estará disponible en los concesionarios a partir del otoño de 2025, con un valor inicial sugerido de US$44.710 para la opción híbrida LE.

Precios de la Toyota Grand Highlander híbrida 2026

La línea híbrida de la Toyota Grand Highlander 2026 se divide en seis configuraciones, con diferentes niveles de equipamiento y potencia. Estos son los precios base sugeridos para cada versión, según la web oficial de la marca:

Híbrido LE : US$44.710. Incluye llantas de 18 pulgadas, climatización automática de tres zonas y capacidad para hasta ocho pasajeros.

: US$44.710. Incluye llantas de 18 pulgadas, climatización automática de tres zonas y capacidad para hasta ocho pasajeros. Híbrido XLE : US$45.880. Agrega llantas de aleación de 18 pulgadas, luces traseras LED y opción de segunda fila con asiento de banco.

: US$45.880. Agrega llantas de aleación de 18 pulgadas, luces traseras LED y opción de segunda fila con asiento de banco. Híbrido Limited : US$52.210. Incorpora llantas de 20 pulgadas, puerta trasera eléctrica con apertura, manos libres y luces antiniebla LED.

: US$52.210. Incorpora llantas de 20 pulgadas, puerta trasera eléctrica con apertura, manos libres y luces antiniebla LED. Híbrido Belladona : US$53.190. Ofrece tracción total, llantas negras de 20 pulgadas y detalles exteriores en negro.

: US$53.190. Ofrece tracción total, llantas negras de 20 pulgadas y detalles exteriores en negro. Hybrid MAX Limited : US$55.190. Equipa asientos tapizados en cuero, motor de 362 caballos de fuerza y 400 lb-ft de torque.

: US$55.190. Equipa asientos tapizados en cuero, motor de 362 caballos de fuerza y 400 lb-ft de torque. Hybrid MAX Platinum: US$59.275. Se ubica en lo más alto de la gama con techo panorámico eléctrico, volante de cuero con levas y llantas de 20 pulgadas en dos tonos.

Los precios de las versiones a nafta comienzan en US$41.360, pero las variantes híbridas representan el núcleo de la oferta para quienes buscan eficiencia combinada con potencia.

Todas las versiones cuentan con tres filas de asientos y amplio espacio Web: Toyota

Toyota Grand Highlander 2026: diseño y comodidad interior

El Grand Highlander 2026 se distingue por un habitáculo amplio y confortable. La tercera fila de asientos alcanza 85 centímetros de espacio para las piernas y 94 centímetros de altura, lo que permite ubicar cómodamente a pasajeros adultos.

Con los asientos traseros plegados, el baúl llega a 2,9 metros cúbicos de capacidad, mientras que, con las tres filas en uso, admite hasta siete valijas de mano.

El interior también suma múltiples portavasos, vidrios acústicos en parabrisas y ventanillas delanteras, además de la posibilidad de elegir entre asientos de banco o tipo capitán en la segunda fila.

El equipamiento de serie incluye una pantalla táctil de 12,3 pulgadas, climatizador automático de tres zonas y siete puertos USB-C distribuidos en la cabina. En los niveles superiores aparecen asientos de cuero (Limited) y asientos calefaccionados y ventilados en la segunda fila (Platinum).

La versión Hybrid MAX Platinum, con precio sugerido de US$59.275, cuenta con techo panorámico eléctrico. Web: Toyota

Versiones y motorizaciones disponibles de la Toyota Highlander 2026

El Grand Highlander 2026 combina tres sistemas de propulsión: motor turbo de 2.4 litros a nafta, sistema híbrido de 2.5 litros y tecnología Hybrid MAX.

Motor a nafta 2.4L turbo : entrega 265 caballos de fuerza y se ofrece con tracción delantera o total con Control Dinámico de Par.

: entrega 265 caballos de fuerza y se ofrece con tracción delantera o total con Control Dinámico de Par. Motor híbrido 2.5L : alcanza 245 caballos de fuerza y está disponible con tracción delantera o con tracción electrónica AWD.

: alcanza 245 caballos de fuerza y está disponible con tracción delantera o con tracción electrónica AWD. Hybrid MAX: genera 362 caballos de fuerza y 400 lb-ft de torque, con tracción total electrónica permanente de serie.

La edición Hybrid Nightshade, nueva en 2026, se destaca por los emblemas en color negro y la parrilla gris metalizada.

Lanzamiento y producción en Estados Unidos

La producción del modelo se realiza en territorio estadounidense, lo que refuerza la estrategia de Toyota de atender al mercado norteamericano con fabricación local. La llegada a los concesionarios está prevista para el otoño de 2025, con un rango de precios sugeridos que va desde US$41.360 en la versión base a nafta, hasta US$59.275 en el nivel híbrido MAX Platinum.