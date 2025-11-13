En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Honduras vs. Nicaragua por las eliminatorias Concacaf

Las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) entran en su recta final, y pronto se conocerán los tres equipos que conseguirán su pase directo a la Copa Mundial 2026.

Honduras , líder del Grupo C , atraviesa un gran momento tras imponerse con autoridad 3-0 ante Haití , resultado que lo deja con ocho puntos y prácticamente con el boleto asegurado para la justa mundialista del próximo año.

Honduras tiene casi asegurado su pase al Mundial 2026 (X @LaHSomosTodos)

A qué hora y dónde ver el partido entre Honduras y Nicaragua en Estados Unidos

El partido entre las selecciones de Honduras y Nicaragua se disputará el jueves 13 de noviembre de 2025, en el Estadio Nacional de Managua, a las 21.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos.

Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo desde el país norteamericano a través de Telemundo Deportes y Ahora Universo, con narraciones en español, o por CBS Paramount, con narración en inglés, según el sitio oficial de la Concacaf.

Cómo llegan Honduras y Nicaragua al partido de noviembre

Los catrachos llegan en una posición muy cómoda al penúltimo encuentro de las eliminaciones mundialistas de Concacaf, al mantenerse en primer lugar del Grupo C con un total de ocho puntos, con lo que prácticamente tiene asegurado su pase directo al Mundial 2026.

Nicaragua está en último lugar de su grupo (Concacaf)

Honduras sumó sus últimos tres puntos al derrotar 3-0 a Haití en casa, en el Estadio José de la Paz Herrera Uclés en Tegucigalpa, con goles de Rigoberto Rivas, Anthony Lozano y Romel Quiotto, que sentenció el duelo desde el primer tiempo.

Por su parte, Nicaragua está prácticamente fuera de la pelea por conseguir un boleto a la Copa Mundial del siguiente año, al encontrarse en el fondo de la tabla de su bombo con apenas una unidad.

Los nicaragüenses llegan tras una derrota aplastante frente a Costa Rica, donde perdieron como visitantes en el Estadio Nacional de Costa Rica, con un marcador de 4-1, y con solo dos partidos por delante, sus posibilidades, incluso de entrar al repechaje, son casi nulas.

Alineaciones de Honduras y Nicaragua para el partido de noviembre 2025

Para el partido entre Honduras y Nicaragua del 13 de noviembre, las posibles alineaciones de ambos equipos, basados en sus juegos anteriores, podrían ser las siguientes:

Honduras tiene altas chances de obtener su pase a la próxima Copa del Mundo (Instagram/@ffh.honduras)

Honduras: Édrick Menjívar; Andy Najar, Getsel Montes, Julián Martínez, Joseph Rosales; Deiby Flores, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Luis Palma, Romell Quioto y Anthony Lozano.

Nicaragua: Miguel Rodríguez, Josue Quijano, Henry Niño, Justing Cano, Emmanuel Gómez, Juan Barrera, Ariel Arauz, Jason Coronel, Junior Arteaga, Bancy Hernández y Christian Reyes.

Cómo va la tabla de clasificaciones de Concacaf

Hasta antes del quinto partido de la ronda final de eliminaciones mundialistas de Concacaf, Honduras se mantiene en la cima de su grupo y Nicaragua en el último lugar.

La selección hondureña podría clasificar al Mundial después de casi 10 años de su última participación en el certamen internacional luispalma10_ - luispalma10_

La tabla de la confederación está de la siguiente manera:

Grupo A

Surinam 6 puntos

Panamá 6 puntos

Guatemala 5 puntos

El Salvador 3 puntos

Grupo B

Jamaica 9 puntos

Curazao 8 puntos

Trinidad y Tobago 5 puntos

Bermudas 0 puntos

Grupo C

Honduras 8 puntos

Costa Rica 6 puntos

Haití 5 puntos

Nicaragua 1 puntos

