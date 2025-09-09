En qué canal de EE.UU. pasarán el partido de Venezuela vs. Colombia y cómo ver online las Eliminatorias Sudamericanas
Es el último partido de las eliminatorias sudamericanas donde la Vinotinto se juega su pase al repechaje
- 3 minutos de lectura'
La recta final de las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial 2026 está por concluir con los últimos partidos que definirán los boletos restantes para la justa de la FIFA. Venezuela se juega su clasificación en un duelo crucial, precisamente ante los cafeteros. La Vinotinto ocupa actualmente el sexto lugar de la tabla, en zona de repechaje, pero con apenas un punto de ventaja sobre Bolivia, que aún tiene opciones de arrebatarle el puesto.
En dónde ver en Estados Unidos el juego de Colombia vs. Venezuela
El encuentro entre la selección de Venezuela y Colombia se disputará el próximo martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín, en Venezuela, a las 19.30 hs (hora del Este de Estados Unidos).
Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo de este duelo en Estados Unidos a través de Fanatiz, de acuerdo con Sports Illustrated.
Cómo llegan Colombia y Venezuela al último partido de Conmebol
Los cafetaleros llegan ya sin riesgo de quedar fuera del Mundial 2026, colocados en el quinto lugar con 25 puntos, ya con su boleto directo asegurado junto a las otras cinco escuadras de la región como Argentina y Brasil.
Los colombianos vienen de un triunfo contundente de 3-0 frente a Bolivia, quien también busca un milagro para quedarse en la sexta posición, que actualmente tiene la Vinotinto, para entrar en la zona de repechaje y continuar con el sueño mundialista.
En el caso de Venezuela, se juega todo frente a los colombianos. La Vinotinto se ubica actualmente en la posición número seis, con 18 puntos, lo que le daría la opción de irse a la repesca intercontinental de mantener ese resultado, pero La Verde se ubica apenas un punto por debajo con 17 unidades, y se enfrenta al segundo lugar de la tabla, Brasil.
Cualquier de las dos escuadras tiene posibilidades de quedarse con el repechaje, solo necesitan ganar y que el rival no sume puntos para afianzarse en el sexto escaño y continuar con el sueño mundialista.
Alineaciones del partido entre Venezuela y Colombia
Para este último partidos de las eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa Mundial 2026, ya se definieron las alineaciones de ambos equipos:
Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Jhoan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez.
Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Christian Makoun; Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Eduard Bello; Salomon Rondon y Jefferson Savarino.
Tabla de posiciones de las eliminatorias de Conmebol
Para este último partido de las eliminatorias mundialistas sudamericanas, la tabla de posiciones se mantiene de la siguiente forma:
- Argentina: 38 puntos y con una diferencia de gol de +22
- Brasil: 28 puntos y con una diferencia de gol de +8
- Uruguay: 27 puntos y con una diferencia de gol de +10
- Ecuador: 26 puntos y con una diferencia de gol de +8
- Colombia: 25 puntos y con una diferencia de gol de +7
- Paraguay: 25 puntos y con una diferencia de gol de +3
- Venezuela: 18 puntos y con una diferencia de gol de -7
- Bolivia: 17 puntos y con una diferencia de gol de -19
- Perú: 12 puntos y con una diferencia de gol de -14 (Eliminado)
- Chile: 10 puntos y con una diferencia de gol de -18 (Eliminado)
