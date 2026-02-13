En plena tensión con Irán, Trump redirige el portaaviones más grande del mundo desde el Caribe hasta Medio Oriente

WASHINGTON.– Estados Unidos enviará el portaaviones más grande del mundo desde el Caribe a Medio Oriente para respaldar a otro que ya tiene en la zona, según informaron fuentes oficiales en off the record a medios norteamericanos, lo que reforzará la potencia militar estadounidense detrás de los esfuerzos de su presidente, Donald Trump, para presionar a Irán hacia un acuerdo nuclear.

El despliegue del USS Gerald R. Ford en Medio Oriente se produce apenas unos días después de que Trump sugiriera que pronto habría una nueva ronda de conversaciones con Teherán. Esas negociaciones no se han materializado, mientras uno de los principales responsables de seguridad de la República Islámica visitó Omán y Qatar esta semana e intercambió mensajes con los intermediarios estadounidenses.

El Gerald Ford, el más nuevo de Estados Unidos y el más grande del mundo, ha estado operando en el Caribe con sus buques de escolta y participó en operaciones en Venezuela a principios de este año. Tardaría al menos una semana en llegar a Medio Oriente, donde se unirá al portaaviones Abraham Lincoln, varios destructores con misiles guiados, aviones de combate y aeronaves de vigilancia que se han trasladado a la región en las últimas semanas.

El buque insignia USS Gerald R. Ford, en el centro, junto a otros barcos de una fuerza conjunta multidominio, el 13 de noviembre de 2025, en el Océano Atlántico TAJH PAYNE - DoD

Estados Unidos tuvo dos portaaviones en la zona el año pasado, cuando realizó ataques contra instalaciones nucleares iraníes en junio. Con solo 11 portaaviones en el arsenal militar estadounidense, son un recurso escaso y sus movimientos suelen fijarse con mucha antelación.

En un comunicado, el Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares estadounidenses en América Latina, afirmó que seguiría centrado en contrarrestar “actividades ilícitas y actores malignos en el hemisferio occidental”, en referencia a su combate al narcotráfico.

Las naciones árabes del golfo Pérsico han advertido ya que cualquier ataque podría derivar en otro conflicto en una región que aún se está recuperando de la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Mientras, los iraníes están comenzando a cumplir el duelo de 40 días por los miles de fallecidos en la sangrienta represión de Teherán a las protestas a nivel nacional del mes pasado, lo que incrementa la presión interna que enfrenta la República Islámica, golpeada por las sanciones.

Un caza F-18E despega del portaaviones USS Gerald R. Ford durante el ejercicio Neptune Strike 2025 de la OTAN el 24 de septiembre de 2025 en el Mar del Norte JONATHAN KLEIN - AFP

De Venezuela a Irán

El Ford ha estado prácticamente en el mar desde junio de 2025. Se suponía que operaría en el mar Mediterráneo en Europa antes de ser trasladado abruptamente al Caribe en noviembre, mientras el gobierno de Trump reforzaba su enorme presencia militar en la antesala de la sorpresiva incursión del mes pasado que capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

Esta movilización parece contradecir la estrategia de seguridad nacional de Trump, que prioriza el hemisferio occidental por encima de otras regiones del mundo.

El presidente estadounidense advirtió el jueves a Irán que no alcanzar un acuerdo con la Casa Blanca sería “muy traumático”. Teherán y Washington mantuvieron conversaciones indirectas en Omán la semana pasada.

Un F/A-18 E es despegado desde la cubierta del portaaviones USS Gerald R. Ford durante las operaciones de vuelo el 5 de octubre de 2022, frente a la costa de Virginia Steve Helber - AP

“Supongo que durante el próximo mes, algo así”, apuntó Trump en respuesta a una pregunta sobre sus plazos para llegar a un acuerdo con la República Islámica sobre su programa nuclear. “Debería ocurrir rápido. Deberían aceptar muy rápido”.

Trump había declarado esta semana que estaba considerando enviar un segundo portaaviones a Medio Oriente si no se llegaba a un acuerdo con Irán.

El mandatario una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el miércoles y afirmó que le insistió en que las negociaciones con Irán debían continuar.

Netanyahu insta a la Casa Blanca a presionar a Teherán para que reduzca su programa de misiles balísticos y retire su apoyo a grupos insurgentes como Hamás y Hezbollah como parte de cualquier acuerdo.

El USS Gerald R. Ford llega a Halifax el 28 de octubre de 2022 Andrew Vaughan - The Canadian Press

El USS Ford inició su despliegue a finales de junio de 2025, lo que significa que, en dos semanas, su tripulación habrá estado movilizada por ocho meses. Aunque no está claro cuánto tiempo permanecerá el buque en Medio Oriente, la medida encamina a la tripulación para un despliegue inusualmente largo. Los oficiales de la Armada llevan mucho tiempo advirtiendo que los despliegues prolongados en el mar pueden minar la moral de los buques.

Funcionarios del gobierno norteamericano indicaron que la administración había considerado enviar un portaaviones independiente, el Bush, a Medio Oriente, pero que este se encontraba en proceso de certificación y tardaría más de un mes en llegar a la zona.

El Ford, que cuenta con un reactor nuclear a bordo, tiene capacidad para más de 75 aeronaves militares, incluyendo cazas como los F-18 Super Hornet y el E-2 Hawkeye, que pueden actuar como sistema de alerta temprana. También incluye un sofisticado radar que puede ayudar a controlar el tráfico aéreo y la navegación.

Los buques de apoyo, como el crucero de misiles guiados Normandy de clase Ticonderoga y los destructores de misiles guiados Thomas Hudner, Ramage, Carney y Roosevelt de clase Arleigh Burke, incluyen capacidades de guerra tierra-aire, tierra-tierra y antisubmarina.

Agencias AP y Reuters