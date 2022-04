En Florida: un adolescente que se filmaba mientras conducía a 250 km por hora chocó y mató a seis personas

Noah Thomas Galle, un joven de 18 años, asesinó a seis personas por accidente mientras viajaba a 250 kilómetros por hora en el sureste de Florida. Al ir jugando con la velocidad, terminó impactando una camioneta tripulada por trabajadores agrícolas.

El día de la tragedia, el 27 de enero, Noah ofreció a sus seguidores de Instagram 25 dólares para el que adivinara la velocidad exacta con la que conducía en ese momento, según el informe judicial. Nunca pensó que perdería el control de su automóvil y terminaría provocando un accidente mortal.

La Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach detalló que el BMW chocó por detrás a una camioneta Nissan Rogue gris de 2018, causando que volcara varias veces antes de detenerse. Mientras que el joven, que en ese entonces tenía 17 años, viajaba solo.

La Oficina del Sheriff informó sobre la detención de Noah Thomas Galle, el responsable de asesinar a seis personas por viajar a 250 kilómetros por hora

Todos los ocupantes abordo de la Nissan murieron. Eran empleados agrícolas de la empresa Family Farms, quienes acababan de terminar su jornada laboral en Delray Beach, Florida.

En consecuencia, Galle enfrenta múltiples cargos de homicidio vehicular por la muerte de Mirlaine Julceus, de 45 años; Filaine Dieu, de 46; Vanice Percina, de 29; Remize Michel, de 53; María Luis, de 61; y Michel Saint, de 77. Aunque, él se declaró inocente en los documentos judiciales.

Noah también resultó herido tras el accidente de tránsito, por lo que fue trasladado a un hospital en donde los detectives se percataron de su dificultad para hablar. El personal médico determinó que tenía aliento alcohólico.

El joven publicaba videos a 250 kilómetros por hora en Florida

Los detectives de la investigación tuvieron contacto con una persona que les dio varios detalles acerca de Noah. Les dijo que él tenía la afición de grabarse haciendo estas maniobras al volante y que después publicaba los videos en Instagram y TikTok.

Ese testigo dirigió a los investigadores a un video que había sido grabado dos semanas antes del percance vial. Galle lo publicó con la leyenda: “Quien pueda adivinar la velocidad correctamente gana US$25 en la aplicación de efectivo”.

Y las autoridades determinaron que el resto de su contenido era similar, pues se mostraba conduciendo a alta velocidad.

Abogados de Noah Thomas Galle dicen que tiene tendencias suicidas

Durante una comparecencia ante el tribunal a principios de abril de 2022, la defensa del adolescente argumentó que tiene tendencias suicidas y que por esta razón debería ser entregado a su familia, según el portal WPBF-TV.

Los BMW son vehículos de alta tecnología, que suelen ser usados bajo las mismas condiciones que Noah Thomas Galle, quien lo elevó hasta 250 kilómetros por hora y mató a seis personas Fabian Kirchbauer

“Desde la noche del accidente, señoría, ha tenido dificultades para lidiar con la tragedia y ha estado viendo a un psiquiatra”, dijo la defensora Liz Parker.

Por su parte, las familias de los trabajadores agrícolas que fallecieron detallaron para el tribunal la difícil situación que han enfrentado. “Esta ha sido una situación muy, muy difícil para toda mi familia, mi hermana, yo y mi hija”, dijo la hija de Marie Louis, una de las víctimas.

UN ADOLESCENTE DEL CONDADO DE PALM BEACH, ACUSADO DE UNA TRAGEDIA

Además, exigieron justicia por sus familiares y consideraron que el acusado debería estar preso y no en su casa, pues, sostienen, cometió un acto muy imprudente. Las declaraciones se produjeron luego de que Galle saliera de la cárcel y se le dictaminara arresto domiciliario.

“Creo que el acusado debería estar en la cárcel y no en casa. No podemos ver a nuestras familias ahora y ¿por qué debería hacerlo él? Este fue un crimen muy imprudente y no solo para mi madre, la vida de todos. Necesitamos justicia…”, sentenció. El deslinde de responsabilidades continúa.