En Estados Unidos: el error del Tesla Model Y que podría “obligar” al rediseño de sus puertas

Después de un accidente donde un vehículo Tesla Model Y estuvo involucrado, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) abrió una investigación sobre posibles defectos en las manijas de las puertas. No es el único caso en el que personas han quedado atrapadas en este modelo de la empresa de Elon Musk.

Por qué abrieron una investigación contra Tesla y su Model Y

A comienzos de diciembre de 2023, ocurrió un incidente en el norte de Virginia que puso en riesgo la vida de un matrimonio. El vehículo se incendió tras chocar contra un poste de electricidad en una intersección concurrida, según una investigación publicada por Bloomberg News.

El mecanismo de emergencia para abrir las puertas en los autos Tesla es difícil de encontrar (tesla.com)

Un bombero, Max Walsh, que pasaba cerca del lugar, divisó el humo y trató de rescatar a los dos ocupantes. Walsh ya tenía experiencia en rescates de vehículos eléctricos, donde los principales obstáculos suelen ser las puertas eléctricas que dejan de funcionar tras un choque, los mecanismos de desbloqueo manual son difíciles de localizar y las baterías arden más rápido que el combustible.

El bombero intentó abrir la puerta del conductor para sacar a Venkateswara Pasumarti, quien había quedado desorientado tras el impacto. Metió la mano por la ventana rota, pero nunca logró ubicar la palanca de emergencia para activar el desbloqueo mecánico. Finalmente, con ayuda de un transeúnte, consiguió rescatarlo.

Pasumarti advirtió entonces que su esposa, Susmita Maddi, seguía atrapada en el asiento del copiloto, inmovilizada por las bolsas de aire. Mientras bomberos y vecinos intentaban abrir las puertas, el fuego avanzaba en la cabina. Cuando los rescatistas lograron acceder con cortadoras hidráulicas, Maddi ya había inhalado gases tóxicos que dañaron sus pulmones y sufrió quemaduras de tercer grado en el rostro.

Este fue solo uno de varios accidentes recientes que involucran al Tesla Model Y y que llevaron a la NHTSA a abrir una investigación por los defectos en las manijas de las puertas, que en distintos casos impidieron la salida de los pasajeros.

Otros accidentes de Tesla Model Y donde no abrieron las puertas

De acuerdo con Bloomberg News, la NHTSA recibió nueve quejas de propietarios que no lograron abrir las puertas de sus vehículos. En cuatro de esos casos, los ocupantes tuvieron que romper las ventanas para escapar.

El nuevo Model Y Performance fue presentado este viernes para el mercado europeo X (antes Twitter) @teslaeurope

En noviembre de 2024, un Cybertruck se estrelló en California contra un árbol y un muro, provocando un incendio en el que murieron tres estudiantes que quedaron atrapados en su interior. Ese mismo mes, en Wisconsin, un Model S se incendió tras un choquey dejó cinco víctimas fatales. Un investigador privado aseguró que hubo rastros de una lucha por escapar.

En la primavera boreal de este año, un jugador de básquetbol en Los Ángeles sobrevivió a un accidente con un Cybertruck al romper a patadas una de las ventanas.

Tesla no descarta rediseñar sus puertas tras accidentes

El diseñador jefe de Tesla, Franz von Holzhausen, declaró a Bloomberg News que la compañía “trabaja” en un rediseño de las manijas de las puertas de todos sus modelos para evitar que los pasajeros queden atrapados. No quedó claro desde cuándo se planteó este cambio.

Cybertruck modelo Cyberbeast (tesla.com)

En el caso del Cybertruck, las puertas no tienen manijas: se abren desde el exterior con botones ubicados en las esquinas inferiores de las ventanas. Los mecanismos de desbloqueo manual de emergencia varían según el modelo. En el Model S, por ejemplo, se encuentran bajo la alfombra, debajo de los asientos traseros delanteros.