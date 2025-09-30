En Estados Unidos: el cargo de placa del DMV que entra en vigor el 1° de octubre e impactará en los conductores

Desde el miércoles 1° de octubre de 2025, los automovilistas de Delaware tendrán que asumir nuevas tarifas en distintos servicios ofrecidos por la División de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Entre los cambios más relevantes se encuentra un cobro de US$200 por la solicitud de placas especiales, así como un cargo adicional de la misma cantidad que impactará en la matrícula anual de determinados vehículos de combustible alternativo.

Los nuevos costos del DMV que entran en vigor en Delaware

Las modificaciones que pronto entraran en vigor forman parte de la aplicación de la ley HB 164, aprobada por la Asamblea General de Delaware. El objetivo de la normativa es aumentar los ingresos del Departamento de Transporte (DelDOT) mediante una actualización de tarifas y cargos en el sistema de licencias, registros y documentos vehiculares.

El DMV de Delaware establece nuevas tarifas para las placas Google maps/Wasim K

Los nuevos costos del DMV en Delaware

Uno de los incrementos más significativos corresponde a la expedición de placas de matrícula especiales. A partir de octubre, quienes las soliciten deberán pagar un cargo de US$200 por trámite. Esta tarifa se aplicará cada vez que un conductor presente una nueva solicitud, sin periodicidad anual.

Las organizaciones sin fines de lucro que deseen gestionar placas especiales también tendrán que cubrir un pago único de US$200 por configuración inicial, según lo dispuesto por la normativa.

Vehículos de combustible alternativo también tendrán un cargo adicional

El mismo día entrará en vigor otro cobro de US$200 anuales destinado a ciertos vehículos con tecnología alternativa de propulsión. Este cargo aplicará a los automotores enchufables con peso entre 4500 y 11.000 kilos.

El nuevo esquema de tarifas incluye una escala que varía según el tipo de vehículo de combustible alternativo (AFV). Por ejemplo, las motocicletas eléctricas pagarán US$15 anuales, mientras que algunos modelos de cuatro o más ruedas alcanzarán hasta US$900 de matrícula. Con ello, el DMV busca garantizar que todos los conductores contribuyan al financiamiento del mantenimiento vial, independientemente del combustible que utilicen sus vehículos.

La tarifa para las solicitudes de placas especiales nuevas será de US$200 Sitio web: ncdot.gov

Aumentos en licencias e identificaciones en Delaware

Además del cobro por placas y vehículos alternativos, habrá ajustes en otros trámites que afectan directamente a los residentes. Las identificaciones duplicadas y los permisos de aprendizaje comercial duplicarán su costo, por lo que pasarán de US$5 a US$10.

También aumentará el precio de los cambios de nombre en licencias e identificaciones, que dejarán de costar US$1,15 para establecerse en US$10. Por su parte, la emisión o renovación de la licencia Clase D (junto con las no comerciales A y B) pasará de US$40 a US$50.

Documentos de vehículos y matrículas

En lo que respecta a los documentos de registro, la tarifa de documentación de vehículos motorizados también tendrá un ajuste. Actualmente fijado en 4,25% del valor de compra de un automóvil nuevo, el cargo aumentará a 5,25%. Este cambio impactará tanto a concesionarios como a compradores.

En cuanto a las matrículas, los concesionarios deberán pagar US$50 por renovación y US$100 por solicitudes nuevas.

Todos los fondos recaudados se depositarán en el Fondo Fiduciario de Transporte para apoyar la gestión del sistema de tránsito de Delaware Freepik

Aunque las modificaciones al DMV entran en vigor en octubre, Delaware ya había implementado aumentos en los peajes de la I-95, la Ruta 301 y la Ruta 1 desde el 15 de agosto de 2025. Los usuarios con Delaware EZ Pass mantienen tarifas reducidas frente a quienes no cuentan con el dispositivo electrónico de cobro.

El conjunto de estos cambios está diseñado para generar alrededor de US$107 millones adicionales cada año. Lo recaudado se transferirán al Fondo Fiduciario de Transporte estatal destinado al mantenimiento y expansión de la infraestructura de transporte en Delaware.

Un incremento destinado a la infraestructura estatal

El DelDOT señaló en un comunicado oficial que el incremento en tarifas y cargos es necesario para cubrir costos crecientes en proyectos de carreteras, puentes y sistemas de transporte público. Según la entidad, la inversión en infraestructura requiere nuevas fuentes de financiamiento que garanticen la sostenibilidad de los servicios a largo plazo.