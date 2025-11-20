En qué canal de EE.UU. pasan el Miss Universo 2025 en vivo: la gran final del popular certamen

La edición 74 del Miss Universo está a punto de concluir. El certamen más prestigioso del mundo coronará a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig. El evento se celebra el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, pero los espectadores de América podrán seguir la ceremonia en vivo este jueves, debido a la diferencia horaria.

En qué canal de EE.UU. pasan el Miss Universo 2025 en vivo

Los televidentes de Estados Unidos podrán seguir la transmisión de la final de Miss Universo 2025 en directo por Telemundo y en la plataforma de streaming Peacock.

La edición 74 de Miss Universo se transmitirá en Estados Unidos por Telemundo y Peacock (Wikimedia Commons/Reversemos.sapanaht)

En el resto de América Latina, el certamen estará disponible en vivo a través de la señal de cable Telemundo Internacional, y en los canales oficiales del concurso.

La gala de coronación comenzará este jueves 20 de noviembre, a las 19.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos.

Así será la gala de coronación de Miss Universo 2025

La noche comenzará con el anuncio de las 30 semifinalistas, que destacaron por su excelente participación en las pruebas preliminares: traje de baño, vestido de gala y traje típico, consignó Telemundo.

Luego, las 30 semifinalistas se medirán en el segmento de traje de baño. Quienes superen esta fase pasarán al elegante desfile en traje de gala, la prueba final que determinará a las cinco candidatas que conformarán el Top 5.

A continuación, las cinco concursantes participarán en el momento definitorio: la ronda de preguntas del jurado. Luego de este punto, el panel de jueces deliberará para finalmente revelar y coronar a la ganadora de Miss Universo 2025.

Victoria Kjaer entregará la corona el 21 de noviembre de 2025 en Tailandia (Archivo) (Fuente: Instagram/@victoriaakjaer)

Qué premio se lleva la ganadora de Miss Universo

Aunque la organización del evento aún no pública las cifras oficiales, todo indica que los premios serán similares o superiores a los que ganó en 2024 Victoria Kjær.

La actual ganadora de Miss Universo lucirá una corona, estimada en más de US$5 millones, y podría recibir un premio de US$250 mil y un salario mensual de unos US$50 mil durante su reinado, consignó ABC.

Estos montos corresponden al premio de la edición 2024, por lo que podrían ser superiores.

Además, la organización ofrece diferentes beneficios como una residencia de lujo en Nueva York, equipo de asesores de imagen, agenda y traslados y eventos completamente cubiertos.

La ganadora asumirá un mandato de un año como embajadora global de la marca, lo que implica una agenda llena de compromisos oficiales y una participación en iniciativas de alto impacto social.

Su reinado la establecerá como un símbolo mediático mundial y una representante de su país en la escena internacional, explicó Telemundo.

Cómo quedó conformado el jurado de Miss Universo 2025

Dos días antes de la coronación, el compositor Omar Harfouch dimitió como miembro del jurado. Harfouch, cuya música estaba prevista para ser interpretada en la final, canceló su participación tras denunciar presuntas irregularidades en la selección del Top 30, señaló.

Omar Harfouch renunció a Miss Universo a pocos días de la final (Instagram/@omarharfouch)

Se suma a la lista de bajas, el exjugador y técnico francés Claude Makélélé, quien presentó su renuncia al comité de selección. Su retiro se dio en términos cordiales, tras explicar que se debía a “motivos estrictamente personales”.

De esta manera, los jueces que elegirán a la nueva Miss Universo son Andrea Meza, Romero Britto, Sharon Fonseca, Ismael Cala, Louie Heredia y Dra. Nok Chalida.

Quiénes lideran las apuestas para quedarse con la corona de Miss Universo

En el bloque latino, las candidatas de Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Puerto Rico y, por supuesto, Miss Universe Latina, se perfilan como fuertes contendientes, según Telemundo.

A ellas se suman las representantes de Costa de Marfil, Tailandia, Estados Unidos e India, quienes también figuran con gran potencial.

Otras de las concursantes que tienen chances son Filipinas, Bangladesh, Paraguay, Congo, México, Turquía, Vietnam y Perú, de acuerdo con ABC.