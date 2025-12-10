En Estados Unidos: el precio real de la nueva camioneta Subaru Uncharted en diciembre 2025

Subaru lanzó su nuevo modelo Uncharted 2026 de la línea EV, conformado por vehículos 100% eléctricos. Se trata de la opción más pequeña y más accesible de ese segmento de la automotriz japonesa, que incluye también Solterra y Trailseeker. El precio inicial es de poco menos de 35.000 dólares en diciembre de 2025 en Estados Unidos, aunque puede aumentar según la versión.

Cómo es el nuevo Subaru Uncharted 2026 que se vende en Estados Unidos

Según el sitio oficial de Subaru, Uncharted 2026 brinda una “nuevo nivel de rendimiento” a la familia de SUVs eléctricos de la compañía. En específico, es un modelo más deportivo, que combina capacidad y comodidad con un tamaño “ideal”.

El Subaru Uncharted 2026 cuenta con hasta 338 caballos de fuerza Subaru

Estas son las características principales de las versiones Sport y G:

Tienen 338 caballos de potencia.

Cuentan con hasta 292 millas (470 kilómetros) de autonomía con su tracción total simétrica disponible.

con su tracción total simétrica disponible. Disponen de una capacidad de carga rápida incorporada que llega del 10% al 80% en 30 minutos.

incorporada que llega del 10% al 80% en 30 minutos. Su sistema de preacondicionamiento de la batería optimiza las velocidades de carga en climas fríos.

optimiza las velocidades de carga en climas fríos. Son compatibles con el Estándar de Carga de América del Norte (NACS, por sus siglas en inglés) con más de 15.000 ubicaciones de carga distribuidas por todo el país.

Este SUV presenta un diseño estilo “fastback audaz” con tecnología avanzada incorporada. Tiene una línea de techo inclinada hacia atrás que “mejora la aerodinámica y crea una silueta deportiva”.

Así se ve el interior del Subaru Uncharted 2026 Subaru

En tanto, estos son algunos de los elementos que favorecen la estética, tanto del interior como del exterior:

Una insignia frontal iluminada.

Llantas de aleación de 20 pulgadas (50 centímetros) disponibles.

Interfaz de pantalla táctil estándar de 14 pulgadas y cargadores duales de dispositivos inalámbricos.

Sistema de audio premium Harman Kardon de 11 altavoces.

Techo panorámico fijo de cristal y parasol eléctrico.

Cuánto cuesta el Subaru Uncharted 2026 en EE.UU.

De acuerdo con una comparación de Car and Driver, el precio inicial es de US$34.995, aunque la versión Sport tiene un valor de US$41.245.

Estos US$4800 adicionales permiten acceder, entre otras cosas, a tracción total y 117 caballos de fuerza extra.

También está disponible la opción GT por US$45.245. Este modelo incluye llantas de 20 pulgadas (50 centímetros), un sistema de sonido Harman Kardon, techo corredizo panorámico, asientos delanteros ventilados y traseros con calefacción.

Subaru Uncharted vs. Solterra 2026: las principales diferencias

Según Car and Driver, el Subaru Solterra 2026 es otra de las opciones que tiene la marca en su línea EV. En este caso, el valor inicial de este modelo es un poco más elevado: US$39.945.

Presentación oficial del Subaru Uncharted 2026 Subaru

Este SUV, a diferencia del Uncharted -que es deportivo- se presenta como un modelo todoterreno, pensado para transitar todo tipo de superficies. Su competidor directo es el Toyota bZ, con el cual comparte varias similitudes.

En cuanto a sus características principales, tiene doble motor, tracción total, 338 caballos de fuerza, autonomía de hasta 287 millas (463 kilómetros) y alerón trasero (en el modelo Limited).

Su versión más costosa, la Touring XT, asciende a US$47.005. Entre otras cosas, agrega techo panorámico, butacas delanteras calefaccionadas y ventiladas, llantas de 20 pulgadas y llave digital, que permite usar el celular.